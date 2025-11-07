После девяти месяцев заключения демократически избранный мэр Тираны, Албания, Эрион Велиай девять минут выступает в Конституционном суде Албании и возвращает себе должность - юридические фирмы Kasowitz и Mishcon de Reya приветствуют эту победу как верховенство закона

ТИРАНА, Албания, 7 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, 3 ноября 2025 года, Конституционный суд Албании отменил решение Муниципального совета Тираны (Tirana Municipal Council) об увольнении Эриона Велиая (Erion Veliaj) и официально восстановил его на посту мэра, приостановив запланированные внеочередные выборы, что стало поворотным моментом для демократического управления в Албании.

Это решение является большим прорывом в девятимесячной юридической и политической борьбе, возникшей в результате задержания Велиая и его последующего отстранения от должности. Суд постановил, что Муниципальный совет действовал неконституционно, когда ссылался на задержание Велиая как на причину его отстранения. Постановление суда подтверждает основной конституционный принцип, согласно которому мандат избранного должностного лица не может быть прекращен без соблюдения надлежащей правовой процедуры.

Впервые появившись на публике после ареста, Велиай выступил перед судом с эмоциональной девятиминутной речью. «Я ждал девять месяцев, чтобы говорить девять минут», — начал он, прежде чем сделать акцент на ложном предлоге, на основании которого государство предприняло попытку отстранить его от должности:

«Человека можно посадить в тюрьму, а вот его правду нет. А правда заключается в том, что мое отсутствие не было моим выбором, а следствием изоляции по вине государства, непропорциональным решением, ... которое лишило меня не только свободы, но и моего города, без какого-либо доказательства вины... Хотим ли мы, возможно, узаконить идею о том, что любое выборное должностное лицо может быть отстранено от должности из-за временного ареста, без обвинительного приговора, отнимая у людей мандат, который они сами дали своим свободным голосованием?»

Велиай также осудил процесс, который лишил его мандата, отметив, что «две несправедливости не ведут к правосудию». Он призвал суд «вместе защищать демократию, которая подвергается испытанию».

Даниэль Феттерман (Daniel Fetterman) из Kasowitz LLP, международный советник мэра Велиая, сказал: «Это огромная победа для Эриона. Но не для него одного. Это победа для всех граждан Тираны и победа верховенства закона и демократии во всем мире».

Наблюдатели рассматривают решение Конституционного суда как определяющую веху в усилиях Албании по укреплению своей приверженности верховенству закона и в борьбе мэра Велиая за продолжение служения гражданам Тираны и превращения столицы Албании в город мирового уровня и гостеприимное европейское направление.

В команду фирмы Kasowitz входят партнеры Даниэль Дж. Феттерман (Daniel J. Fetterman) и Брайан С. Чой (Brian S. Choi) в Нью-Йорке, а также старший юрисконсульт Кларин Нарди Риддл (Clarine Nardi Riddle) и специальный юрисконсульт Дэвид Миллер (David Miller) в Вашингтоне, округ Колумбия.

В команду фирмы Mishcon de Reya входят партнеры Джеймс Либсон (James Libson) и Бен Брэндон (Ben Brandon), старший юрист Селия Марр (Celia Marr), а также юристы Грейс Хоутон (Grace Houghton) и Элизабет Фиттон (Elizabeth Fitton).

Контактная информация:

Шеннон О'Рейли (Shannon O'Reilly)

(212) 547-1290

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2725717/5607089/Kasowitz_RGB_Logo.jpg