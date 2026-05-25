AutoFlight V5000 Matrix zakończył lot „heterogenicznej formacji trzech statków powietrznych" i oficjalnie rozpoczął proces certyfikacji przydatności do lotu

KUNSHAN, Chiny, 25 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- AutoFlight pomyślnie zakończył lot demonstracyjny heterogenicznej formacji trzech statków powietrznych, składającej się z jednego eVTOL-a V5000 Matrix oraz dwóch maszyn eVTOL serii V2000. Misja potwierdziła kluczowe możliwości obejmujące łącza komunikacyjne, planowanie tras, koordynację lotu oraz kontrolę bezpieczeństwa w ramach platform o masie 5 ton i 2 ton. Demonstracja ukazuje również zdolności AutoFlight w zakresie integracji systemów oraz skoordynowanych operacji wielu statków powietrznych w logistyce niskiego pułapu, reagowaniu kryzysowym, wsparciu morskim oraz regionalnych sieciach transportu lotniczego.

Jako flagowy model w portfolio produktów AutoFlight „Od małych do dużych, od transportu towarowego do pasażerskiego", V5000 Matrix został zaprojektowany do realizacji misji transportu ciężkich ładunków, lotów dalekiego zasięgu oraz ważnych misji od punktu do punktu. Po wykonaniu lotu przejściowego w lutym 2026 roku hybrydowo-elektryczny wariant cargo V5000CGH oficjalnie rozpoczął proces certyfikacji przydatności do lotu, przechodząc z etapu walidacji prac badawczo-rozwojowych do standaryzowanego procesu zatwierdzania przydatności do lotu.

V5000CGH charakteryzuje się maksymalną masą startową wynoszącą 5700 kg, ładownością 1,5 tony, przestrzenią ładunkową o pojemności 14 m³ (mieszczącą dwa kontenery AKE), prędkością przelotową 280 km/h oraz zasięgiem 1500 km. Maszyna przełamuje ograniczenia dotyczące ładowności, zasięgu i kosztów, rozszerzając zastosowania eVTOL na logistykę ciężkiego transportu dalekodystansowego.

Ponadto V5000CGH wspiera zakrojone na szeroką skalę akcje ratownictwa kryzysowego, zaopatrzenie infrastruktury energetycznej offshore oraz międzyprowincjonalną logistykę ciężkich przewozów zasilających główną sieć logistyczną, przekształcając tradycyjnie powolne dostawy w szybki i elastyczny transport niskiego pułapu.

AutoFlight stosuje podejście stawiające bezpieczeństwo na pierwszym miejscu oraz oparte na zgodności z regulacjami. Zespół ds. przydatności do lotu firmy posiada doświadczenie zdobyte przy programach ARJ21-700, C919 oraz Diamond DA42. Model V2000CG CarryAll firmy AutoFlight uzyskał pełne certyfikaty przydatności do lotu wydane przez Civil Aviation Administration of China (TC, PC, AC), natomiast model V2000EM Prosperity znajduje się na etapie wykazywania zgodności.

AutoFlight będzie kontynuować ścisłe przestrzeganie wymagań certyfikacyjnych dotyczących przydatności do lotu, aby przyspieszyć testy, próby lotnicze oraz certyfikację V5000CGH, rozwijając komercyjne wykorzystanie eVTOL-i o dużej ładowności i dalekim zasięgu oraz budując zrównoważoną infrastrukturę logistyki niskiego pułapu.

