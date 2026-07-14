BilibiliWorld 2026 Jadi Konvensyen ACGN Terbesar Asia dengan 400,000 Kunjungan Peserta

SHANGHAI, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Acara tiga hari BilibiliWorld 2026 ("BW2026"), konvensyen ACGN menyeluruh anjuran Bilibili, melabuhkan tirainya pada 12 Julai.

Dengan keluasan pameran yang menyamai tahun lalu, acara seluas 240,000 meter persegi itu memenuhi lapan dewan di Pusat Pameran dan Konvensyen Nasional Shanghai ("NECC (Shanghai)"), sekali gus menjadikannya konvensyen ACGN terbesar di Asia setakat ini. Menurut data daripada Bilibili, acara itu mencatat 400,000 kunjungan peserta dari lebih 30 negara dan wilayah sepanjang tiga hari, dengan capaian geografi yang lebih luas berbanding tahun 2025. Tahun ini, 170 pempamer dari seluruh dunia mengambil bahagian, hampir 1,000 kenderaan itasha yang dihias dengan balutan bertemakan anime dipamerkan, manakala lebih 60,000 cosplayer menghidupkan suasana di dewan-dewan acara.

Apa yang menarik, tahun 2026 menandakan kali pertama BilibiliWorld menawarkan tiket untuk pembelian di luar tanah besar China. Peminat dari seluruh dunia hadir dengan sambutan yang amat menggalakkan.

Bagaimanapun, impak BW melangkaui komuniti ACGN, apabila acara itu turut menjana manfaat besar kepada jenama yang mengambil bahagian dan ekonomi tempatan Shanghai. Setiap Julai, konvensyen tersebut memberikan rangsangan besar kepada sektor pelancongan, hospitaliti dan restoran di bandar itu. Data platform pelancongan menunjukkan bahawa sepanjang acara berlangsung, tempahan penerbangan ke Shanghai oleh pelancong antarabangsa meningkat 35 peratus tahun ke tahun, tempahan hotel di seluruh bandar meningkat 126 peratus berbanding bulan sebelumnya, manakala tempahan hotel dalam lingkungan 5 kilometer dari NECC (Shanghai) melonjak 600 peratus.

Sejak dilancarkan pada tahun 2017, BW telah berkembang daripada perhimpunan peminat yang berkongsi minat sama kepada acara ACGN global — satu perkembangan yang mencerminkan pertumbuhan industri global itu sendiri. Bagi generasi muda, kandungan ACGN telah menjadi bahasa budaya bersama yang merentasi sempadan. Daripada komuniti dalam talian kepada pengalaman luar talian, penggunaan berkaitan ACGN kini memacu ekonomi budaya global. BW menyediakan platform yang membolehkan peminat dari seluruh dunia berhubung melalui minat yang sama, mengatasi halangan bahasa dan membina komuniti luar talian yang terbuka serta inklusif seperti yang selama ini mereka bayangkan.

SOURCE Bilibili