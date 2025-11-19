Europejskie badanie pokazuje spadające ceny, rosnące koszty i niedobory - wyniki niezależnego badania przedstawione podczas Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach przez firmę Viatris i organizację Medicines for Europe

BRUKSELA, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Wraz z rozpoczęciem Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (World AMR Awareness Week) raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2025 r. na temat globalnego nadzoru nad antybiotykoopornością pokazuje, że obecnie co szósta infekcja bakteryjna na świecie jest oporna na antybiotyki, a do 2050 r. antybiotykooporność może być przyczyną 10 milionów zgonów rocznie i generować koszty opieki zdrowotnej na poziomie 1 biliona dolarów (źródło: WHO), co podkreśla pilną potrzebę podjęcia skoordynowanych działań.

Oznacza to, że zapewnienie stałego dostępu do podstawowych leków - w tym antybiotyków, których ochrona patentowa wygasła - jest niezwykle ważne.

W ramach Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach firma Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS), globalna firma z branży opieki zdrowotnej, wraz z organizacją Medicines for Europe - reprezentującą producentów leków generycznych, biopodobnych i leków o wartości dodanej w Europie - przedstawia wyniki niezależnego badania przeprowadzonego przez agencję konsultingowo-badawczą New Angle, dotyczącego przyczyn niedoborów niezbędnych leków, których ochrona patentowa wygasła, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków.

Badanie zatytułowane „Zwiększenie dostępu pacjentów w Europie do leków, których ochrona patentowa wygasła" podkreśla potrzebę reformy krajowych systemów ustalania cen i zamówień publicznych w celu zapewnienia pacjentom dostępu do leków.

Najważniejsze wnioski

W latach 2020-2024 średnia cena 10 najpopularniejszych antybiotyków, których ochrona patentowa wygasła, spadła o 10,4%, podczas gdy koszty produkcji i inflacja gwałtownie wzrosły.

Koszty produkcji przemysłowej wzrosły o 31,6%, koszty pracy o 25,7%, a ceny energii o +88% (gaz) i +62% (energia elektryczna).

Ceny amoksycyliny spadły o 18,9%, mimo że był to jeden z leków najbardziej dotkniętych niedoborami.

Z rynku wycofano 240 leków antybiotykowych, a w 16 krajach europejskich odnotowano 385 przypadków niedoborów (raporty dotyczące niedoborów zostały zebrane od organów służby zdrowia poszczególnych krajów w okresie od 23 czerwca 2025 r. do 7 lipca 2025 r. i odzwierciedlają niedobory w konkretnym dniu).

Źródło: Zabezpieczenie dostępu, poprawa jakości życia. Zwiększenie dostępu pacjentów w Europie do leków, których ochrona patentowa wygasła - niezależne badanie przeprowadzone przez agencję New Angle, sponsorowane przez firmę Viatris (2025).

Aby zapewnić Europejczykom dostępność antybiotyków oraz innych leków, których ochrona patentowa wygasła, firma wzywa do przeprowadzenia natychmiastowej reformy polityki, która wspiera opłacalność ekonomiczną i dostępność leków, których ochrona patentowa wygasła, poprzez:

Indeksację cen do inflacji i kosztów produkcji, tak aby koszty pozostały opłacalne dla producentów wytwarzających te kluczowe leki.

Politykę cen minimalnych - krótkoterminowe oszczędności mogą ograniczyć dostępność w perspektywie średnioterminowej. Należy ustalić minimalną cenę, aby zagwarantować opłacalność warunków rynkowych i zapobiec zakłóceniom na rynku.

Wielopoziomowe modele cenowe - ceny referencyjne leków powinny być dynamiczne w zależności od poziomu konkurencji na rynku, umożliwiając wzrost lub spadek cen w miarę zmniejszania się lub zwiększania liczby dostawców danego leku, wspierając zdrową konkurencję rynkową między wieloma dostawcami.

Modernizacja zamówień publicznych - w całej UE należy promować przetargi z wieloma zwycięzcami oraz kryteria niecenowe, takie jak niezawodność dostaw i normy środowiskowe.

„Antybiotyki, których ochrona patentowa wygasła stanowią niezbędny fundament opieki zdrowotnej - umożliwiają rutynowe leczenie infekcji i kształtują ustalony standard profilaktyki chirurgicznej. Nasze badania pokazują, że podczas gdy ceny tych leków nadal spadają z powodu obecnych zasad ustalania cen i udzielania zamówień, koszty ich produkcji gwałtownie rosną, co zagraża ich opłacalności i dostępności. Bez reform dotyczących ustalania cen i udzielania zamówień pacjenci w całej Europie ryzykują utratę dostępu do tych terapii, co osłabiłoby zdrowie publiczne i przyspieszyło rozwój oporności bakterii na antybiotyki" - Margarida Bajanca, główna badaczka w New Angle.

„Zapewnienie pacjentom dostępu do leków wymaga silnej i zrównoważonej polityki rynkowej, która będzie odzwierciedlać wartość terapeutyczną leków, których ochrona patentowa wygasła, sprzyjając dostępności i bezpieczeństwu dostaw dla wszystkich europejskich pacjentów" - Artur Cwiok, prezes Viatris Europe.

„Antybiotyki są fundamentem zdrowia publicznego. Wyniki niniejszego raportu powinny stanowić sygnał alarmowy, kwestionujący wartość, jaką przypisujemy antybiotykom w społeczeństwie. Jest to część coraz bardziej krytycznej dyskusji na temat tego, czy nasze obecne polityki cenowe przynoszą więcej szkody niż pożytku, biorąc pod uwagę trendy w kierunku konsolidacji rynku. Decydenci polityczni muszą zreformować polityki cenowe, które wyraźnie podważają bezpieczeństwo dostaw. Mam nadzieję, że tegoroczna kampania dotycząca oporności na antybiotyki będzie katalizatorem odważnych działań i reform" - mówi Adrian van den Hoven, dyrektor generalny Medicines for Europe.

Wyniki badania mają kluczowe znaczenie w kontekście obchodzonego na całym świecie Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach. Dla firmy Viatris wyniki te podkreślają znaczenie jej szeroko zakrojonych działań związanych z antybiotykoopornością - od współpracy międzysektorowej w ramach programu PLATINEA w Szwecji, poprzez koordynację działań instytucjonalnych w ramach sojuszu AMR Industry Alliance, aż po bieżące działania na rzecz poprawy dostępu zarówno do sprawdzonych, jak i innowacyjnych antybiotyków. Wszystkie te inicjatywy uzupełniają przesłanie badania: ochrona dostępu pacjentów wymaga zarówno dowodów, jak i działań - dotyczy to zarówno antybiotyków, jak i innych podstawowych leków stosowanych poza wskazaniami, których dostępność jest zagrożona z powodu wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Viatris i Medicines for Europe wzywają decydentów, liderów służby zdrowia i partnerów branżowych do podjęcia działań w oparciu o wyniki badania i stworzenia zrównoważonych systemów zapewniających dostęp do podstawowych antybiotyków.

Pełne sprawozdanie z badania można znaleźć na stronie internetowej Viatris (link) lub Medicines for Europe (link).

Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) to globalna firma z branży opieki zdrowotnej, która zajmuje wyjątkową pozycję, łącząc tradycyjne podziały na leki generyczne i markowe, łącząc najlepsze cechy obu rodzajów, aby bardziej holistycznie zaspokajać potrzeby pacjentów na całym świecie. Mając na celu wspieranie zdrowszego życia ludzi na całym świecie na każdym etapie życia, zapewnia dostęp na dużą skalę, zaopatrując obecnie około 1 mld pacjentów na całym świecie w wysokiej jakości leki i towarzysząc im w każdym momencie życia, od narodzin do śmierci, od ostrych stanów do chorób przewlekłych. Dzięki wyjątkowo bogatemu i zróżnicowanemu portfolio leków, unikatowemu globalnemu łańcuchowi dostaw zaprojektowanemu tak, aby dotrzeć do większej liczby osób we właściwym czasie i miejscu oraz wiedzy naukowej pozwalającej sprostać niektórym z najtrudniejszych wyzwań związanych ze zdrowiem na świecie, dostęp do leków ma dla Viatris głębokie znaczenie. Nasza siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a globalne centra w Pittsburghu, Szanghaju i Hyderabadzie w Indiach. Więcej informacji można znaleźć na stronach viatris.com i investor.viatris.com, oraz w serwisach LinkedIn, Instagram, YouTube i X.

Medicines for Europe to organizacja, która reprezentuje branżę leków generycznych, biopodobnych i o wartości dodanej w całej Europie. Jej wizją jest zapewnienie stałego dostępu do wysokiej jakości leków w oparciu o 5 ważnych filarów: pacjentów, jakość, wartość, zrównoważony rozwój i partnerstwo. Jej członkowie zatrudniają bezpośrednio 190 000 osób w ponad 400 zakładach produkcyjnych i 126 ośrodkach badawczo-rozwojowych w Europie i inwestują do 17% swoich obrotów w badania i rozwój. Firmy członkowskie Medicines for Europe w całej Europie zwiększają dostęp do leków i przyczyniają się do poprawy wyników leczenia. Odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych europejskich systemów opieki zdrowotnej, zapewniając wysokiej jakości, skuteczne leki generyczne, a jednocześnie wprowadzając innowacje w celu tworzenia nowych leków biopodobnych i wprowadzania na rynek leków o wartości dodanej, które zapewniają lepsze wyniki leczenia, większą skuteczność i/lub poprawę bezpieczeństwa pacjentów w warunkach szpitalnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.medicinesforeurope.com oraz w serwisach LinkedIn i X @medicinesforEU.

