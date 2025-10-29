Asian Hall of Fame Luncurkan Iconic Induction 2025

Anggota Hall of Fame Rock & Roll Danny Seraphine & CTA menjadi berita utama konser setelah pertunjukan

LOS ANGELES, 29 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Para tamu terhormat akan berkumpul pada hari Sabtu, 1 November 2025, di The Biltmore Los Angeles untuk mengenang dua belas Inductees Class of 2025 Asian Hall of Fame. Induction Ceremony ke-21 dipersembahkan oleh Sponsor Resmi Hotel, yakni Millennium Hotels & Resorts; Mitra Media Resmi, yakni KTLA, dan Desainer Resmi TAO. Hasil penjualan tiket mendukung inisiatif Asian Hall of Fame untuk meningkatkan pengakuan publik terhadap warisan Asia, mendanai beasiswa bagi perempuan, dan memperluas jangkauan ke Honolulu, Silicon Valley, dan New York tahun depan.

Pertunjukan awal VIP dimulai pada jam 15.00 PST dengan kasino dan pasar malam. Siaran langsung disiarkan di YouTube mulai jam 18.00-20.00 PST. Drummer pendiri Chicago Danny Seraphine & CTA menjadi berita utama konser setelah pertunjukan.

Pembawa Acara: Frank Buckley; Miky Lee, Vice Chairwoman CJ Group; Chairwoman Melinda Rogers; Chairman Charlie Zhang (Inductee 2023); Julia S. Gouw (Inductee 2023); Cheryl Burke (Inductee 2020); Andrew Moy dari Wells Fargo Commercial Banking; Keith Hamasaki; Yi Zhang; dan Adrian Dev.

Yang tampil adalah Yoshiki (Inductee 2025), Hiro Yamamoto (Inductee 2023), Maki Mae, Ed Roth, Aukai Cain dari Dragon Crew Asian Hall of Fame;A2O May, Malea Emma Tjandrawidjaja, dan Compton Kidz Club.

Pers bisa mendapatkan aset yang disetujui di asianhalloffame.org/pressroom. Aplikasi kredensial media telah dibuka. Aturan berpakaian: dasi hitam atau gaun tradisional. Layanan valet dan parkir mandiri tersedia di lokasi acara.

Siaran langsung resmi pada tanggal 1 November: https://www.youtube.com/live/f3kJBeTbtvw.

KELAS 2025

Cindy Y. Huang, Pendiri Green Rock Investment Fund;

Dr. Soyeon YI, Astronot Korea Pertama;

Honorable Fiona Ma, CPA, Bendahara Negara Bagian California ke-34;

Il Yeon Kwon, Pendiri H Mart;

Keluarga Kwek Leng Beng, Hong Leong Group;

Michelle Kwan, Peraih Medali Olimpiade & Mantan Duta Besar AS untuk Belize;

Rika dan Manu Shah; Raj Shah, Rup Shah, Pendiri MSI;

Roman Gabriel Jr., Pemain Gelandang Legendaris di NFL;

Soo Man LEE, Visionary Producer;

William Wang, Pendiri Vizio;

Yao Ming, Anggota Hall of Fame Bola Basket;

Yoshiki, Cultural Icon

NATIONAL MERIT PRIZES

A2O May, New Artist Award;

Malea Emma Tjandrawidjaja, Julia S. Gouw Asian Women In Entertainment Prize;

Nicole Ho, Cultural Ambassador;

Dr. Stephen Pu, Arts Educator Prize

TENTANG ASIAN HALL OF FAME

Didirikan pada tahun 2004, Asian Hall of Fame adalah duta global untuk warisan Asia dan Pribumi. Kontak: [email protected], (626) 600-9418. www.asianhalloffame.org.

