「ビリビリワールド2026（BilibiliWorld 2026）」、延べ40万人が来場しアジア最大のACGNイベントに

上海, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- 3日間にわたって開催されたBilibiliの総合ACGNイベント「ビリビリワールド2026（BilibiliWorld 2026）」（以下「BW2026」）は、7月12日に閉幕しました。

昨年と同じ24万平方メートルの展示面積を確保し、国家会展中心（上海）（以下「NECC（上海）」）の8ホールを使用した本イベントは、これまででアジア最大のACGNイベントとなりました。Bilibiliのデータによると、本イベントには3日間で30を超える国・地域から延べ40万人が来場し、来場者の出身国・地域は2025年よりさらに広がりました。今年は世界各地から170の出展者が集まり、アニメをテーマにラッピングされた痛車が1,000台近く展示されたほか、6万人を超えるコスプレイヤーが会場を盛り上げました。

特筆すべき点として、2026年にはBilibiliWorldのチケットが初めて中国本土以外でも販売されました。世界各地から大勢のファンが詰めかけました。

一方、BWの波及効果はACGNコミュニティの枠を大きく超え、出展ブランドと上海の地域経済に大きな恩恵をもたらしています。毎年7月、同イベントは上海の観光、宿泊、飲食の各業界を大きく活性化しています。旅行プラットフォームのデータによると、イベント期間中、海外からの旅行者による上海行き航空便の予約件数は前年同期比35%増、上海市内全体のホテル予約件数は前月比126%増となり、NECC（上海）から半径5キロメートル以内のホテル予約件数は600%増と急増しました。

2017年の初開催以来、BWは共通の趣味を持つ愛好家の集まりから世界規模のACGNイベントへと発展しており、その歩みは世界のACGN産業の成長を映し出しています。若い世代にとって、ACGNコンテンツは国境を越えて通じる文化的な共通言語となっています。オンラインコミュニティからオフラインでの体験に至るまで、ACGN関連の消費は世界の文化経済をけん引しています。BWは、世界中の愛好家が共通の情熱を通じてつながり、言語の壁を越え、かねて思い描いてきた開かれた包摂的なオフラインコミュニティを築くことのできる場を提供しています。

SOURCE Bilibili