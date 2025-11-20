Европейское исследование показывает падение цен, рост затрат и дефицит -- результаты независимого исследования, представленного Viatris и Medicines for Europe на Всемирной неделе осведомленности об УПП

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В представленном Всемирной организацией здравоохранения на начавшейся Всемирной неделе осведомленности об УПП (устойчивости к противомикробным препаратам) Докладе о глобальном наблюдении за устойчивостью к антибиотикам за 2025 год говорится, что каждая шестая бактериальная инфекция в мире в настоящее время устойчива к антибиотикам и что к 2050 году УПП может стать причиной 10 миллионов смертей в год, приводя к глобальным расходам на здравоохранение в размере 1 трлн долларов США (источник: ВОЗ), а также подчеркивается неотложность скоординированных действий.

Это означает, что сейчас обеспечить устойчивый доступ к основным лекарственным средствам, включая антибиотики с истекшим сроком действия патентов, стало важнее, чем когда-либо прежде.

В рамках Недели осведомленности об УПП глобальная медицинская компания Viatris Inc.(Nasdaq: VTRS) совместно с организацией Medicines for Europe, выступающей за воспроизведенные, биоаналогичные и улучшенные лекарства в Европе, представили результаты независимого исследования консалтингового и исследовательского агентства New Angle, изучающего причины нехватки основных воспроизведенных лекарств, уделяя особое внимание антибиотикам.

В исследовании Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe (Обеспечение доступа, улучшение жизни. Расширение доступа пациентов к лекарствам с истекшим сроком действия патентов в Европе) подчеркивается необходимость реформирования национальных систем ценообразования и закупок для обеспечения пациентам доступа к лекарствам.

Основные выводы

В период с 2020 по 2024 год средняя цена 10 наиболее популярных антибиотиков с истекшим сроком действия патентов упала на 10,4 %, в то время как стоимость их производства и инфляция выросли.

Затраты промышленных производителей выросли на 31,6 %, расходы на оплату труда — на 25,7 %, а цены на энергоносители — на 88 % (газ) и 62 % (электроэнергия).

Цены на амоксициллин упали на 18,9 %, хотя его нехватка была одной из самых значительных.

240 антибиотиков были изъяты с рынка, и в 16 европейских странах была зарегистрирована нехватка 385 препаратов (доклады о нехватке были получены от органов здравоохранения соответствующих стран в период с 23 июня по 7 июля 2025 года и отражают нехватку в определенный день).

Источник: Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe (Обеспечение доступа, улучшение жизни. Расширение доступа пациентов к лекарствам с истекшим сроком действия патентов в Европе) — независимое исследование, проведенное New Angle при поддержке Viatris (2025 г.).

Чтобы обеспечить доступность антибиотиков, а также других лекарств с истекшим сроком действия патентов в Европе, мы призываем к срочному реформированию политик с целью поддержки экономической целесообразности производства и доступности лекарств с истекшим сроком действия патентов, в том числе к:

индексации цен с учетом инфляции и расходов на производство, чтобы затраты производителей на производство этих критически важных лекарств не делали их производство экономически нецелесообразным;

введению политик установления минимальных цен — краткосрочная экономия может привести к ограничению доступности лекарств в среднесрочной перспективе. Для гарантии экономической целесообразности производства в условиях рынка следует устанавливать минимальную цену, чтобы предотвратить нарушения рыночного равновесия;

применению многоуровневых моделей ценообразования — базовые цены на лекарства должны быть динамичными и зависеть от уровня конкуренции на рынке с возможностью повышения или снижения цен по мере сокращения или увеличения числа поставщиков определенного лекарства, чтобы поддерживалась здоровая для рынка с несколькими поставщиками конкуренция;

реформированию системы закупок — применение тендеров с несколькими победителями и неценовых критериев, включая надежность поставок и соблюдение экологических стандартов, должно поддерживаться во всех странах ЕС.

«Антибиотики с истекшим сроком действия патентов служат важной основой здравоохранения и позволяют осуществлять рутинное лечение инфекций, формируя признанный стандарт хирургической профилактики. Наше исследование показывает, что в условиях продолжающегося падения цен из-за действующих правил ценообразования и закупок затраты на производство этих лекарств резко растут, угрожая экономической целесообразности их производства и их доступности. Без реформирования систем ценообразования и закупки существует риск потери пациентами по всей Европе доступа к этим средствам лечения, что подорвет систему общественного здравоохранение и ускорит возникновение резистентности к противомикробным препаратам», — отмечает Маргарида Баянка (Margarida Bajanca), ведущий исследователь New Angle.

«Для обеспечения пациентам доступа к лекарствам требуется сильная и устойчивая рыночная политика, которая бы отражала терапевтическую ценность лекарств с истекшим сроком действия патентов, защищая доступность и надежность поставок для всех европейских пациентов», — Артур Квиок (Artur Cwiok), президент Viatris Europe.

«Антибиотики являются краеугольным камнем общественного здравоохранения. Выводы, содержащиеся в этом докладе, должны послужить тревожным сигналом о том, что значение антибиотиков для общества, возможно, недооценивается. Это часть важной как никогда дискуссии о том, не приносит ли наша текущая ценовая политика больше вреда, чем пользы, когда мы смотрим на тенденции консолидации рынка. Политики должны реформировать политику ценообразования, которая явно подрывает надежность поставок. Я надеюсь, что посвященная проблеме УПП кампания этого года станет катализатором для смелых действий и реформ», — говорит Адриан ван ден Ховен (Adrian van den Hoven), генеральный директор Medicines for Europe.

Во время Всемирной недели осведомленности об УПП, отмечаемой соответствующими организациями во всем мире, результаты этого исследования являются ключевыми. Для Viatris результаты исследования подчеркивают важность более широких усилий компании по борьбе с УПП, от межотраслевого сотрудничества с использованием платформы PLATINEA в Швеции до согласования действий различных организаций, входящих в Промышленный альянс по борьбе с УПП, и непрерывной работы по расширению доступа как к общепризнанным, так и инновационным антибиотикам. В совокупности эти инициативы дополняют основной вывод исследования: защита доступа пациентов требует как фактических данных, так и действий — для антибиотиков и других основных лекарственных средств с истекшим сроком действия патентов, когда нарушение устойчивости угрожает доступности.

Компания Viatris и организация Medicines for Europe призывают политиков, руководителей систем здравоохранения и отраслевых партнеров действовать в соответствии с результатами этого исследования и создавать устойчивые системы, обеспечивающие доступ к основным антибиотикам.

Полный текст исследования размещен на веб-сайте компании Viatris (ссылка) и веб-сайте организации Medicines for Europe (ссылка).

О компании Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) — это глобальная медицинская компания с уникальной возможностью преодоления традиционного разрыва между воспроизведенными и фирменным лекарствами путем объединения их преимуществ для более комплексного удовлетворения потребностей здравоохранения во всем мире. Стремясь дать людям во всем мире возможность быть более здоровыми на каждом этапе жизни, мы предоставляем масштабный доступ, ежегодно поставляя на данный момент высококачественные лекарства примерно 1 миллиарду пациентов по всему миру и затрагивая все этапы жизни, от рождения до окончания жизни, острые и хронические заболевания. С учетом нашего исключительно обширного и разнообразного ассортимента лекарств, уникальной глобальной цепочки поставок, предназначенной для охвата большего числа людей там и тогда, когда они в них нуждаются, и научного опыта решения одних из самых неразрешимых проблем здравоохранения в мире, для Viatris доступность приобретает особенно глубокое значение. Штаб-квартира компании находится в США. Глобальные центры расположены в Питтсбурге, Шанхае и Хайдарабаде, Индия. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайтах viatris.com и investor.viatris.com, а также в социальных сетях LinkedIn, Instagram, YouTube и X.

Об организации Medicines for Europe

Medicines for Europe (Лекарства для Европы) представляет отрасли производства воспроизведенных, биоаналогичных и улучшенных лекарств Европы. Организация стремится обеспечить устойчивый доступ к высококачественным лекарствам, исходя из 5 ключевых факторов: пациенты, качество, ценность, экологичность и партнерство. Члены этой организации являются непосредственными работодателями для 190 000 человек, занятых на более чем 400 производственных и 126 научно-исследовательских предприятиях Европы, и инвестируют до 17 % своего оборота в научно-исследовательские работы. Компании, входящие в организацию Medicines for Europe, расширяют доступ к лекарствам и способствуют улучшению состояния здоровья по всей Европе. Они играют ключевую роль в создании устойчивых европейских систем здравоохранения, продолжая поставлять высококачественные эффективные воспроизведенные лекарства, а также внедрять инновации для создания новых биоаналогов и вывода на рынок улучшенных лекарственных препаратов, которые обеспечивают лучшие для здоровья результаты, эффективнее и (или) безопаснее для пациентов в условиях стационара. Дополнительную информацию см. на веб-сайте организации www.medicinesforeurope.com и на страницах @medicinesforEU в LinkedIn и X.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2826323/Medicines_for_Europe.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1983916/Viatris_OUS_Logo.jpg