- El AutoFlight V5000 Matrix concluye su vuelo en «formación heterogénea de tres aeronaves» e inicia oficialmente su certificación de aeronavegabilidad

KUNSHAN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight ha completado con éxito un vuelo de demostración de una formación heterogénea de tres aeronaves, compuesta por un V5000 Matrix y dos aeronaves eVTOL de la serie V2000. La misión ha validado capacidades clave, como enlaces de comunicación, planificación de rutas, coordinación de vuelo y control de seguridad en plataformas de 5 y 2 toneladas. Asimismo, demuestra la integración de sistemas de AutoFlight y las operaciones coordinadas de múltiples aeronaves en logística a baja altitud, respuesta a emergencias, apoyo marítimo y redes regionales de transporte aéreo.

AutoFlight V5000 Matrix Concludes 'Heterogeneous Three-Aircraft Formation' Flight Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix Officially Kicks Off Airworthiness Certification

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Como producto estrella de la gama de productos de AutoFlight, que abarca desde lo pequeño hasta lo grande, desde carga hasta pasajeros, el V5000 Matrix está diseñado para misiones de gran capacidad, largo alcance y de punto a punto de alto valor. Tras su vuelo de transición en febrero de 2026, la variante híbrida-eléctrica de carga V5000CGH ha entrado oficialmente en la fase de certificación de aeronavegabilidad, pasando de la validación en I+D a un proceso estandarizado de aprobación de aeronavegabilidad.

El V5000CGH cuenta con un peso máximo de despegue de 5.700 kg, una carga útil de 1,5 toneladas, una bodega de carga de 14 m³ (para dos contenedores AKE), una velocidad de crucero de 280 km/h y un alcance de 1.500 km. Supera los límites de carga útil, alcance y coste, ampliando las aplicaciones de los eVTOL a la logística de larga distancia y alta capacidad.

Además, el V5000CGH permite realizar rescates de emergencia a gran escala, suministrar energía en alta mar y gestionar la logística interprovincial de transporte pesado, transformando la entrega tradicional, lenta y eficiente, en un transporte a baja altitud rápido y flexible.

AutoFlight se rige por un enfoque que prioriza la seguridad y cumple con la normativa. Su equipo de aeronavegabilidad cuenta con experiencia en los programas ARJ21-700, C919 y Diamond DA42. El V2000CG CarryAll de AutoFlight ha obtenido los certificados de aeronavegabilidad completos de la CAAC (TC, PC, AC), mientras que el V2000EM Prosperity se encuentra en fase de demostración de cumplimiento.

AutoFlight seguirá cumpliendo estrictamente con los estándares de aeronavegabilidad para acelerar las pruebas, los ensayos de vuelo y la certificación del V5000CGH, impulsando así el uso comercial de los eVTOL de largo alcance y gran capacidad de carga útil y construyendo una infraestructura logística sostenible a baja altitud.

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