Yang Dongsheng ประธาน XCMG ร่วมคณะผู้แทนเมืองซูโจว เยือนอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
News provided byXCMG Group and XCMG Machinery
29 May, 2026, 16:21 CST
ซูโจว จีน 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng ประธานกลุ่มบริษัท XCMG และ XCMG Machinery ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนเทศบาลเมืองซูโจวในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก
ในการเยือนอินโดนีเซีย Yang ได้ร่วมคณะเข้าพบกลุ่มธุรกิจชั้นนำของท้องถิ่น อาทิ Sinar Mas Group และ PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม PT.XCMG Indonesian Group และวิสาหกิจอื่นๆ ที่ได้รับเงินลงทุนจากซูโจว
ซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับระหว่าง XCMG และพันธมิตรอย่าง Sinar Mas Group และ GM Tractors โดยผู้นำคณะผู้แทนเน้นย้ำว่าเมืองซูโจวกำลังเร่งเดินหน้าสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้างระดับโลก และพร้อมสำหรับการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้น ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้น และการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน
นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนาธุรกิจ การขยายตลาด รวมถึงความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะของ XCMG ในอินโดนีเซีย โดยผ่านแพลตฟอร์มการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้เห็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการจัดสรรตลาดระดับภูมิภาคแบบเรียลไทม์ ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ XCMG ในการบริหารจัดการการดำเนินงานระดับโลกและระบบดิจิทัล
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมถึงออสเตรเลีย ถือเป็นประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์การเปิดกว้างระดับสูงของเมืองซูโจว
ทั้งนี้ในเมืองเพิร์ธ คณะผู้แทนได้เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ซึ่งจัดโดย XCMG และ Brooks Hire Service Pty Ltd โดยมีผู้แทนเข้าร่วมเกือบ 100 คน รวมถึง Fu Lihua กงสุลใหญ่จีน ณ กรุงเพิร์ธ, Douglas Brooks ซีอีโอของ Brooks Hire Service Pty Ltd และสมาชิกจากสภาธุรกิจออสเตรเลีย-จีน และหอการค้าจีนในออสเตรเลีย ทั้งนี้ ยังได้มีการลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลายฉบับในงานนี้อีกด้วย
Fu กล่าวชื่นชมถึงการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแข็งแกร่งระหว่างขีดความสามารถในการผลิตและตลาดขนาดใหญ่ของจีน กับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย
โดย Yang กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจจีนและออสเตรเลียไม่เพียงแสดงถึงโอกาสเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ถึงความแน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบุว่าความร่วมมือระหว่าง XCMG และพันธมิตรชาวออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้แทนยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Fortescue โดยเข้าชมศูนย์บัญชาการปฏิบัติการเหมืองแร่อัตโนมัติ "Hive" และหารือร่วมกับ Dino Otranto ซีอีโอของ Fortescue Metals and Operations โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือ และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทั่วโลก
XCMG ยืนยันที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นต่อไปเพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย เพื่อมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง
