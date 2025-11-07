Po dziewięciu miesiącach w więzieniu demokratycznie wybrany burmistrz Tirany Erion Veliaj wygłasza dziewięciominutowe przemówienie w albańskim Trybunale Konstytucyjnym i odzyskuje swoje stanowisko - kancelarie prawne Kasowitz i Mishcon de Reya ogłaszają triumf praworządności

TIRANA, Albania, 7 listopada 2025 r./PRNewswire/ -- W poniedziałek 3 listopada 2025 r. Trybunał Konstytucyjny Albanii uchylił odwołanie z urzędu Eriona Veliaja przez Radę Miasta Tirany i formalnie przywrócił go na stanowisko burmistrza, co zatrzymało plany przeprowadzenia wyborów specjalnych i stanowi przełomowy moment dla demokratycznych rządów w Albanii.

Decyzja jest ogromnym przełomem w dziewięciomiesięcznej bitwie prawnej i politycznej wywołanej aresztowaniem Veliaja i późniejszym odwołaniem go z urzędu. Sąd uznał, że Rada Miasta działała niezgodnie z konstytucją podając przymusowe zatrzymanie Veliaja jako powód jego odwołania z urzędu. Decyzja sądu potwierdza podstawową zasadę konstytucyjną, mówiącą o tym, że mandat wyłonionego w wyborach urzędnika państwowego nie może zostać uchylony bez zachowania należytej procedury.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu od czasu aresztowania, Veliaj wygłosił przed Trybunałem emocjonalne dziewięciominutowe przemówienie. „Czekałem dziewięć miesięcy, żeby móc mówić przez dziewięć minut" - zaczął, zanim podkreślił pretekstowy charakter usunięcia go z urzędu przez państwo.

„Można uwięzić osobę, ale nie prawdę, którą głosi. A prawda jest taka, że moja nieobecność nie była wyborem, tylko konsekwencją izolacji narzuconej przez państwo, z powodu niewspółmiernej decyzji... która pozbawiła mnie nie tylko wolności, ale też zabrała mi moje miasto - zanim udowodniono mi jakąkolwiek winę... Czy chcemy legitymizować myślenie, że każdy wyłoniony w wyborach urzędnik państwowy może zostać odwołany ze stanowiska poprzez tymczasowe aresztowanie, bez wydania wyroku o winie, co jest odebraniem ludziom mandatu, który sami nadali w wolnych wyborach?"

Veliaj potępił też proces, który doprowadził do odebraniu mu jego mandatu, mówiąc, że „dwie niesprawiedliwości nie prowadzą do sprawiedliwości". Wezwał Trybunał do „wspólnej ochrony demokracji, która jest obecnie poddawana próbie".

Daniel Fetterman z kancelarii Kasowitz LLP, doradca międzynarodowy burmistrza Veliaja, powiedział: „To wspaniałe zwycięstwo dla Eriona. Ale nie tylko dla niego. To triumf wszystkich obywateli Tirany, ale też praworządności oraz demokracji na całym świecie".

Obserwatorzy oceniają decyzję Trybunału Konstytucyjnego jako ważny kamień milowy w staraniach Albanii o wzmocnienie zaangażowania w praworządność oraz w walce burmistrza Veliaja o możliwość dalszego służenia mieszkańcom Tirany i przekształcania tego miasta w światowej klasy metropolię i gościnne miejsce podróży w Europie.

W skład zespołu kancelarii Kasowitz wchodzą partnerzy, Daniel J. Fetterman i Brian S. Choi w Nowym Jorku, starszy radca prawny, Clarine Nardi Riddle oraz specjalny radca prawny, David Miller w Waszyngtonie.

Zespół kancelarii Mishcon de Reya to partnerzy, James Libson i Ben Brandon, wspólniczka zarządzająca, Celia Marr oraz wspólniczki, Grace Houghton i Elizabeth Fitton.

Dane kontaktowe:

Shannon O'Reilly

(212) 547-1290

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725717/5607089/Kasowitz_RGB_Logo.jpg