Šanghaj predstavuje zážitky z kultúrneho turizmu na ITB Berlín 2026
News provided byShanghai Municipal Administration of Culture and Tourism
Mar 11, 2026, 17:09 ET
ŠANGHAJ, 11. marec 2026 /PRNewswire/ – Šanghajská kultúrna a turistická delegácia predstavila na veľtrhu ITB Berlin 2026, ktorý sa konal od 3. do 5. marca, širokú škálu cestovateľských zážitkov. Jeden z najväčších svetových veľtrhov cestovného ruchu poskytol Šanghaji platformu na prezentáciu svojich kultúrnych atrakcií a turistických ponúk európskemu trhu.
Od 3. do 5. marca 2026 si podujatie ITB Berlín pripomenulo svoje 60. výročie diamantovým jubilejným ročníkom, ktorý spojil vystavovateľov z viac ako 180 krajín a regiónov, aj viac ako 100 000 odborníkov z odvetvia. Ako jedno z najvplyvnejších stretnutí v globálnom cestovnom ruchu ponúkol veľtrh príležitosť pre destinácie, cestovné kancelárie a autority v oblasti cestovného ruchu, aby preskúmali nové partnerstvá a trendy na rozvíjajúcich sa trhoch.
V rámci čínskeho pavilónu s rozlohou 459 metrov štvorcových, ktorý spoločne zorganizovali turistické úrady z 15 provincií a obcí vrátane Pekingu, Šanghaja, Zhejiangu a Hubei, vystavovatelia predstavili širokú škálu kultúrnych a turistických ponúk Číny medzinárodným odborníkom z odvetvia cestovného ruchu.
Šanghajská mestská správa kultúry a cestovného ruchu sa vrátila na ITB Berlín, aby viedla delegáciu, v ktorej boli aj spoločnosti Shanghai China International Travel Service (SCITS), Shanghai Film Park a Shanghai Han Tang Tour. Delegácia predstavila turistické zážitky odrážajúce kultúrne dedičstvo Šanghaja aj súčasný mestský život.
Shanghai Film Park, jedna z hlavných lokalít na natáčanie filmov a televíznych programov v Číne a národne hodnotená turistická atrakcia kategórie AAAA, sa na ITB Berlín objavil po prvýkrát. Park sa vyznačuje zoskupeniami storočnej architektúry v šanghajskom štýle a má rozvinuté turistické programy, ktoré kombinujú filmovú kultúru s performatívnym umením, vzdelávacími návštevami, tematickými zážitkami a sezónnymi festivalmi. Programy ako Immersive Blossoms Shanghai Journey a divadlo New World Manor odrážajú snahu parku prepájať filmové dedičstvo s kultúrno-turistickými zážitkami.
SCITS, cestovná kancelária s viac ako 70-ročnými skúsenosťami, bola prvou čínskou cestovnou kanceláriou, ktorá získala medzinárodnú certifikáciu kvality ISO9001. Na ITB Berlin sa spoločnosť zúčastňuje už viac ako 30 rokov po sebe a vybudovala si tu trvalé väzby s cestovnými kanceláriami na nemecky hovoriacich trhoch. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s vítaním návštevníkov zostavila spoločnosť SCITS prémiové itineráre kombinujúce Šanghaj s destináciami v delte rieky Jang-c'-ťiang. Len za minulý rok spoločnosť privítala viac ako 15 000 návštevníkov z nemecky hovoriacich regiónov. Tento rok SCITS prostredníctvom svojej značky „Discover the East" (Objavte Východ) ponúka cestovné programy, ktoré kombinujú tradičnú čínsku kultúru so širšími ázijskými cestovateľskými zážitkami.
Spoločnosť Shanghai Han Tang Tour sa vrátila na ITB Berlín po šiestykrát a jej cieľom bolo rozšíriť svoju medzinárodnú partnerskú sieť a vymieňať si poznatky s globálnymi cestovnými kanceláriami. Spoločnosť tiež integruje do každodennej prevádzky a služieb v cestovnom ruchu AI a digitálne nástroje.
Počas veľtrhu sa delegácia zo Šanghaja zúčastnila stretnutí zameraných na nadväzovanie kontaktov s kupujúcimi, ktoré boli organizované v rámci čínskeho pavilónu, kde sa stretla s európskymi profesionálmi v cestovnom ruchu a preskúmala tak možnosti spolupráce. Shanghai Han Tang Tour a SCITS identifikovali príležitosti pre spoločné itineráre, výmeny návštevníkov a spoločné marketingové iniciatívy s európskymi partnermi. Shanghai Film Park rokuje aj s medzinárodnými kultúrnymi a turistickými organizáciami o vývoji kreatívnych projektov so šanghajskou tematikou formou imerzívneho divadla a hotelov s filmovou tematikou.
Pred začiatkom ITB Berlin spolupracovala Čínska národná turistická kancelária vo Frankfurte s regionálnymi vysielacími spoločnosťami vrátane TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) a Hamburg 1 na prezentáciách leteckej dopravy v destináciách po celej Číne vrátane Šanghaja. V rámci programu Brückenblick segmenty zdôrazňovali kultúrne a cestovné zážitky z viacerých čínskych provincií a miest.
