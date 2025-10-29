《亞洲名人堂》公佈 2025 年傑出人物名單

頒獎禮後音樂會，《搖滾名人堂》得獎者 Danny Seraphine & CTA 擔任主要演出嘉賓

洛杉磯 2025年10月29日 /美通社/ -- 2025 年 11 月 1 日星期六，尊貴贊助者將匯聚洛杉磯比特摩爾千禧酒店，恭賀 2025 年《亞洲名人堂》十二位得獎者。第 21 屆頒獎典禮由大會酒店贊助「千禧國敦酒店集團」(Millennium Hotels & Resorts)、大會傳媒合作夥伴 KTLA 與大會設計師 TAO 合辦。全部收益將用於支持各項《亞洲名人堂》倡議，而提高亞洲遺產公眾認可、資助女性獎學金，並於明年擴展活動至檀香山、矽谷和紐約。

如欲體驗全互動多渠道新聞稿，請按此：https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333052-en-asian-hall-of-fame-legendary-icons-for-induction-2025

下午 3:00（太平洋標準時間），VIP 預演開始，並設有賭場與夜市。下午6:00 至晚上 8:00（太平洋標準時間），YouTube 現場直播。芝加哥創辦鼓手 Danny Seraphine & CTA 擔任典禮後音樂會主要演出嘉賓。

主禮嘉賓包括司儀 Frank Buckley、CJ Group 副主席 Miky Lee、女主席 Melinda Rogers、男主席 Charlie Zhang（2023 年得獎者）、Julia S. Gouw（2023 年得獎者）、Cheryl Burke（2020 年得獎者）、Wells Fargo Commercial Banking 的 Andrew Moy、Keith Hamasaki、Yi Zhang 與 Adrian Dev。

表演嘉賓包括 Yoshiki（2025 年得獎者）、Hiro Yamamoto（2023 年得獎者）、Maki Mae、Ed Roth、《亞洲名人堂》的 Aukai Cain Dragon Crew、A2O May、Malea Emma Tjandrawidjaja 與 Compton Kidz Club。

傳媒可透過 asianhalloffame.org/pressroom，下載已獲准檔案。現已接受採訪證申請。服裝要求為黑色領帶或傳統服飾。該場地提供代客泊車和自助停車場。

11 月 1 日大會直播：https://www.youtube.com/live/f3kJBeTbtvw。

2025 年得獎者：

Cindy Y. Huang（Green Rock Investment Fund創辦人）、

Soyeon YI博士（韓國首位太空人）、

Fiona Ma（加州第 34 任財政部長兼註冊會計師）、

Il Yeon Kwon（H Mart 創辦人）、

郭令明家族 (Hong Leong Group)、

關穎珊（奧運獎牌得主兼前美國駐伯利茲大使）、

Rika 與 Manu Shah、 Raj Shah、Rup Shah（MSI 創辦人）、

Roman Gabriel Jr.（傳奇 NFL 四分衛）、

李秀滿（高瞻遠矚的製作人）、

王蔚（Vizio 創辦人）、

姚明（籃球名人堂成員）、

Yoshiki（文化偶像）

全國優異獎

A2O May (New Artist Award)、

Malea Emma Tjandrawidjaja、Julia S. Gouw（Asian Women In Entertainment Prize）、

Nicole Ho

(Cultural Ambassador) 和 Stephen Pu 博士 (Arts Educator Prize)

關於《亞洲名人堂》

《亞洲名人堂》於 2004 年成立，現是全球亞洲與原住民遺產大使。聯絡方法：[email protected]，(626) 600-9418。www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame