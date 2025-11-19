Une étude européenne révèle une baisse des prix, une augmentation des coûts et des pénuries - conclusions d'une étude indépendante présentées par Viatris et Medicines for Europe lors de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens.

BRUXELLES, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que débute la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM), le Rapport mondial 2025 de surveillance de la résistance aux antibiotiques de l'Organisation mondiale de la santé montre qu'une infection bactérienne sur six dans le monde est désormais résistante aux antibiotiques et que, d'ici 2050, la RAM pourrait causer 10 millions de décès chaque année et entraîner des coûts de santé mondiaux de 1 000 milliards de dollars, (source : OMS), soulignant l'urgence d'une action coordonnée.

Il est donc plus important que jamais de garantir un accès durable aux médicaments essentiels, y compris aux antibiotiques dont le brevet a expiré.

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la RAM, Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS), une entreprise mondiale du secteur de la santé, et Medicines for Europe – porte-parole des industries des médicaments génériques, biosimilaires et à valeur ajoutée en Europe – présentent les résultats d'une étude indépendante réalisée par New Angle, une agence de conseil et de recherche, sur les raisons des pénuries de médicaments essentiels dont le brevet a expiré, et plus particulièrement d'antibiotiques.

L'étude, intitulée Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe, met l'accent sur les appels à la réforme des systèmes nationaux de fixation des prix et d'approvisionnement afin de garantir l'accès des patients aux médicaments.

Principaux résultats

Entre 2020 et 2024, le prix moyen des dix principaux antibiotiques dont le brevet a expiré a baissé de 10,4 %, tandis que les coûts de production et l'inflation ont bondi.

Les coûts des producteurs industriels ont augmenté de 31,6 %, les coûts de la main-d'œuvre de 25,7 % et les prix de l'énergie de +88 % (gaz) et +62 % (électricité).

Les prix de l'amoxicilline ont baissé de 18,9 % bien que cette molécule soit parmi les plus touchées par les pénuries.

240 médicaments antibiotiques ont été retirés du marché et 385 pénuries ont été signalées dans 16 pays européens (les rapports sur les pénuries ont été recueillis auprès des autorités sanitaires de chaque pays entre le 23 juin 2025 et le 7 juillet 2025 et représentent les pénuries d'un jour donné).

Source : Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe - étude indépendante menée par New Angle, financée par Viatris (2025).

En Europe, pour garantir l'avenir de la disponibilité des antibiotiques, ainsi que d'autres médicaments dont le brevet a expiré, nous appelons à une réforme politique urgente qui soutiendrait la viabilité économique et la disponibilité des médicaments dont le brevet a expiré par :

L'indexation des prix sur l'inflation et les coûts de production, afin que les coûts restent viables pour les fabricants qui produisent ces médicaments essentiels.

Des politiques de prix minimal – les économies à court terme peuvent limiter la disponibilité à moyen terme. Un prix minimal devrait être fixé pour garantir que les conditions du marché sont viables, en évitant les distorsions du marché.

Des modèles de tarification échelonnée – les prix de référence des médicaments devraient être dynamiques et dépendre du niveau de concurrence sur le marché, ce qui permettrait d'augmenter ou de diminuer les prix en fonction de la diminution ou de l'augmentation du nombre de fournisseurs de ce médicament, favorisant ainsi une saine concurrence sur le marché des fournisseurs multiples.

Une réforme des marchés publics : les appels d'offres à plusieurs gagnants et les critères autres que le prix, tels que la fiabilité de l'approvisionnement et les normes environnementales, devraient être encouragés à l'échelle de l'UE.

« Les antibiotiques dont le brevet a expiré constituent une base essentielle des soins de santé, permettant le traitement de routine des infections et formant la norme établie pour la prophylaxie chirurgicale. Notre étude montre que, si les prix continuent de baisser en raison des règles actuelles de fixation des prix et d'approvisionnement, les coûts de fabrication de ces médicaments augmentent fortement, ce qui menace leur viabilité économique et leur disponibilité. Sans réforme des prix et des marchés publics, les patients européens risquent de ne plus avoir accès à ces traitements, ce qui nuirait à la santé publique et accélérerait la résistance aux antimicrobiens » - Margarida Bajanca, chercheuse principale, New Angle.

« Pour garantir l'accès des patients aux médicaments, des politiques de marché fortes et durables qui reflètent la valeur thérapeutique des médicaments dont le brevet a expiré et qui favorisent l'accès et la sécurité de l'approvisionnement pour tous les patients européens sont impératives », souligne Artur Cwiok, président de Viatris Europe.

« Les antibiotiques sont une pierre angulaire de la santé publique. Les conclusions de ce rapport devraient être considérées comme un signal d'alarme et remettre en question la valeur que nous accordons aux antibiotiques pour la société. Cela fait partie d'un débat de plus en plus critique sur une question essentielle : si l'on considère les tendances à la consolidation du marché, nos politiques de prix actuelles sont-elles plus nocives que bénéfiques ? Les décideurs politiques doivent réformer les politiques de prix qui compromettent manifestement la sécurité de l'approvisionnement. J'espère que la campagne de cette année sur la résistance aux antimicrobiens servira de catalyseur pour une action et une réforme audacieuses », insiste Adrian van den Hoven, directeur général de l'association Medicines for Europe.

Les résultats de cette étude sont décisifs à l'heure où les institutions du monde entier célèbrent la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. Pour Viatris, ces données soulignent l'importance des efforts déployés par l'entreprise dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens, de la collaboration intersectorielle par l'intermédiaire de PLATINEA en Suède à l'alignement institutionnel par l'intermédiaire de l'Alliance industrielle pour la résistance aux antimicrobiens (AMR Industry Alliance), en passant par les travaux en cours pour améliorer l'accès aux antibiotiques matures et innovants. L'ensemble de ces initiatives complète le message de l'étude : la protection de l'accès des patients nécessite à la fois des données probantes et des actions, pour les antibiotiques et d'autres traitements dont le brevet a expiré qui sont essentiels, et dont les problèmes de durabilité menacent la disponibilité.

Viatris et Medicines for Europe appellent les décideurs politiques, les responsables des soins de santé et les partenaires industriels à s'emparer des résultats de l'étude et à mettre en place des systèmes durables qui garantissent l'accès aux antibiotiques essentiels.

Retrouvez l'étude complète sur le site web de Viatris (lien) ou celui de Medicines for Europe (lien).

À propos de Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS) est une entreprise mondiale de soins de santé qui occupe une position unique pour combler l'écart qui existe entre les génériques et les marques, en combinant le meilleur des deux pour répondre de manière plus complète aux besoins en matière de soins de santé à l'échelle mondiale. Avec pour mission de permettre aux populations du monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape de leur vie, nous assurons un accès à grande échelle, en fournissant actuellement des médicaments de haute qualité à environ un milliard de patients chaque année et en touchant tous les moments de la vie, de la naissance à la fin de vie, des affections aiguës aux maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour atteindre davantage de personnes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, et à l'expertise scientifique permettant de relever certains des défis sanitaires les plus persistants au monde, l'accès revêt une signification profonde chez Viatris. Notre siège social se trouve aux États-Unis, avec des centres mondiaux à Pittsburgh, Shanghai et Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, consultez les sites viatris.com et investor.viatris.com, et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X.

À propos de Medicines for Europe

Medicines for Europe représente les industries des médicaments génériques, biosimilaires et à valeur ajoutée dans toute l'Europe. L'objectif est de fournir un accès durable à des médicaments de haute qualité, sur la base de 5 piliers importants : les patients, la qualité, la valeur, la durabilité et le partenariat. Ses membres emploient directement 190 000 personnes sur plus de 400 sites de production et 126 sites de R&D en Europe et investissent jusqu'à 17 % de leur chiffre d'affaires dans la R&D. Les entreprises membres de Medicines for Europe dans toute l'Europe améliorent l'accès aux médicaments et les résultats en matière de santé. Elles jouent un rôle clé dans la création de systèmes de santé européens durables en continuant à fournir des médicaments génériques efficaces et de haute qualité, tout en innovant pour créer de nouveaux médicaments biosimilaires et en mettant sur le marché des médicaments à valeur ajoutée, qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, une plus grande efficacité et/ou une plus grande sécurité d'emploi pour les patients à l'hôpital. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.medicinesforeurope.com et sur LinkedIn et X @medicinesforEU.

