Après neuf mois de prison Le maire démocratiquement élu de Tirana, en Albanie, Erion Veliaj, parle pendant neuf minutes devant la Cour constitutionnelle albanaise et récupère son poste - Les cabinets d'avocats Kasowitz et Mishcon de Reya saluent cette victoire pour l'État de droit.

TIRANA, Albanie, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le lundi 3 novembre 2025, la Cour constitutionnelle d'Albanie a annulé la destitution d'Erion Veliaj par le conseil municipal de Tirana et l'a officiellement rétabli dans ses fonctions de maire, interrompant les élections spéciales prévues dans la ville et marquant un moment décisif pour la gouvernance démocratique en Albanie.

Cette décision constitue une avancée majeure dans une bataille juridique et politique qui dure depuis neuf mois et qui découle de la détention de Veliaj et de sa destitution. La Cour a jugé que le conseil municipal avait agi de manière inconstitutionnelle en invoquant la détention involontaire de M. Veliaj comme motif de sa révocation. L'arrêt de la Cour réaffirme le principe constitutionnel fondamental selon lequel il ne peut être mis fin au mandat d'un fonctionnaire élu sans respecter les règles de procédure.

Apparaissant en public pour la première fois depuis son arrestation, Veliaj a prononcé un discours émouvant de neuf minutes devant la Cour. « J'ai attendu neuf mois pour parler pendant neuf minutes », a-t-il commencé, avant de souligner le caractère prétexte de la tentative de l'État de le démettre de ses fonctions :

« On peut emprisonner une personne, mais pas sa vérité. Et la vérité est que mon absence n'a pas été un choix, mais la conséquence d'un isolement imposé par l'État, par une décision disproportionnée... qui m'a privé non seulement de ma liberté, mais aussi de ma ville, avant même que ma culpabilité ait été prouvée... . Voulons-nous peut-être légitimer l'idée que tout élu puisse être démis de ses fonctions par une arrestation temporaire, sans verdict de culpabilité, en retirant au peuple le mandat qu'il a lui-même donné par un vote libre ? »

M. Veliaj a également condamné le processus qui l'a privé de son mandat, faisant remarquer que « deux injustices ne produisent pas de justice ». Il a exhorté la Cour à « protéger ensemble la démocratie qui est mise à l'épreuve ».

Daniel Fetterman de Kasowitz LLP, conseiller international du maire Veliaj, a déclaré : « C'est une formidable victoire pour Erion : "Il s'agit d'une formidable victoire pour Erion. Mais pas seulement pour lui. C'est une victoire pour tous les citoyens de Tirana et une victoire pour l'État de droit et la démocratie dans le monde entier ».

Les observateurs considèrent la décision de la Cour constitutionnelle comme une étape décisive dans les efforts déployés par l'Albanie pour renforcer son engagement en faveur de l'État de droit et dans la lutte du maire Veliaj pour continuer à servir les citoyens de Tirana et à la transformer en une ville de classe mondiale et en une destination européenne accueillante.

