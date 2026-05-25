AutoFlight V5000 Matrix выполняет полет «гетерогенного порядка из трех самолетов», официально стартует сертификация летной годности

May 25, 2026, 05:40 ET

КУНЬШАНЬ, Китай, 25 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания AutoFlight успешно завершила демонстрационный полет гетерогенного порядка из трех самолетов, состоящего из одной модели V5000 Matrix и двух моделей V2000 eVTOL. Миссия подтвердила ключевые возможности, включая каналы связи, планирование маршрутов, координацию полетов и контроль безопасности на 5-тонных и 2-тонных платформах. Она также демонстрирует системную интеграцию AutoFlight и скоординированные операции с несколькими самолетами в логистике на малых высотах, реагировании на чрезвычайные ситуации, морской поддержке и региональных сетях воздушного транспорта.

AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight
AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification
https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE

Являясь флагманом в портфеле продуктов AutoFlight «От малого к большому, от груза к пассажирам», V5000 Matrix предназначен для тяжелых, дальних и двухточечных миссий с высокой стоимостью. После своего переходного полета в феврале 2026 года грузовой гибридно-электрический вариант V5000CGH официально прошел сертификацию летной годности, перейдя от валидации НИОКР к стандартизированному процессу утверждения летной годности.

V5000CGH имеет максимальную взлетную массу 5700 кг, полезную нагрузку 1,5 тонны, грузовой отсек 14 м³ (для двух контейнеров AKE), крейсерскую скорость 280 км/ч и дальность 1500 км. Он преодолевает ограничения полезной нагрузки, дальности и стоимости, расширяя применение eVTOL в дальнемагистральной, сверхмощной логистике.

Кроме того, V5000CGH поддерживает крупномасштабное аварийное спасение, морское энергоснабжение и межпровинциальную логистику тяжелых фидеров, модернизируя традиционную медленную доставку до быстрого и гибкого транспорта на низкой высоте.

AutoFlight придерживается подхода, основанного на безопасности и регулировании. Его команда по летной годности использует опыт программ ARJ21-700, C919 и Diamond DA42. AutoFlight V2000CG CarryAll получает полные сертификаты летной годности CAAC (TC, PC, AC), в то время как V2000EM Prosperity находится в процессе демонстрации соответствия.

AutoFlight продолжит строгое соблюдение летной годности, чтобы ускорить испытания, летные испытания и сертификацию V5000CGH, продвигая eVTOL с большой полезной нагрузкой на большие расстояния в коммерческое использование и создавая устойчивую логистическую инфраструктуру на малых высотах.

El AutoFlight V5000 Matrix concluye su vuelo en «formación heterogénea de tres aeronaves»

AutoFlight ha completado con éxito un vuelo de demostración de una formación heterogénea de tres aeronaves, compuesta por un V5000 Matrix y dos...
AutoFlight V5000 Matrix ukončil let „heterogénnej formácie troch lietadiel" a oficiálne spustil certifikáciu letovej spôsobilosti

Spoločnosť AutoFlight úspešne dokončila ukážkový let heterogénnej formácie troch lietadiel, ktorá pozostávala z jedného lietadla V5000 Matrix a dvoch ...
