제13회 국제 기부의 날, 190개국에서 기념

부바네스와르, 인도, 2026년 5월 20일 /PRNewswire/ -- 아치유타 사만타(Achyuta Samanta) 박사의 비전에서 영감을 받은 제13회 국제 기부의 날(International Art of Giving Day)이 올해 6개 대륙에 걸친 190개국에서 기념됐다. 또한 기부의 예술(Art of Giving) 운동의 팬들과 지지자들이 모든 222개 국제배구연맹(FIVB) 회원국, 인도의 모든 28개 주와 8개 연방 직할지, 전국의 모든 도시와 마을, 오디샤의 모든 구 본부, 블록 및 판차야트를 포함한 전 세계 5만 개 장소에서 캠페인에 참여했다.

국제 기부의 날은 오디샤에서만 2만 개 장소에서 기념됐다. 제13회 국제 기부의 날을 맞아 이 운동은 팬들과 지지자들을 포함하여 약 2500만 명에게 직접적인 영향을 미쳤다.

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

지난 일주일 동안 전 세계 각지와 인도의 여러 도시에서 기부의 예술 프로그램이 조직되어, 사회 모든 계층의 사람들이 참여하는 것이 목격됐다. 매년 국제 기부의 날은 고유한 테마로 기념된다.

올해의 주제는 '나눔으로 빛나다(Share to Shine)'로, 다른 사람들과 행복을 나누는 것이 자신의 성장과 발전으로도 이어진다는 것을 의미한다. 올해 기념행사의 일환으로 오디샤 전역 3000개 이상의 장소에서 배구공과 네트를 분배하기 위한 마련이 준비됐다. 스포츠의 발전과 젊은이들 사이의 화합과 우정 육성을 위한 사만타 박사의 비전에서 영감을 받아 올해 9100개의 배구공이 분배됐다.

사만타 박사는 "오늘의 내가 있는 것은 '기부의 예술' 개념 덕분이다. 이 운동 덕분에 사람들의 따뜻함, 사랑, 그리고 애정을 받았다"고 덧붙였다.

사회 각계각층의 사람들이 참여한 가운데 제13회 기부의 날을 기념하는 대규모 행사가 부바네스와르에서 개최됐다. 이 행사에서 유명 힌디어 플레이백 가수인 샨(Shaan)이 부른 기부의 예술 주제가가 공개됐다. 인도 하원(Lok Sabha) 의원 라빈드라 나라얀 베헤라(Rabindra Narayan Behera , 인도의 테니스 전설이자 파드마 부샨(Padma Bhushan) 수상자인 리앤더 페이스(Leander Paes), 스위스 리파 인터내셔널 센터(Ripa International Center)의 티베트 불교 스승이자 영적 지도자인 게트룰 지그메 린포체(Getrul Jigme Rinpoche), 바바 람 나라얀 다스(Baba Ram Narayan Das), 페미나 미스 인디아(Femina Miss India) 니키타 포르왈(Nikita Porwal) 등이 행사에 참석했다.

작년과 마찬가지로 권위 있는 AOG 히어로 어워드(AOG Hero Awards)가 사회봉사에 대한 탁월한 공헌으로 저명한 의학 전문가 비드유트 다스(Bidyut Das) 박사, 로타리안인 아제이 아그라왈(Ajay Agrawal), KIIT 교수인 쿠마르 데바다타(Kumar Debadatta)에게 수여됐다. 각 수상자는 10만 루피의 상금을 받았다.

해당 행사에는 KIIT 및 KISS 부총장 사란짓 싱(Saranjit Singh) 교수와 기타 고위 임원들이 참석했다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2982166/13_International_AOG_Day.jpg

SOURCE Art of Giving (AOG)