Európska štúdia zisťuje klesajúce ceny, rastúce náklady a nedostatky - Viatris a Medicines for Europe prezentujú nezávislú štúdiu počas Svetového týždňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencii (AMR)
Nov 19, 2025, 19:28 ET
BRUSEL, 20. november 2025 /PRNewswire/ – S príchodom Svetového týždňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) uvádza Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej Globálnej správe o dohľade nad antibiotickou rezistenciou za rok 2025, že každá šiesta bakteriálna infekcia na svete je v súčasnosti rezistentná voči antibiotikám, pričom do roku 2050 by AMR mohla spôsobiť 10 miliónov úmrtí ročne a viesť k celosvetovým nákladom na zdravotnú starostlivosť vo výške 1 bilióna dolárov (zdroj: WHO), preto zdôrazňuje naliehavosť koordinovaného postupu.
To znamená, že zaistenie udržateľného prístupu k základným liekom – vrátane antibiotík bez patentu – je rovnako dôležité ako kedykoľvek predtým.
V kontexte Týždňa povedomia o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) spoločnosť Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS), globálna zdravotnícka spoločnosť, spolu s asociáciou Medicines for Europe – hlasom odvetvia generických, biosimilárnych a liekov s pridanou hodnotou v Európe – prezentujú zistenia z nezávislej štúdie konzultačnej a výskumnej agentúry New Angle, ktorá skúma dôvody nedostatku základných liekov bez patentu, so zameraním na antibiotiká.
Štúdia pod názvom Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe (Zaistenie dostupnosti, zlepšenie života. Posilnenie dostupnosti liekov bez patentu pre pacientov v Európe) zdôrazňuje výzvy na reformy národných systémov tvorby cien a obstarávania s cieľom zaistiť dostupnosť liekov pre pacientov.
Kľúčové zistenia
- Medzi rokmi 2020 a 2024 klesla priemerná cena 10 najužívanejších antibiotík bez patentu o 10,4 %, zatiaľ čo výrobné náklady a inflácia prudko vzrástli.
- Náklady priemyselných výrobcov sa zvýšili o 31,6 %, náklady práce o 25,7 % a ceny energií o +88 % (plyn) a +62 % (elektrina).
- Ceny amoxicilínu klesli o 18,9 %, napriek tomu, že patril medzi lieky najviac postihnuté nedostatkom.
- Z trhu bolo stiahnutých 240 antibiotických liekov a v 16 európskych krajinách bolo hlásených 385 prípadov nedostatku (Správy o nedostatku boli zozbierané od zdravotníckych orgánov všetkých krajín v období od 23. júna 2025 do 7. júla 2025 a predstavujú nedostatok v konkrétny deň).
Zdroj: Securing access, improving lives. Strengthening patients' access to off-patent medicines in Europe – nezávislá štúdia vykonaná spoločnosťou New Angle, sponzorovaná spoločnosťou Viatris (2025).
Aby sme zaistili dostupnosť antibiotík, ako aj iných liekov bez patentu v Európe do budúcnosti, vyzývame na urgentnú reformu politiky, ktorá podporí ekonomickú životaschopnosť a dostupnosť liekov bez patentu, ako sú:
- Indexácia cien podľa inflácie a výrobných nákladov, aby pre výrobcov zostali náklady na výrobu týchto kritických liekov primerané.
- Politika minimálnych cien – krátkodobé úspory môžu obmedziť dostupnosť v strednodobom horizonte. Mala by sa určiť minimálna cena, aby sa zaručili životaschopné trhové podmienky a zabránilo sa narušeniu trhu.
- Viacúrovňové modely určovania cien – referenčné ceny liekov by mali byť dynamické podľa úrovne konkurencie na trhu, čo by umožňovalo zvyšovanie alebo znižovanie cien s klesajúcim alebo rastúcim počtom dodávateľov daného lieku. Podporovala by sa tak zdravá konkurencia na trhu s viacerými dodávateľmi.
- Reforma verejného obstarávania – v celej EÚ by sa malo presadzovať verejné obstarávanie s viacerými víťazmi a iné ako cenové kritériá, ako je spoľahlivosť dodávok a environmentálne normy.
„Antibiotiká bez patentu slúžia ako základ zdravotnej starostlivosti – umožňujú rutinnú liečbu infekcií a tvoria zaužívaný štandard chirurgickej profylaxie. Naša štúdia preukazuje, že hoci ceny v dôsledku súčasných pravidiel cenotvorby a obstarávania naďalej klesajú, náklady na výrobu týchto liekov prudko rastú, čo ohrozuje ich ekonomickú životaschopnosť a dostupnosť. Bez reforiem v cenotvorbe a v oblasti obstarávania hrozí pacientom po celej Európe strata dostupnosti tejto liečby, čo by ohrozilo verejné zdravie a urýchlilo antimikrobiálnu rezistenciu," – Margarida Bajanca, vedúca výskumníčka, New Angle.
„Zaistenie dostupnosti liekov pre pacientov si vyžaduje silné a udržateľné trhové politiky, ktoré odrážajú liečebnú hodnotu liekov bez patentu a podporujú dostupnosť liekov a bezpečnosť dodávok pre všetkých európskych pacientov," – Artur Cwiok, prezident spoločnosti Viatris Europe.
„Antibiotiká sú základom verejného zdravia. Zistenia v tejto správe by mali slúžiť ako varovanie a spochybniť nedostatočnú hodnotu, ktorú prikladáme antibiotikám pre spoločnosť. Ide o súčasť čoraz kritickejšej diskusie o tom, či naše súčasné cenové politiky spôsobujú viac škody ako úžitku pri pohľade na trendy smerom ku konsolidácii trhu. Tvorcovia politík musia reformovať cenové politiky, ktoré jednoznačne podkopávajú bezpečnosť dodávok. Dúfam, že tohtoročná kampaň AMR bude katalyzátorom pre odvážne kroky a reformy," hovorí Adrian van den Hoven, generálny riaditeľ Medicines for Europe.
Zistenia štúdie sú kľúčové v čase, keď inštitúcie po celom svete pripomínajú Svetový týždeň povedomia o antimikrobiálnej rezistencii. Pre spoločnosť Viatris dôkazy podčiarkujú význam širšieho úsilia spoločnosti v oblasti AMR – od medzisektorovej spolupráce prostredníctvom PLATINEA vo Švédsku až po inštitucionálne zosúladenie prostredníctvom AMR Industry Alliance, ako aj prebiehajúcu prácu na zlepšení prístupu ku klasickým aj inovatívnym antibiotikám. Tieto iniciatívy spoločne dopĺňajú odkaz štúdie: ochrana dostupnosti pre pacientov si vyžaduje dôkazy aj konanie – v prípade antibiotík a iných nevyhnutných doplnkových liečiv, kde problémy s udržateľnosťou ohrozujú dostupnosť.
Viatris a Medicines for Europe vyzývajú tvorcov politík, vedúcich pracovníkov v zdravotníctve a partnerov z priemyslu, aby konali na základe dôkazov štúdie a vybudovali udržateľné systémy, ktoré zaistia dostupnosť základných antibiotík.
Celú štúdiu si môžete prečítať na webovej stránke spoločnosti Viatris (odkaz) alebo na stránke Medicines for Europe (odkaz).
O spoločnosti Viatris
Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) je globálna zdravotnícka spoločnosť, ktorá má jedinečnú pozíciu na preklenutie tradičnej priepasti medzi generickými liekmi a značkami, pričom kombinuje to najlepšie z oboch s cieľom holistickejšie riešiť potreby zdravotnej starostlivosti po celom svete. S poslaním umožniť ľuďom všade na svete žiť zdravšie v každej fáze života poskytujeme dostupnosť liekov vo veľkom rozsahu. V súčasnosti dodávame vysokokvalitné lieky približne 1 miliarde pacientov po celom svete ročne a venujeme sa každému životnému okamihu, od narodenia až po koniec života, od akútnych stavov až po chronické ochorenia. Vďaka nášmu mimoriadne rozsiahlemu a rozmanitému portfóliu liekov, jedinečnému globálnemu dodávateľskému reťazcu, ktorý je navrhnutý tak, aby oslovil viac ľudí, presne vtedy a kde potrebujú, a vedeckým znalostiam na riešenie tých najdlhodobejších zdravotných výziev sveta, má pre spoločnosť Viatris dostupnosť liekov hlboký význam. Naša centrála sa nachádza v USA a globálne centrá máme v Pittsburghu, Šanghaji a Hyderabade v Indii. Viac informácií nájdete na stránkach viatris.com a investor.viatris.com a spojte sa s nami na platformách LinkedIn, Instagram, YouTube a X.
O asociácii Medicines for Europe
Medicines for Europe zastupuje odvetvia generických, biosimilárnych a liekov s pridanou hodnotou v celej Európe. Jej víziou je zaistiť udržateľnú dostupnosť vysokokvalitných liekov na základe 5 dôležitých pilierov: pacienti, kvalita, hodnota, udržateľnosť a partnerstvo. Jej členovia priamo zamestnávajú 190 000 ľudí vo viac ako 400 výrobných a 126 výskumných a vývojových závodoch v Európe a investujú až 17 % svojho obratu do výskumu a vývoja. Členské spoločnosti Medicines for Europe po celej Európe zlepšujú dostupnosť liekov a zároveň prispievajú k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Zohrávajú kľúčovú rolu pri vytváraní udržateľných európskych systémov zdravotnej starostlivosti tým, že neustále poskytujú vysokokvalitné a účinné generické lieky a zároveň prinášajú inovácie s cieľom vytvoriť nové biosimilárne lieky. Uvádzajú na trh lieky s pridanou hodnotou, ktoré prinášajú lepšie zdravotné výsledky, vyššiu efektivitu a/alebo zvýšenú bezpečnosť pacientov v nemocničnom prostredí. Ak máte záujem o viac informácií, sledujte nás na www.medicinesforeurope.com, na LinkedIn a X @medicinesforEU.
