SABESP Bekerjasama dengan Vivo dan IDEMIA Secure Transactions untuk Menjayakan Inisiatif IoT Terbesar di Dunia bagi Pengurusan Air yang Selamat dan Lebih Mampan di Brazil

SABESP, syarikat bekalan air dan sanitasi bagi Negeri São Paulo, Brazil, mengumumkan pelaksanaan projek kesalinghubungan Internet Benda (IoT) terbesar di dunia untuk pengurusan air pintar. Inisiatif ini dilaksanakan dengan kerjasama Telefonica/Vivo, peneraju utama dalam transformasi teknologi Brazil dan salah satu pengendali mudah alih terbesar di benua tersebut, serta IDEMIA Secure Transactions (IST), peneraju global dalam penyelesaian pembayaran dan kesalinghubungan. Kerjasama ini menandakan pencapaian penting dalam transformasi digital dan alam sekitar negara tersebut.

SÃO PAULO, 5 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Projek Perintis dalam Transformasi Digital Brazil

Melalui perkongsian strategik selama 14 tahun ini, sebanyak 4.4 juta meter air pintar akan disambungkan secara selamat di Bandar São Paulo dan São José dos Campos. Selaras dengan seni bina teknikal dan keperluan SABESP, kepakaran kesalinghubungan Vivo yang digabungkan dengan teknologi eSIM IoT IDEMIA Secure Transactions yang selamat dan berskala akan membantu melindungi sumber semula jadi serta meningkatkan perkhidmatan awam yang penting dengan membolehkan SABESP mengoptimumkan rangkaian pengagihan airnya dan mengesan kebocoran. Inisiatif ini merupakan pencapaian bersejarah dalam sektor IoT Brazil.

Dengan menggabungkan kepakaran kesalinghubungan Vivo yang luas dengan teknologi eSIM IoT IDEMIA Secure Transactions yang selamat dan berskala, projek ini memastikan kesalinghubungan yang teguh, cekap tenaga dan berdaya tahan, termasuk di kawasan terpencil. Kesalinghubungan ini bergantung pada eSIM dan platform eSIM IoT IST yang mematuhi sepenuhnya piawaian GSMA SGP.32 terkini[1], serta menggabungkan ketangkasan kriptografi lanjutan bagi memastikan kesiapsiagaan kalis masa hadapan dalam era pascakuantum.

Pelaksanaan berskala besar ini menunjukkan cara IoT boleh digunakan secara berkesan untuk memodenkan perkhidmatan penting dengan keselamatan, kebolehpercayaan dan prestasi sebagai terasnya.

"Pemeteran pintar memberikan SABESP dan pelanggannya keterlihatan yang lebih baik terhadap penggunaan air setiap jam serta membolehkan keabnormalan dan kebocoran dikenal pasti dengan pantas. Dengan imbangan air yang lebih kerap dan tepat, pengurusan rangkaian pengagihan akan menjadi lebih cekap. Faktor ini amat penting dalam keadaan Brazil yang masih mencatatkan kadar kehilangan air yang sangat tinggi. Transformasi ini memperkukuh komitmen SABESP terhadap penggunaan air secara berhemah dan pemodenan perkhidmatan sanitasi asas," kata Denis MAIA, Pengarah Eksekutif Pelanggan dan Teknologi SABESP.

Memacu kemampanan dan hubungan pelanggan melalui teknologi

Selain meningkatkan kecekapan operasi, inisiatif ini menekankan cara inovasi digital dapat menangani cabaran alam sekitar dan memperkukuh hubungan pelanggan. Pengurusan dan pemantauan air yang lebih pintar akan membantu mengurangkan pembaziran, memelihara sumber serta memperkukuh agenda kemampanan São Paulo dengan menyumbang secara langsung kepada peningkatan kualiti hidup berjuta-juta penduduk.

"Projek ini mencerminkan cara peranan Vivo melangkaui penyediaan kesalinghubungan semata-mata. Dengan menggabungkan skala dan jangkauan rangkaian dengan keupayaan penyepaduan hujung ke hujung. Daripada pengingesan data dan infrastruktur IoT hingga reka bentuk penyelesaian serta pelaksanaan operasi. Kami membolehkan penyediaan perkhidmatan penting yang lebih pintar dan mampan. Sumbangan kami kepada pengurusan utiliti yang lebih cekap merupakan gambaran langsung perkara ini: teknologi yang menghasilkan impak alam sekitar sebenar dan menyentuh kehidupan orang ramai, disediakan oleh rakan kongsi yang mempunyai kepakaran mendalam untuk memastikan pelaksanaannya berjaya," jelas Adriano PEREIRA, Pengarah IoT dan Inovasi B2B Vivo.

Pada asasnya, projek ini merupakan contoh nyata penggunaan teknologi untuk menyokong kemampanan dan pemerkasaan pelanggan. Dengan membolehkan pemantauan penggunaan secara tepat dan pengesanan awal kebocoran, infrastruktur terhubung ini membantu menggalakkan penggunaan air secara berhemah. Pendigitalan perkhidmatan pemeteran air turut meningkatkan ketelusan bagi membolehkan pengguna mengambil bahagian dalam pengurusan sumber yang lebih bertanggungjawab, sekali gus menunjukkan cara inovasi IoT dapat mewujudkan nilai alam sekitar dan sosial.

"Matlamat kami adalah untuk menjadikan pelanggan sebagai pengurus penggunaan air mereka sendiri yang berkesan. Teknologi IoT membawa transformasi dalam hubungan kami dengan pelanggan, dan transformasi ini akan menjimatkan berbilion-bilion liter air melalui pembaikan kebocoran selepas meter yang lebih pantas," kata Luiz RENATO FRAGA RIOS, Pengarah Perlindungan Hasil SABESP.

Perkongsian yang menetapkan piawaian baharu bagi infrastruktur terhubung

Kerjasama ini menggambarkan kekuatan perkongsian jangka panjang antara peneraju industri. Berdasarkan kerjasama yang telah terjalin selama bertahun-tahun, IDEMIA Secure Transactions dan Vivo menunjukkan cara inovasi bersama dan kepercayaan dapat mempercepat kemajuan ke arah ekosistem yang lebih selamat, mampan dan saling berhubung, bukan sahaja di Brazil, malah sebagai model untuk utiliti serta bandar di seluruh dunia yang mahu memodenkan infrastruktur mereka.

"Kami berbangga dapat bekerjasama dengan SABESP dan Vivo di Brazil dalam salah satu inisiatif IoT paling penting yang pernah dilancarkan di dunia. Kerjasama ini menunjukkan cara inovasi dan kemampanan dapat bergerak seiring untuk menghasilkan impak sebenar dan melindungi sumber semula jadi, di samping memperkukuh infrastruktur kritikal untuk masa hadapan," kata Diego CECCHINATO, Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Kesalinghubungan LATAM di IDEMIA Secure Transactions.

[1] SGP.32 ialah spesifikasi GSMA terkini bagi penyediaan SIM dari jauh dalam peranti IoT, yang direka untuk memudahkan pelaksanaan berskala besar dan meningkatkan keselamatan.