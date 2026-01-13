다르 알 아르칸, 다르 글로벌 및 트럼프 오거니제이션과 협력해 리야드에서 진행하는 랜드마크 프로젝트 중 하나인 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르 개발

디리야, 사우디아라비아, 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 2024년 12월 9일 리야드에서 진행하는 두 개의 트럼프 브랜드 개발 사업 착수에 관한 공동 발표에 이어, 다르 알 아르칸(Dar Al Arkan)이 다르 글로벌(Dar Global) 및 트럼프 오거니제이션(The Trump Organization)과 함께 착수 중인 첫 번째 랜드마크 프로젝트 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르(Trump International Golf Club, Wadi Safar)를 공개했다. 이 프로젝트는 디리야 컴퍼니(Diriyah Company)가 개발하고 있는 독점 마스터플랜 지역인 와디 사파르 내 260만 제곱미터 규모의 부지에 조성된다.

해당 부지에는 세계적 수준의 폐쇄형 주거 단지(gated community)인 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르가 들어설 예정이다. 이곳은 트럼프 브랜드의 챔피언십 골프 코스, 럭셔리 트럼프 호텔, 그리고 지역의 눈부신 계곡과 골프장 전경이 내려다보이는 프리미엄 주거 단지로 구성된다. 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르는 사우디아라비아 왕국의 문화와 자연유산에 대한 존중을 바탕으로, 세계 최고 수준의 환대 서비스와 건축, 라이프스타일을 결합할 예정이다.

트럼프 오거니제이션의 에릭 트럼프(Eric Trump) 수석 부사장은 "이번 랜드마크 개발을 통해 와디 사파르에서 트럼프 오거니제이션의 입지를 확장하게 되어 자랑스럽다"면서, "트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르는 트럼프 브랜드가 추구하는 품질, 명성, 시대를 초월한 우아함에 대한 헌신을 반영해 이 지역의 럭셔리함과 탁월함을 재정의하고 새로운 기준을 세울 것이다. 와디 사파르 지역의 풍부한 유산을 보완하면서 세계적 수준의 럭셔리 라이프스타일을 제공하는 목적지를 만들기를 기대한다"라고 밝혔다.

다르 알 아르칸의 유세프 알 셸라시(Yousef Al Shelash) 회장은 "이번 신규 프로젝트는 트럼프 브랜드의 명성과 유산을 담아낸 행선지를 제공하겠다는 비전을 나타낸다"면서, "다르 글로벌이 개발을 주도하는 만큼, 와디 사파르가 사우디아라비아뿐만 아니라 세계를 대표하는 최고의 행선지가 될 것이라고 확신한다"라고 말했다.

다르 글로벌의 지아드 엘 차르(Ziad El Chaar) CEO는 "다르 글로벌은 디리야 컴퍼니 및 다르 알 아르칸과 협력하여 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르를 개발하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 우리는 세계적으로 인정받는 럭셔리 브랜드들과 파트너십을 맺고 유럽과 걸프 협력회의(Gulf Cooperation Council•GCC) 지역 전역에 랜드마크 프로젝트를 성공적으로 완수했다. 이러한 경험을 디리야 프로젝트에 접목해 유산과 우아함, 세계적 수준의 표준이 조화를 이룬 행선지를 구현함으로써 트럼프 인터내셔널 골프 클럽, 와디 사파르를 상징적인 주소지로 만들 것이다"라고 덧붙였다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2859222/Dar_Global_Dar_Al_Arkan.jpg

