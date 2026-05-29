Yang Dongsheng ประธาน XCMG ร่วมคณะผู้แทนเมืองซูโจว เยือนอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

News provided by

XCMG Group and XCMG Machinery

29 May, 2026, 16:21 CST

ซูโจว จีน 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng ประธานกลุ่มบริษัท XCMG และ XCMG Machinery ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนเทศบาลเมืองซูโจวในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพื่อมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก

ในการเยือนอินโดนีเซีย Yang ได้ร่วมคณะเข้าพบกลุ่มธุรกิจชั้นนำของท้องถิ่น อาทิ Sinar Mas Group และ PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors) พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม PT.XCMG Indonesian Group และวิสาหกิจอื่นๆ ที่ได้รับเงินลงทุนจากซูโจว

XCMG Chairman Yang Dongsheng Joins Xuzhou Delegation on Economic and Trade Visits to Indonesia and Australia (PRNewsfoto/XCMG Group and XCMG Machinery)

ซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับระหว่าง XCMG และพันธมิตรอย่าง Sinar Mas Group และ GM Tractors โดยผู้นำคณะผู้แทนเน้นย้ำว่าเมืองซูโจวกำลังเร่งเดินหน้าสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้างระดับโลก และพร้อมสำหรับการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้น ความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้น และการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนาธุรกิจ การขยายตลาด รวมถึงความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะของ XCMG ในอินโดนีเซีย โดยผ่านแพลตฟอร์มการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้เห็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการจัดสรรตลาดระดับภูมิภาคแบบเรียลไทม์ ซึ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ XCMG ในการบริหารจัดการการดำเนินงานระดับโลกและระบบดิจิทัล

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมถึงออสเตรเลีย ถือเป็นประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์การเปิดกว้างระดับสูงของเมืองซูโจว

ทั้งนี้ในเมืองเพิร์ธ คณะผู้แทนได้เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ซึ่งจัดโดย XCMG และ Brooks Hire Service Pty Ltd โดยมีผู้แทนเข้าร่วมเกือบ 100 คน รวมถึง Fu Lihua กงสุลใหญ่จีน ณ กรุงเพิร์ธ, Douglas Brooks ซีอีโอของ Brooks Hire Service Pty Ltd และสมาชิกจากสภาธุรกิจออสเตรเลีย-จีน และหอการค้าจีนในออสเตรเลีย ทั้งนี้ ยังได้มีการลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลายฉบับในงานนี้อีกด้วย

Fu กล่าวชื่นชมถึงการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแข็งแกร่งระหว่างขีดความสามารถในการผลิตและตลาดขนาดใหญ่ของจีน กับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

โดย Yang กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจจีนและออสเตรเลียไม่เพียงแสดงถึงโอกาสเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ถึงความแน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบุว่าความร่วมมือระหว่าง XCMG และพันธมิตรชาวออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะผู้แทนยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Fortescue โดยเข้าชมศูนย์บัญชาการปฏิบัติการเหมืองแร่อัตโนมัติ "Hive" และหารือร่วมกับ Dino Otranto ซีอีโอของ Fortescue Metals and Operations โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือ และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทั่วโลก

XCMG ยืนยันที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นต่อไปเพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย เพื่อมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง

Pengerusi XCMG Yang Dongsheng Sertai Delegasi Xuzhou dalam Lawatan Ekonomi dan Perdagangan ke Indonesia dan Australia

Yang Dongsheng, Pengerusi XCMG Group dan XCMG Machinery, baru-baru ini menyertai delegasi perbandaran Xuzhou dalam lawatan ekonomi dan perdagangan ke ...
