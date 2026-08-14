싸이톤, 캐나다에서 OMNI™ 출시: 모두 피부 유형을 위해 설계된 새로운 레이저 제모 플랫폼

팰로앨토, 캘리포니아, 2026년 8월 15일 /PRNewswire/ -- 레이저 및 광 기반 기술 분야의 글로벌 선도기업 싸이톤(Sciton Inc.)이 최신 혁신 제품인 OMNI™ 레이저 제모 시스템에 대해 캐나다 보건부(Health Canada)의 승인을 획득했다. OMNI는 모든 피부 유형과 시술 부위, 의료기관 규모에 맞게 설계되어 어떤 업무 환경에도 원활하게 통합되는 빠르고 효과적인 레이저 제모 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 개발됐다.

OMNI는 최대 5000W*의 출력과 업계 최대 크기의 스폿 사이즈를 통해 초고속 시술을 구현해 높은 환자 처리량을 지원하며, 의료진이 더 짧은 시간에 더 많은 환자를 치료할 수 있도록 돕는다. 760nm, 810/940nm 혼합, 1060nm 등 다양한 파장 옵션과 여러 스폿 사이즈 및 시술 모드를 제공해 모든 피부 유형과 신체 부위에 정밀하고 맞춤화된 케어를 보장한다. 접촉식 쿨링 기능은 시술 중 환자의 편안함을 유지하도록 돕고, 젤 대신 사용하는 알로에 성분의 스프레이는 피부를 진정시키고 편안함을 향상시키는 동시에 시술 후 정리를 간소화한다. 또한 OMNI는 표준 110V 전원에서 작동해 어떤 시술실에도 보다 쉽게 도입할 수 있다. 대량 시술 환경을 고려해 설계된 OMNI는 의료진이 연중 뛰어난 시술 결과를 제공하는 데 필요한 성능과 활용성을 제공한다.

싸이톤의 앤드루 흐리차크(Andrew Hrytzak) 캐나다 및 중남미 영업 이사는 "이는 캐나다 미용 의료 업계에 매우 고무적인 발전이다. 그동안 상품화된 서비스로 인식된 시술 분야에서 이 기술이 미국에서 거둔 성공은 매우 인상적이었다. 그 결과 많은 의료진이 제모 시술을 진료 현장에서 우선순위로 두지 않는 것을 선택했다. OMNI는 이러한 인식을 바꾸는 데 기여하고 있다. 빠른 시술 속도와 범용성, 광범위한 피부 유형을 효과적으로 치료할 수 있는 역량을 바탕으로 의료기관은 안전하고 편안하면서도 사업적으로 경쟁력 있는 제모 시술을 제공할 수 있다. 궁극적으로 이는 의료진에게 새로운 기회를 창출하는 동시에 환자의 시술 접근성과 결과를 개선한다"고 말했다.

다양한 진료 환경을 지원하도록 설계된 OMNI는 고성능 기술과 업무 효율을 높이는 기능을 결합해 환자의 편안함을 저해하지 않으면서 효율성을 극대화하도록 돕는다. 맞춤 설정이 가능한 치료 파라미터와 듀얼 핸드피스 기능을 통해 의료진은 오늘날의 바쁜 미용 의료 현장에서 요구되는 속도와 일관성을 유지하면서도 환자 개개인의 필요에 맞춰 시술할 수 있다.

내과 전문의이자 미용 레이저 외과의인 다이앤 퀴벨(Dianne Quibell) 의학박사는 "싸이톤의 OMNI는 매우 다양한 맞춤 설정 옵션을 제공해 우리가 치료하는 피부 유형과 피부 톤에 맞는 적절한 파장을 선택할 수 있게 해준다. 두 개의 핸드피스를 동시에 연결할 수 있어 작은 스폿 사이즈와 큰 스폿 사이즈 사이를 손쉽게 전환할 수 있으며, 이를 통해 빠르고 효과적인 시술은 물론 높은 효율성까지 확보할 수 있다. 안전하고 활용성이 뛰어난 시스템이기 때문에 연중 언제든 안심하고 직원들에게 시술을 맡길 수 있다"고 말했다.

OMNI는 수상 경력을 갖춘 싸이톤의 미용 의료 솔루션 포트폴리오에 새롭게 합류했으며, 캐나다 의료진이 자신감을 갖고 진료 사업을 성장시킬 수 있도록 스마트하고 효과적인 시스템을 구축하겠다는 회사의 의지를 보여준다.

OMNI™ 레이저 제모에 대한 자세한 내용은 www.sciton.com/omni에서 확인할 수 있다.

싸이톤에 대한 자세한 내용은 www.sciton.com에서 확인할 수 있다.

싸이톤 소개

캘리포니아 팰로앨토에 본사를 둔 싸이톤은 업계 선구자인 제임스 호바트(James Hobart) 박사와 대니얼 K. 니거스(Daniel K. Negus) 박사가 1997년 설립한 미래지향적인 직원 소유 의료기기 기업이다. 고품질 레이저 및 광 기반 솔루션 제공으로 명성을 쌓은 싸이톤의 제품 포트폴리오는 여성 건강, 피부 재생, 피부 리서페이싱, 광선 치료, 혈관 및 색소 병변, 흉터 개선, 여드름 치료, 제모 등 광범위한 의료 및 미용 분야를 아우른다. 미국, 캐나다, 영국, 스위스, 호주, 일본, 한국, 아일랜드, 네덜란드, 프랑스, 칠레에서 강력한 직판 영업 인력을 운영하고 45개국 이상에 전략적 유통망을 구축한 싸이톤은 의료 및 미용 분야의 우수성에 새로운 기준을 제시하며 글로벌 영향력을 지속적으로 확대하고 있다.

*핸드피스에 따라 다름

OMNI™ 레이저 제모

SOURCE Sciton, Inc.