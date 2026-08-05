SABESP, 비보 및 아이데미아 시큐어 트랜잭션스와 파트너십... 브라질에서 세계 최대 규모의 안전하고 지속 가능한 수자원 관리 IoT 이니셔티브 추진

브라질 상파울루주 수자원 및 위생 기업 상파울루 상하수도공사(SABESP)가 스마트 수자원 관리를 위한 세계 최대 규모의 IoT 연결 프로젝트의 구축을 발표한다. 이번 이니셔티브는 브라질의 기술 전환을 이끄는 핵심 기업이자 남미 최대 이동통신사 중 하나인 텔레포니카/비보(Telefonica/Vivo), 그리고 결제 및 연결 솔루션 분야의 글로벌 선도기업인 아이데미아 시큐어 트랜잭션스(IDEMIA Secure Transactions, IST)와의 파트너십을 통해 진행되며, 브라질의 디지털 및 환경 전환에서 중요한 이정표가 될 것이다.

상파울루, 2026년 8월 5일 /PRNewswire/ -- 브라질 디지털 전환을 선도하는 프로젝트

이번 14년간의 전략적 파트너십을 통해, 상파울루시와 상조제두스캄푸스에서 440만 대의 스마트 수도 계량기가 안전하게 연결될 예정이다. SABESP의 기술 아키텍처와 요구사항에 따라, 비보의 연결성 전문성과 아이데미아 시큐어 트랜잭션스의 안전하고 확장 가능한 eSIM IoT 기술이 결합되어 SABESP가 수자원 분배 네트워크를 최적화하고 누수를 감지할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 천연자원을 보호하고 필수적인 공공서비스를 강화하는 데 기여한다. 이번 이니셔티브는 브라질 IoT 분야에서 역사적인 이정표가 된다.

비보의 방대한 연결성 전문성과 아이데미아 시큐어 트랜잭션스의 안전하고 확장 가능한 eSIM IoT 기술을 결합함으로써, 이번 프로젝트는 외딴 지역에서도 견고하고 에너지 효율적이며 회복력 있는 연결성을 보장한다. 이 연결성은 IST의 eSIM과 eSIM IoT 플랫폼을 기반으로 하며, 이는 최신 GSMA SGP.32 표준[1]을 완전히 준수하는 동시에, 포스트퀀텀 시대에도 대비할 수 있는 첨단 암호화 유연성을 갖추고 있다.

이번 대규모 배포는 보안성과 신뢰성, 성능을 핵심으로 삼아 IoT가 필수 서비스를 현대화하는 데 어떻게 효과적으로 활용될 수 있는지를 보여준다.

SABESP 고객 및 기술 부문의 데니스 마이아(Denis Maia) 총괄이사는 "스마트 계량을 통해 SABESP와 고객들은 시간당 물 소비량에 대해 더 높은 가시성을 확보하고 이상 상황과 누수를 신속하게 파악할 수 있다. 더 빈번하고 정확한 물 균형 측정을 통해 분배 네트워크 관리의 효율성이 높아질 것이며, 이는 브라질이 여전히 매우 높은 수준의 물 손실률을 기록하고 있는 상황에서 필수적인 요소다. 이러한 전환은 물을 의식적으로 사용하고 기초 위생 서비스를 현대화하고자 하는 SABESP의 의지를 다시금 보여준다"고 말했다.

기술을 통한 지속 가능성과 고객 관계 강화

이번 이니셔티브는 운영 효율성을 넘어 디지털 혁신이 환경적 과제와 고객 관계 모두를 어떻게 해결할 수 있는지를 잘 보여준다. 더 스마트한 수자원 관리와 모니터링은 낭비를 줄이고 자원을 보존하며, 수백만 명의 주민들의 삶의 질 향상에 직접적으로 기여함으로써 상파울루의 지속 가능성 의제를 강화하는 데 도움이 될 것이다.

비보 IoT 및 B2B 혁신 부문의 아드리아누 페레이라(Adriano Pereira) 담당 이사는 "이번 프로젝트는 비보의 역할이 단순히 통신망 연결에만 머무르지 않는다는 것을 증명한다. 네트워크의 규모와 범위를 데이터 수집과 IoT 인프라부터 솔루션 설계와 운영 실행에 이르는 종단간 통합 역량과 결합함으로써, 우리는 더 스마트하고 지속 가능한 필수 서비스를 실현한다. 더 효율적인 유틸리티 관리에 대한 우리의 기여는 바로 이러한 것을 직접적으로 보여준다. 실질적인 환경적 영향을 만들어내고 사람들의 삶에 닿는 기술이며, 이를 실현할 수 있는 역량을 지닌 파트너가 함께하기에 가능한 것"이라고 설명했다.

이번 프로젝트의 핵심에는 기술이 지속 가능성과 고객 역량 강화에 기여하는 구체적인 사례가 담겨 있다. 정밀한 소비 모니터링과 누수의 조기 감지를 가능하게 함으로써, 이 연결형 인프라는 물의 의식적인 소비를 촉진하는 데 기여한다. 또한 수도 계량 서비스의 디지털화는 소비자들이 더 책임감 있는 자원 관리에 참여할 수 있도록 투명성을 높이며, IoT 혁신이 환경적 가치와 사회적 가치를 동시에 창출할 수 있음을 보여준다.

SABESP 수익보호 부문의 루이스 헤나투 프라가 리우스(Luiz Renato Fraga Rios) 담당 이사는 "우리의 목표는 고객들을 자신의 물 소비를 효과적으로 관리하는 관리자로 전환하는 것이다. 이는 IoT 기술이 가져오는, 고객과의 관계에서의 전환이며, 계량기 이후 발생하는 누수를 더 빠르게 수리함으로써 수십억 리터의 물을 절약하게 될 것"이라고 말했다.

연결형 인프라의 새로운 표준을 세우는 파트너십

이번 협업은 업계 선도기업들 간의 장기적인 파트너십이 지닌 힘을 잘 보여준다. 수년간의 공동 작업을 기반으로, 아이데미아 시큐어 트랜잭션스와 비보는 공유된 혁신과 신뢰가 브라질뿐만 아니라 인프라 현대화를 추진하는 전 세계 유틸리티 기업과 도시들을 위한 모델로서, 더 안전하고 지속 가능하며 연결된 생태계를 향한 진전을 어떻게 가속화할 수 있는지를 보여주고 있다.

아이데미아 시큐어 트랜잭션스 라틴아메리카 연결성 서비스 부문의 디에고 체키나토(Diego Cecchinato) 수석 부사장은 "우리는 브라질에서 SABESP, 비보와 함께 세계에서 가장 의미 있는 IoT 이니셔티브 중 하나에 참여하게 되어 자랑스럽다. 이번 협업은 혁신과 지속 가능성이 어떻게 함께 작용해 실질적인 영향을 만들어내고 천연자원을 보호하는 동시에, 미래를 위한 핵심 인프라를 강화할 수 있는지를 보여준다"고 말했다.

[1] SGP.32는 IoT 기기의 원격 SIM 프로비저닝을 위한 최신 GSMA 규격으로, 대규모 배포를 간소화하고 보안을 강화하도록 설계됐다.

SOURCE IDEMIA Secure Transactions