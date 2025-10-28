亚洲名人堂（ Asian Hall of Fame ）推出2025年标志性归纳

摇滚名人堂成员Danny Seraphine 和CTA 头条演出后音乐会

洛杉矶, 2025年10月28日 /美通社/ -- 尊敬的订阅会员将于2025年11月1日（星期六）在洛杉矶比尔特莫尔酒店（ The Biltmore Los Angeles ）举行会议，纪念12名 Asian Hall of Fame 2025年入选者。 第21届入职典礼由官方酒店赞助商 Millennium Hotels & Resorts 、官方媒体合作伙伴 KTLA 和官方设计师 TAO 主持。收益将用于资助Asian Hall of Fame的倡议，以提高公众对亚洲遗产的认可度，为女性奖学金提供资金，并于明年扩展到檀香山、硅谷和纽约。

点击此处，完整体验交互式多渠道新闻稿：https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333052-en-asian-hall-of-fame-legendary-icons-for-induction-2025

VIP Preshow下午3:00开始 PST设有赌场和夜市。 从下午6点到晚上8点在YouTube上 直播 PST. 芝加哥创始鼓手 Danny Seraphine和CTA 在演出结束后的音乐会上登上头条。

主持人是CJ集团副董事长Frank Buckley、Miky Lee、董事长Melinda Rogers、董事长Charlie Zhang (Inductee 2023)、Julia S. Gouw (Inductee 2023)、Cheryl Burke (Inductee 2020)、Wells Fargo Commercial Banking的Andrew Moy、Keith Hamasaki、Yi Zhang和Adrian Dev。

表演者包括 YOSHIKI （ Inductee 2025 ）、 Hiro Yamamoto （ Inductee 2023 ）、 Maki Mae 、 Ed Roth 、Asian Hall of Fame的 Aukai Cain Dragon Crew、 A2O May 、 Malea Emma Tjandrawidjaja 和 Compton Kidz Club 。

媒体可以通过 asianhalloffame.org/pressroom 访问已批准的资产。 媒体 凭据应用程序已打开。 着装要求是黑色领带或传统连衣裙。 场馆提供代客泊车和自助停车服务。

11月1日的官方直播： https://www.youtube.com/live/f3kJBeTbtvw 。

CLASS OF 2025

Cindy Y. Huang ， Green Rock Investment Fund创始人

Dr. Soyeon YI ，第一位韩国宇航员

尊敬的 Fiona Ma ，注册会计师，加利福尼亚州第34任司库

Il Yeon Kwon ， H Mart创始人

Kwek Leng Beng家族，丰隆集团

Michelle Kwan ，奥运奖牌获得者兼前美国驻伯利兹大使

Rika和Manu Shah ， Raj Shah ， Rup Shah ，创始人， MSI

Roman Gabriel Jr 。，传奇NFL四分卫

李秀文 ，有远见的制片人

王威廉 ， VIZIO创始人

姚明 ，篮球名人堂成员

YOSHIKI ，文化偶像

国家 优秀奖

A2O May ，新艺术家奖

Malea Emma Tjandrawidjaja ， Julia S. Gouw亚洲女性娱乐奖

Nicole Ho ，文化大使

Dr. Stephen Pu ，艺术教育家奖

关于 亚洲名人堂

Asian Hall of Fame成立于2004年，是亚洲和土著遗产的全球大使。 联系方式： [email protected] ， (626) 600-9418。 www.asianhalloffame.org 。

