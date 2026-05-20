第13回International Art of Giving Dayを190カ国で祝う

インド、ブバネーシュワル , 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 第13回International Art of Giving Dayは、今年6大陸190カ国で祝われました。これは、Achyuta Samanta博士のビジョンにインスパイアされたものです。さらに、「Art of Giving」運動のの支持者や賛同者たちは、FIVB加盟222カ国すべて、インドの28の州と8つの連邦直轄領、国内のすべての都市や町、そしてオリッサ州のすべての地区本部、ブロック、パンチャーヤトを含む、世界5万カ所でこのキャンペーンに参加しました。

オリッサ州だけでも20,000カ所でこの日が祝われました。第13回International Art of Giving Dayの開催にあたり、この運動はフォロワーや支援者を含め、250万人近くの人々に直接的な影響を与えました。

13th International Art of Giving Day Celebrated in 190 Countries

この1週間、Art of Givingのプログラムが世界各地やインドの各都市で開催され、社会のあらゆる階層の人々が参加しました。 International Art of Giving Dayは毎年、ユニークなテーマで祝われています。

今年のテーマは「Share to Shine（分かち合うことで輝く）」で、他人と幸福を分かち合うことが自分自身の成長と進歩につながることを意味しています。今年の記念行事の一環として、オリッサ州内の3,000カ所以上でバレーボールとネットの配布が行われました。Achyuta Samanta博士の、スポーツの発展と若者たちの融和と友情の育成というビジョンに触発され、今年は9,100個のバレーボールが配布されました。

「今の私があるのは、「Art of Giving」というコンセプトのおかげです。この運動のおかげで、私は人々の温かさ、愛、愛情を受け取ってきました」とSamanta博士は述べています。

第13回Art of Giving Dayを記念する大規模なプログラムがブバネーシュワルで開催され、さまざまな立場の人々が参加しました。その際、ヒンディー語の著名なプレイバックシンガーのShaanが歌う「Art of Giving」のテーマソングが披露されました。このイベントには、Rabindra Narayan Behera下院議員、インドの伝説的テニス選手でパドマ・ブーシャン勲章受賞者のLeander Paes氏、チベット仏教の指導者でスイスのRipa International Centerのスピリチュアル・ディレクターであるGetrul Jigme Rinpoche; Baba Ram Narayan Das氏、フェミナ・ミス・インディアのNikita Porwal氏らが出席しました。

例年通り、名誉あるAOGヒーロー賞は、社会奉仕への目覚ましい貢献が評価され、著名な医療専門家であるBidyut Das博士、ロータリアンのAjay Agrawal氏、KIIT教授のKumar Debadatta氏に贈られました。各受賞者には10万ルピーの賞金が授与されました。

このイベントには、KIITとKISSの副学長である Saranjit Singh教授をはじめとする幹部が出席しました。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2982166/13_International_AOG_Day.jpg

SOURCE Art of Giving (AOG)