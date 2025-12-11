Now Is Yours : Huawei lance le Mate X7 et une nouvelle gamme de produits innovants

DUBAI, Émirats arabes unis, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé aujourd'hui une nouvelle gamme d'appareils phares innovants lors d'un événement de lancement intitulé « Unfold the Moment ». Ces produits comprenaient le téléphone portable HUAWEI Mate X7, les écouteurs HUAWEI FreeClip 2, la smartwatch HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN et la tablette HUAWEI MatePad 11.5 S.

HUAWEI Mate X7 HUAWEI FreeClip 2 HUAWEI MatePad 11.5 S

Guidé par la philosophie de conception qui consiste à repousser les limites, le HUAWEI Mate X7 se targue d'un design fin mais durable et de performances puissantes, y compris une qualité photo digne des smartphones phares. Le HUAWEI FreeClip 2 prétend établir une nouvelle référence en matière d'écoute confortable avec les oreilles dégagées. La HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN allie une esthétique raffinée à une ingénierie et des performances avancées, permettant aux utilisateurs de mieux explorer le monde. La tablette HUAWEI MatePad 11.5 S est conçue pour les créateurs, offrant un écran haute définition qui apaise les yeux et une expérience créative fluide.

Zhu Ping, président des services de marketing et de vente chez Huawei Consumer Business Group, a déclaré que Huawei continuerait à accompagner les utilisateurs du monde entier, en apportant de la chaleur à la technologie. « En comprenant les besoins réels des utilisateurs et en y répondant, nous voulons aider les consommateurs du monde entier à utiliser la technologie pour vivre chaque instant. Notre objectif n'est pas seulement d'offrir des produits exceptionnels, mais aussi de permettre à chaque utilisateur de vivre les moments qui comptent le plus pour lui. »

HUAWEI Mate X7 : Ouvrir un nouveau chapitre

Le Mate X7 s'inspire du concept de « porte spatio-temporelle » et d'une tradition de brocart tissé léger vieille de 1 600 ans, largement considérée comme l'apogée de l'artisanat chinois de la soie et faisant partie du patrimoine culturel immatériel national. Le téléphone est disponible dans une finition en fibre nano Brocade White, ainsi que dans deux options en cuir végétal, le rouge Nebula et le noir.

Le Mate X7 est également le premier smartphone mince et pliable de Huawei à offrir le même niveau de capacités d'imagerie qu'un téléphone phare standard. Sa caméra True-to-Color de deuxième génération offre une précision des couleurs améliorée de 43 % et est complétée par un nouvel appareil photo HDR Ultra Lighting, un appareil photo ultra-grand-angle et un appareil photo téléobjectif macro. Avec la prise en charge de la vidéo HDR Ultra Lighting jusqu'à 17,5 EV, le Mate X7 capture avec précision des détails éclatants dans des environnements lumineux ou faiblement éclairés.

Conçu pour durer, l'appareil est doté d'une architecture pliable ultra-fiable exclusive, qui comprend un écran extérieur en verre Kunlun Crystal Armor ultra-résistant, des charnières de précision avancées et une structure composite à trois couches ultra-résistante, etc. Un système de dissipation thermique SuperCool Ultra-Large VC & Graphene de 3 550 mm² et une batterie de 5 600 mAh garantissent des performances stables et une autonomie de la batterie tout au long de la journée.

HUAWEI FreeClip 2 : Une déclaration de mode

Les écouteurs HUAWEI FreeClip 2 sont dotés d'une pince qui allie l'innovation des oreilles dégagées à une esthétique moderne, dans le but de redéfinir les produits audio en tant qu'appareils d'écoute et accessoires de mode.

Le FreeClip 2 a été conçu pour être porté toute la journée et est disponible dans les coloris traditionnels bleu, blanc et noir de la société, ainsi qu'en finition or rose, une nouveauté pour le marché international. Chaque écouteur ne pèse que 5,1 g, ce qui garantit une sensation de légèreté, un confort durable et un maintien sûr.

Le FreeClip 2 offre une qualité audio et d'appel claire et dynamique dans différents scénarios d'utilisation grâce à ses unités à double transducteur haute énergie et à son processeur NPU AI qui multiplie par dix les performances de calcul par rapport à la génération précédente. Il présente également une résistance à la poussière et à l'eau IP57 et une autonomie totale de 38 heures pour une utilisation sans effort tout au long de la journée, quel que soit l'environnement.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN : Élargir vos horizons

La nouvelle HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN est proposée dans une nouvelle édition Royal Gold qui présente une lunette en céramique violette à base de terres rares, une exclusivité dans l'industrie, avec de l'or 18 carats, associée à un boîtier en métal liquide à base de zirconium et à un bracelet en alliage de titane pourpre-or.

La montre offre une série de caractéristiques adaptées aux plongeurs en eaux profondes, notamment un système étanche innovant et des capacités de communication sous-marine directe par sonar. Elle est également dotée d'une antenne améliorée pour une meilleure connectivité dans tous les scénarios, d'un système d'annulation du bruit alimenté par l'IA pour des appels clairs, d'un système de positionnement précis grâce au système de positionnement HUAWEI Sunflower et de technologies de communication eSIM avancées. Le système TruSense de la montre est en outre doté de la puissante technologie X-TAP pour un suivi plus précis et plus complet de la santé[1].

HUAWEI MatePad 11.5 S : Inspirer la créativité

La HUAWEI MatePad 11.5 S est une tablette de nouvelle génération conçue pour allier harmonieusement confort visuel et clarté exceptionnelle[2]. L'écran PaperMatte de Huawei résout efficacement les problèmes de netteté souvent associés aux écrans mats traditionnels, ce qui rend l'expérience visuelle sur ce nouvel appareil à la fois extrêmement claire et agréable pour les yeux.

Conçue pour une productivité sans papier, la MatePad 11.5 S est équipée d'un stylet M-Pencil Pro et d'un clavier magnétique qui facilitent la transition entre la prise de notes, l'écriture et la création de contenu. L'application Huawei Notes préinstallée offre un large éventail de pinceaux, de modèles et de ressources gratuites, et l'application GoPaint est désormais dotée d'un certain nombre de nouveaux outils d'animation qui permettent de donner vie aux idées statiques. Pour les créateurs de vidéos, l'application Wondershare Filmora offre désormais des touches de raccourci pour rationaliser les flux de travail d'édition, tandis que la suite WPS Office offre des fonctions professionnelles d'édition de documents, de présentation et de traitement de données de niveau PC.

Huawei a déclaré que le lancement d'aujourd'hui va au-delà d'une simple série de mises à jour technologiques - il reflète l'engagement durable de l'entreprise à placer les consommateurs au premier plan. Avec la proposition de marque « Now Is Yours » (Le moment vous appartient), Huawei espère établir un lien avec les consommateurs de manière ouverte et sincère, et établir des connexions interrégionales et interculturelles avec une attitude chaleureuse et inclusive, permettant à davantage de personnes dans le monde de partager la joie du progrès technologique.

[1] Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic ou de traitement. [2] Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé à des fins de diagnostic ou de traitement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844081/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844082/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844083/3.jpg