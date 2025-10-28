아시아 명예의 전당, 상징적인 2025년 헌액식 공개

록앤롤 명예의 전당 헌액자 대니 세라핀과 CTA가 애프터쇼 콘서트의 마지막 무대 장식

로스앤젤레스, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 저명한 후원자들이 2025년 11월 1일 토요일 더 빌트모어 로스앤젤레스(The Biltmore Los Angeles) 호텔에 모여 아시아 명예의 전당(Asian Hall of Fame) 2025년 헌액자(Class of 2025 Inductees) 12명을 기릴 예정이다. 제21회 헌액식은 공식 후원 호텔인 밀레니엄 호텔 & 리조트(Millennium Hotels & Resorts), 공식 미디어 파트너인 KTLA, 그리고 공식 디자이너인 TAO가 주관한다. 수익금은 아시아 명예의 전당이 아시아인의 업적을 대중에게 알리고, 여성에게 수여할 장학금을 조성하며, 내년에 호놀룰루, 실리콘 밸리, 뉴욕으로 아시아 명예의 전당 활동 범위를 넓히는 데 사용된다.

VIP 사전 행사는 오후 3시(태평양 표준시 기준)에 카지노 및 야시장과 함께 시작된다. 방송은 오후 6시부터 오후 8시(태평양 표준시 기준)까지 유튜브(YouTube)에서 생중계된다. 그룹 시카고(Chicago)의 원년 멤버이자 드럼 연주자 대니 세라핀 & CTA(Danny Seraphine & CTA) 가 마지막 무대를 장식한다.

헌액식 사회자 프랭크 버클리(Frank Buckley), 이미경 CJ 그룹 부회장, 멜린다 로저스(Melinda Rogers) 의장, 찰리 장(Charlie Zhang) 의장(2023년 헌액자), 줄리아 S. 고우(Julia S. Gouw)(2023년 헌액자), 셰릴 버크(Cheryl Burke)(2020년 헌액자), 웰스파고 상업은행(Wells Fargo Commercial Banking)의 앤드류 모이(Andrew Moy), 키스 하마사키(Keith Hamasaki), 이 장(Yi Zhang), 에이드리언 데브(Adrian Dev)가 발표자로 나선다.

그리고 요시키(Yoshiki)(2025년 헌액자), 히로 야마모토(Hiro Yamamoto)(2023년 헌액자), 마키 메이(Maki Mae), 에드 로스(Ed Roth), 아시아 명예의 전당 아우카이 케인(Aukai Cain)이 이끄는 댄스팀 드래곤 크루(Dragon Crew), A2O 메이(A2O May), 말레아 에마 찬드라위자야(Malea Emma Tjandrawidjaja), 컴튼 키즈 클럽(Compton Kidz Club)이 특별 공연 무대에 오른다.

언론사는 asianhalloffame.org/pressroom에서 승인된 자료를 열람할 수 있다. 현재 언론사의 취재 신청서를 접수 중이다. 헌액식 참석자는 서양식 정장 또는 전통 의상을 착용해야 한다. 행사장에서 대리 주차와 자가 주차 둘 다 가능하다

11월 1일 공식 생중계: https://www.youtube.com/live/f3kJBeTbtvw.

2025년 아시아 명예의 전당 헌액자

신디 Y. 황(Cindy Y. Huang), 그린 록 인베스트먼트 펀드(Green Rock Investment Fund) 창립자

이소연 박사, 한국 최초의 우주비행사

피오나 마(Fiona Ma), 공인회계사, 제34대 캘리포니아주 재무관

권일연, H마트(H Mart) 창업자

쿽 렝 벵(Kwek Leng Beng) 일가, 홍릉 그룹(Hong Leong Group)

미셸 콴(Michelle Kwan), 올림픽 메달리스트이자 전 벨리즈 주재 미국 대사

샤 일가(Rika & Manu Shah, Raj Shah, Rup Shah), MSI 창립자

로만 가브리엘 주니어(Roman Gabriel Jr.), 전설적인 NFL 쿼터백

이수만, K-팝의 선구자

윌리엄 왕(William Wang), 비지오(Vizio) 창립자

야오밍(Yao Ming), 농구 명예의 전당 헌액자

요시키(Yoshiki), 문화 아이콘

국가 공로상 A2O 메이, 신인가수상(New Artist Award)

말레아 엠마 찬드라위자야, 줄리아 S. 고우, 아시아 여성 엔터테인먼트상(Asian Women In Entertainment Prize)

니콜 호(Nicole Ho), 문화 홍보대사

스티븐 푸(Stephen Pu) 박사, 예술교육자상(Arts Educator Prize)

아시아 명예의 전당 소개 2004년에 설립된 아시아 명예의 전당은 아시아계와 아시아인의 업적을 전 세계에 널리 알리는 사절단 역할을 하고 있다.

문의처: [email protected], (626) 600-9418. www.asianhalloffame.org.

