AutoFlight V5000 Matrix выполняет полет «гетерогенного порядка из трех самолетов», официально стартует сертификация летной годности

КУНЬШАНЬ, Китай, 25 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания AutoFlight успешно завершила демонстрационный полет гетерогенного порядка из трех самолетов, состоящего из одной модели V5000 Matrix и двух моделей V2000 eVTOL. Миссия подтвердила ключевые возможности, включая каналы связи, планирование маршрутов, координацию полетов и контроль безопасности на 5-тонных и 2-тонных платформах. Она также демонстрирует системную интеграцию AutoFlight и скоординированные операции с несколькими самолетами в логистике на малых высотах, реагировании на чрезвычайные ситуации, морской поддержке и региональных сетях воздушного транспорта.

Являясь флагманом в портфеле продуктов AutoFlight «От малого к большому, от груза к пассажирам», V5000 Matrix предназначен для тяжелых, дальних и двухточечных миссий с высокой стоимостью. После своего переходного полета в феврале 2026 года грузовой гибридно-электрический вариант V5000CGH официально прошел сертификацию летной годности, перейдя от валидации НИОКР к стандартизированному процессу утверждения летной годности.

V5000CGH имеет максимальную взлетную массу 5700 кг, полезную нагрузку 1,5 тонны, грузовой отсек 14 м³ (для двух контейнеров AKE), крейсерскую скорость 280 км/ч и дальность 1500 км. Он преодолевает ограничения полезной нагрузки, дальности и стоимости, расширяя применение eVTOL в дальнемагистральной, сверхмощной логистике.

Кроме того, V5000CGH поддерживает крупномасштабное аварийное спасение, морское энергоснабжение и межпровинциальную логистику тяжелых фидеров, модернизируя традиционную медленную доставку до быстрого и гибкого транспорта на низкой высоте.

AutoFlight придерживается подхода, основанного на безопасности и регулировании. Его команда по летной годности использует опыт программ ARJ21-700, C919 и Diamond DA42. AutoFlight V2000CG CarryAll получает полные сертификаты летной годности CAAC (TC, PC, AC), в то время как V2000EM Prosperity находится в процессе демонстрации соответствия.

AutoFlight продолжит строгое соблюдение летной годности, чтобы ускорить испытания, летные испытания и сертификацию V5000CGH, продвигая eVTOL с большой полезной нагрузкой на большие расстояния в коммерческое использование и создавая устойчивую логистическую инфраструктуру на малых высотах.

