SABESP geht eine Partnerschaft mit Vivo und IDEMIA Secure Transactions ein, um die weltweit größte IoT-Initiative für ein sicheres und nachhaltigeres Wassermanagement in Brasilien voranzutreiben

SABESP, das Wasser- und Abwasserunternehmen des brasilianischen Bundesstaates São Paulo, gibt die Umsetzung des weltweit größten Internet-of-Things-Projekts (IoT) für ein intelligentes Wassermanagement bekannt. Die Initiative wird in Zusammenarbeit mit Telefonica/Vivo, einem wichtigen Akteur im technologischen Wandel Brasiliens und einem der größten Mobilfunkbetreiber des Kontinents, sowie mit IDEMIA Secure Transactions (IST), einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungs- und Konnektivitätslösungen, umgesetzt und stellt einen bedeutenden Meilenstein im digitalen und ökologischen Wandel des Landes dar.

SÃO PAULO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Ein wegweisendes Projekt im digitalen Wandel Brasiliens

Im Rahmen dieser 14-jährigen strategischen Partnerschaft werden in São Paulo und São José dos Campos 4,4 Millionen intelligente Wasserzähler sicher vernetzt. Entsprechend der technischen Architektur und den Anforderungen von Sabesp wird das Konnektivitäts-Know-how von Vivo in Kombination mit der sicheren und skalierbaren eSIM-IoT-Technologie von IDEMIA Secure Transactions dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schützen und eine wichtige öffentliche Dienstleistung zu verbessern, indem es SABESP ermöglicht, sein Wasserversorgungsnetz zu optimieren und Leckagen zu erkennen. Die Initiative stellt einen historischen Meilenstein im brasilianischen IoT-Sektor dar.

Durch die Bündelung der umfassenden Konnektivitätskompetenz von Vivo mit der sicheren und skalierbaren eSIM-IoT-Technologie von IDEMIA Secure Transactions gewährleistet das Projekt eine robuste, energieeffiziente und ausfallsichere Konnektivität, selbst in abgelegenen Gebieten. Die Konnektivität basiert auf den eSIMs und der eSIM-IoT-Plattform von IST, die vollständig mit dem neuesten GSMA-Standard SGP.32[1] konform sind und fortschrittliche kryptografische Flexibilität bieten, um eine Zukunftssicherheit für die Post-Quanten-Ära zu gewährleisten.

Die groß angelegte Einführung zeigt, wie das IoT effektiv zur Modernisierung grundlegender Dienstleistungen eingesetzt werden kann, wobei Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung im Mittelpunkt stehen.

„Intelligente Messsysteme ermöglichen SABESP und seinen Kunden einen besseren Überblick über den stündlichen Wasserverbrauch sowie die schnelle Erkennung von Anomalien und Leckagen. Und dank häufigerer und genauerer Wasserbilanzen wird die Verwaltung der Verteilungsnetze effizienter – wesentliche Faktoren in einem Szenario, in dem Brasilien nach wie vor sehr hohe Wasserverlustraten verzeichnet. Diese Transformation bekräftigt das Engagement von Sabesp für einen bewussten Umgang mit Wasser und die Modernisierung der grundlegenden Sanitärversorgung ", sagt Denis MAIA, Geschäftsführer für Kunden und Technologie bei Sabesp.

Förderung von Nachhaltigkeit und Kundenbeziehungen durch Technologie

Über die betriebliche Effizienz hinaus unterstreicht die Initiative, wie digitale Innovation Umweltprobleme angehen und Kundenbeziehungen verbessern kann. Ein intelligenteres Wassermanagement und eine intelligentere Überwachung werden dazu beitragen, Verschwendung zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und die Nachhaltigkeitsagenda von São Paulo zu stärken, indem sie direkt zu einer besseren Lebensqualität für Millionen von Einwohnern beitragen.

„Dieses Projekt zeigt, dass die Rolle von Vivo weit über die reine Konnektivität hinausgeht. Durch die Kombination von Netzwerkskala und -reichweite mit End-to-End-Integrationsfähigkeiten. Von der Datenerfassung und der IoT-Infrastruktur bis hin zum Lösungsdesign und der operativen Umsetzung. Wir ermöglichen intelligentere und nachhaltigere Grundversorgungsdienste. Unser Beitrag zu einer effizienteren Verwaltung der Versorgungsunternehmen ist ein direkter Ausdruck davon: Technologie, die echte ökologische Auswirkungen hat und das Leben der Menschen berührt, bereitgestellt von einem Partner mit der nötigen Tiefe, um dies umzusetzen", erklärt Adriano PEREIRA, Leiter des Bereichs IoT und B2B-Innovation bei Vivo.

Im Kern stellt dieses Projekt ein konkretes Beispiel dafür dar, wie Technologie der Nachhaltigkeit und der Stärkung der Kunden dient. Durch die Ermöglichung einer präzisen Verbrauchsüberwachung und der frühzeitigen Erkennung von Leckagen trägt die vernetzte Infrastruktur dazu bei, einen bewussten Wasserverbrauch zu fördern. Die Digitalisierung der Wasserzählerdienste verbessert zudem die Transparenz für die Verbraucher, sodass diese an einem verantwortungsvolleren Ressourcenmanagement teilhaben können – ein Beispiel dafür, wie IoT-Innovationen sowohl ökologischen als auch sozialen Mehrwert schaffen können.

„Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu effektiven Verwaltern ihres Wasserverbrauchs zu machen. Es ist eine Transformation unserer Beziehung zu den Kunden, die die IoT-Technologie mit sich bringt und die durch die schnellere Behebung von Leckagen nach dem Wasserzähler Milliarden Liter Wasser einsparen wird", sagt Luiz RENATO FRAGA RIOS, Leiter des Bereichs Revenue Protection bei Sabesp.

Eine Partnerschaft, die neue Maßstäbe für vernetzte Infrastruktur setzt

Diese Zusammenarbeit verdeutlicht die Stärke langfristiger Partnerschaften zwischen Branchenführern. Aufbauend auf jahrelanger gemeinsamer Arbeit zeigen IDEMIA Secure Transactions und Vivo, wie gemeinsame Innovation und Vertrauen den Fortschritt hin zu sichereren, nachhaltigeren und vernetzten Ökosystemen beschleunigen können – nicht nur in Brasilien, sondern als Vorbild für Versorgungsunternehmen und Städte weltweit, die ihre Infrastruktur modernisieren wollen.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit SABESP und Vivo in Brasilien an einer der bedeutendsten IoT-Initiativen mitzuwirken, die jemals weltweit gestartet wurden. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können, um echte Wirkung zu erzielen und natürliche Ressourcen zu schützen und gleichzeitig die kritische Infrastruktur für die Zukunft zu stärken", sagte Diego CECCHINATO, SVP Connectivity Services LATAM bei IDEMIA Secure Transactions.

[1] SGP.32 ist die neueste GSMA-Spezifikation für die Fernaktivierung von SIM-Karten in IoT-Geräten, die darauf ausgelegt ist, groß angelegte Bereitstellungen zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen.