Demokraticky zvolený primátor albánskej Tirany Erion Veliaj po deviatich mesiacoch uväznenia prehovoril deväť minút na albánskom Ústavnom súde a získal späť svoj úrad - právnické firmy Kasowitz a Mishcon de Reya oslavujú víťazstvo právneho štátu
Nov 07, 2025, 13:21 ET
TIRANA, Albánsko, 7. november 2025 /PRNewswire/ – V pondelok 3. novembra 2025 zrušil Ústavný súd Albánska rozhodnutie Mestskej rady Tirany o odvolaní Eriona Veliaja a formálne ho znovu dosadil do funkcie primátora. Zastavil tak plánované mimoriadne voľby v meste a priniesol kľúčový moment pre demokratickú správu vecí verejných v Albánsku.
Toto rozhodnutie predstavuje významný zlom v deväťmesačnom právnom a politickom boji, ktorý vznikol v dôsledku zadržania Veliaja a jeho odvolania z funkcie. Súd rozhodol, že Mestské zastupiteľstvo konalo protiústavne, keď ako dôvod odvolania Veliaja uviedlo jeho nedobrovoľné zadržanie. Rozhodnutie súdu opätovne potvrdzuje základnú ústavnú zásadu, že mandát voleného zástupcu nemožno ukončiť bez riadneho procesu.
Veliaj, ktorý sa objavil na verejnosti prvýkrát od svojho zatknutia, predniesol pred súdom emotívny deväťminútový prejav. „Čakal som deväť mesiacov, aby som mohol prehovoriť deväť minút," začal a potom zdôraznil, že pokus štátu odvolať ho z funkcie je len zámienkou:
„Môžete síce uväzniť človeka, ale nie jeho pravdu. A pravdou je, že moja neprítomnosť nebola voľbou, ale dôsledkom izolácie, ktorú mi štát nariadil neprimeraným rozhodnutím... to ma pripravilo nielen o slobodu, ale aj o moje mesto, skôr, ako mi preukázali akúkoľvek vinu... Chceme snáď legitimizovať myšlienku, že akéhokoľvek zvoleného úradníka možno odvolať z funkcie dočasným zatknutím bez rozsudku o vine, a ľuďom tak odobrať mandát, ktorý si sami udelili slobodným hlasovaním?"
Veliaj tiež kritizoval proces, ktorý ho zbavil mandátu, a poznamenal, že „dve nespravodlivosti neprinesú spravodlivosť". Naliehavo vyzval Súd, aby „prispel k ochrane demokracie, ktorá tu podlieha skúške".
Daniel Fetterman zo spoločnosti Kasowitz LLP, medzinárodný poradca primátora Veliaja, uviedol: „Toto je pre Eriona obrovské víťazstvo." Ale nielen pre neho. Ide o víťazstvo pre všetkých občanov Tirany a víťazstvo pre právny štát a demokraciu na celom svete."
Pozorovatelia vnímajú rozhodnutie Ústavného súdu ako rozhodujúci míľnik v úsilí Albánska posilniť svoje odhodlanie budovať právny štát a v boji primátora Veliaja naďalej slúžiť občanom Tirany a premeniť ju na mesto svetovej triedy a pohostinnú európsku destináciu.
Tím spoločnosti Kasowitz tvoria partneri Daniel J. Fetterman a Brian S. Choi v New Yorku, hlavná právna zástupkyňa Clarine Nardi Riddle a špeciálny právny zástupca David Miller vo Washingtone, D.C.
Tím spoločnosti Mishcon de Reya tvoria partneri James Libson a Ben Brandon, riadiaca spolupracovníčka Celia Marr a spolupracovníčky Grace Houghton a Elizabeth Fitton.
