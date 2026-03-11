Шанхай представил свой опыт в области культурного туризма на выставке ITB Berlin 2026

ШАНХАЙ, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Делегация города Шанхай в области культуры и туризма продемонстрировала широкий спектр туристических предложений на международной выставке ITB Berlin 2026, проходившей с 3 по 5 марта. Будучи одной из крупнейших в мире туристических выставок, это мероприятие стало платформой, на которой Шанхай смог представить свои культурные достопримечательности и туристические услуги европейскому рынку.

С 3 по 5 марта 2026 года выставка ITB Berlin отметила свой Бриллиантовый юбилей (Diamond Jubilee) — 60-летие, собрав экспонентов из более чем 180 стран и регионов мира, а также свыше 100.000 представителей туристической индустрии. Являясь одним из наиболее влиятельных форумов мировой туристической индустрии, это мероприятие предоставило возможность туроператорам, турагентствам и национальным органам по управлению туризмом изучить новые возможности партнерства и тенденции, складывающиеся на развивающихся рынках.

В Китайском павильоне площадью 459 квадратных метров, организованном совместно управлениями по туризму 15 провинций и муниципалитетов, включая Пекин (Beijing), Шанхай (Shanghai), Чжэцзян (Zhejiang) и Хубэй (Hubei), экспоненты представили международному профессиональному сообществу широкий спектр культурных и туристических предложений Китая.

Муниципальное управление культуры и туризма Шанхая вновь приняло участие в ITB Berlin, возглавив делегацию, в которую вошли Shanghai China International Travel Service (SCITS), Shanghai Film Park и Shanghai Han Tang Tour. Делегация представила туристические продукты, отражающие культурное наследие и современную городскую жизнь Шанхая.

Shanghai Film Park (Шанхайский парк кино и телевидения), одна из крупнейших кинематографических и телевизионных производственных площадок Китая и туристический объект национальной категории AAAA, впервые участвовал в ITB Berlin. Парк, демонстрирующий целые кварталы архитектуры Шанхая столетней давности, предлагает туристические программы, объединяющие кинематографическую культуру, сценическое искусство, образовательные визиты, тематические мероприятия и сезонные фестивали. Такие проекты, как Immersive Blossoms Shanghai Journey и театр New World Manor, отражают стремление парка интегрировать кинематографическое наследие с культурным туризмом.

Компания SCITS — принимающий туроператор с более чем 70-летним опытом — стала первой китайской туристической компанией, получившей международную сертификацию качества ISO9001. Уже более 30 лет подряд участвуя в ITB Berlin, компания выстроила устойчивые связи с туроператорами немецкоговорящих стран. Опираясь на обширный опыт приема иностранных гостей, SCITS разработала маршруты премиум-класса, объединяющие Шанхай с другими направлениями в дельте реки Янцзы. Только в прошлом году компания приняла более 15.000 туристов из немецкоязычных регионов. В этом году под брендом «Discover the East» (Откройте для себя Восток) SCITS предлагает туристические программы, сочетающие традиционную китайскую культуру с более широким спектром азиатских путешествий.

Компания Shanghai Han Tang Tour, участвовавшая в ITB Berlin уже в шестой раз, вернулась в Берлин с намерением расширить свою международную партнерскую сеть и обменяться опытом с мировыми туроператорами. Компания внедряет искусственный интеллект и цифровые инструменты в свою повседневную деятельность и туристические услуги.

В ходе выставки делегация из Шанхая приняла участие во встречах с клиентами, организованных в Китайском павильоне, и провела ряд индивидуальных встреч с европейскими представителям туристической отрасли для обсуждения потенциального сотрудничества. Shanghai Han Tang Tour и SCITS определили возможности для совместных туристических маршрутов, обмена туристическими потоками и совместных маркетинговых инициатив с европейскими партнерами. Shanghai Film Park также ведет переговоры с международными культурными и туристическими организациями о разработке творческих проектов на тему Шанхая, включая иммерсивные театральные постановки и тематические отели, посвященные кино.

В преддверии выставки ITB Berlin Китайское национальное бюро по туризму (China National Tourist Office) во Франкфурте совместно с региональными телеканалами TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) и Hamburg 1 подготовило и показало телевизионные программы о туристических направлениях Китая, включая Шанхай. В рамках программы Brückenblick были представлены сюжеты о культурных и туристических возможностях нескольких китайских провинций и городов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2931204/photo.jpg