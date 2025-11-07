Po devíti měsících ve vězení promluvil demokraticky zvolený starosta Tirany v Albánii Erion Veliaj na devět minut před albánským ústavním soudem a získal zpět svůj úřad - advokátní kanceláře Kasowitz a Mishcon de Reya to oslavují jako vítězství právního státu
News provided byKasowitz LLP
Nov 07, 2025, 11:58 ET
TIRANA, Albánie, 7. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- V pondělí 3. listopadu 2025 zrušil Ústavní soud Albánie rozhodnutí městské rady Tirany o odvolání Eriona Veliaje a formálně ho znovu jmenoval starostou, čímž zastavil plánované mimořádné volby ve městě. To se stalo zásadním momentem pro demokratické vládnutí v Albánii.
Toto rozhodnutí je významným průlomem v devítiměsíčním právním a politickém boji, který vyvolalo Veliajovo zadržení a následné odvolání z funkce. Soud rozhodl, že městská rada jednala protiústavně, když jako důvod pro jeho odvolání uvedla Veliajovo nedobrovolné zadržení. Rozhodnutí soudu potvrzuje základní ústavní princip, že mandát voleného činitele nelze ukončit bez řádného soudního řízení.
Veliaj, který se poprvé od svého zatčení objevil na veřejnosti, přednesl před soudem emotivní devítiminutový projev. „Čekal jsem devět měsíců, abych mohl mluvit devět minut," zahájil svůj projev a poté zdůraznil, že pokus státu o jeho odvolání z funkce byl pouze záminkou:
„Můžete uvěznit člověka, ale ne jeho pravdu. A pravda je, že moje absence nebyla mou volbou, ale důsledkem izolace, kterou na mě uvalil stát prostřednictvím nepřiměřeného rozhodnutí … které mě připravilo nejen o svobodu, ale také o mé město, ještě předtím než byla prokázána jakákoli vina. . . Chceme snad legitimizovat myšlenku, že jakýkoli volený činitel může být zbaven funkce dočasným zatčením, bez rozsudku o vině, a tím lze lidem odebrat mandát, který mu sami svobodně svými hlasy svěřili?"
Veliaj také odsoudil proces, který ho zbavil mandátu, a poznamenal, že „dvě křivdy nevytvoří spravedlnost". Vyzval soud, aby „společně chránil demokracii, která je právě podrobena zkoušce".
Daniel Fetterman z Kasowitz LLP, mezinárodní poradce starosty Veliaje, řekl: „Je to obrovské vítězství pro Eriona. Ale nejen pro něj. Je to vítězství pro všechny občany Tirany a vítězství pro právní stát a demokracii na celém světě."
Pozorovatelé považují rozhodnutí Ústavního soudu za významný milník v úsilí Albánie posílit svůj závazek k dodržování zásad právního státu a v boji starosty Veliaje za to, aby mohl i nadále sloužit občanům Tirany a přeměnit ji ve město světové třídy a pohostinnou evropskou destinaci.
Tým Kasowitz tvoří partneři Daniel J. Fetterman a Brian S. Choi v New Yorku a vrchní právní poradkyně Clarine Nardi Riddleová a speciální poradce David Miller ve Washingtonu, D.C.
Tým Mishcon de Reya tvoří partneři James Libson a Ben Brandon, vedoucí spolupracovnice Celia Marrová a spolupracovnice Grace Houghtonová a Elizabeth Fittonová.
Kontaktní informace:
Shannon O'Reilly
(212) 547-1290
[email protected]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2725717/Kasowitz_RGB_Logo.jpg
Share this article