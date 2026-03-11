Shanghai präsentiert Kulturtourismus-Erlebnisse auf der ITB Berlin 2026

SHANGHAI, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Kultur- und Tourismusdelegation Shanghais präsentierte auf der ITB Berlin 2026, die vom 3. bis 5. März stattfand, eine Reihe von Reiseerlebnissen. Als eine der größten Reisemessen der Welt bot die Veranstaltung Shanghai eine Plattform, um dem europäischen Markt seine kulturellen Attraktionen und sein touristisches Angebot vorzustellen.

photo

Vom 3. bis 5. März 2026 feierte die ITB Berlin ihr 60-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausgabe, die Aussteller aus mehr als 180 Ländern und Regionen sowie über 100.000 Fachbesucher zusammenbrachte. Als eines der einflussreichsten Treffen der globalen Reisebranche bot die Veranstaltung Reisezielen, Reiseunternehmen und Tourismusbehörden die Möglichkeit, neue Partnerschaften und aufkommende Markttrends zu erkunden.

Im 459 Quadratmeter großen China-Pavillon, der von Tourismusbehörden aus 15 Provinzen und Gemeinden, darunter Peking, Shanghai, Zhejiang und Hubei, gemeinsam organisiert wurde, präsentierten die Aussteller den internationalen Reisefachleuten ein breites Spektrum des chinesischen Kultur- und Tourismusangebots.

Die Stadtverwaltung für Kultur und Tourismus von Shanghai kehrte zur ITB Berlin zurück, um eine Delegation anzuführen, die den Shanghai China International Travel Service (SCITS), den Shanghai Film Park und die Shanghai Han Tang Tour umfasste. Die Delegation präsentierte touristische Erfahrungen, die das kulturelle Erbe Shanghais und das moderne Stadtleben widerspiegeln.

Der Shanghai Film Park, eine der wichtigsten Film- und Fernsehproduktionsstätten Chinas und eine national bewertete AAAA-Touristenattraktion, war zum ersten Mal auf der ITB Berlin vertreten. Der Park ist geprägt von Clustern jahrhundertealter Architektur im Shanghai-Stil und hat Tourismusprogramme entwickelt, die Filmkultur mit darstellenden Künsten, Bildungsbesuchen, thematischen Erlebnissen und saisonalen Festivals verbinden. Programme wie die Immersive Blossoms Shanghai Journey und das New World Manor Theater spiegeln die Bemühungen des Parks wider, das filmische Erbe mit kulturellen Tourismuserlebnissen zu verbinden.

SCITS, ein Inbound-Reiseveranstalter mit über 70 Jahren Erfahrung, war das erste chinesische Reiseunternehmen, das die internationale Qualitätszertifizierung ISO9001 erhielt. Mit über 30 aufeinanderfolgenden Teilnahmen an der ITB Berlin hat das Unternehmen dauerhafte Beziehungen zu Reiseveranstaltern in den deutschsprachigen Märkten aufgebaut. Auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung mit dem Empfang von Besuchern hat SCITS erstklassige Reiserouten zusammengestellt, die Shanghai mit Zielen im gesamten Jangtse-Flussdelta verbinden. Allein im letzten Jahr konnte das Unternehmen über 15.000 Besucher aus dem deutschsprachigen Raum begrüßen. In diesem Jahr bietet SCITS unter der Marke "Discover the East" Reiseprogramme an, die die traditionelle chinesische Kultur mit einem breiteren Spektrum asiatischer Reiseerfahrungen verbinden.

Shanghai Han Tang Tour war zum sechsten Mal auf der ITB Berlin vertreten, um sein internationales Partnernetzwerk zu erweitern und sich mit Reiseveranstaltern aus aller Welt auszutauschen. Das Unternehmen integriert außerdem KI und digitale Tools in den täglichen Betrieb und die touristischen Dienstleistungen.

Während der Messe nahm die Delegation aus Shanghai an den im China-Pavillon organisierten Matchmaking-Sitzungen für Einkäufer teil und traf sich mit europäischen Reisefachleuten zu persönlichen Gesprächen, um mögliche Kooperationen auszuloten. Shanghai Han Tang Tour und SCITS ermittelten Möglichkeiten für gemeinsame Reiseprogramme, Besucheraustausch und gemeinsame Marketinginitiativen mit europäischen Partnern. Der Shanghai Film Park ist auch in Gesprächen mit internationalen Kultur- und Tourismusorganisationen, um kreative Projekte zu entwickeln, die sich mit dem Thema Shanghai befassen, wie z. B. immersive Theater und Hotels mit Filmthemen.

Im Vorfeld der ITB Berlin arbeitete das Chinesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt mit regionalen Sendern wie TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) und Hamburg 1 zusammen, um Reiseberichte über Reiseziele in ganz China, einschließlich Shanghai, zu senden. Im Rahmen des Programms Brückenblick wurden in den Beiträgen Kultur- und Reiseerlebnisse aus verschiedenen chinesischen Provinzen und Städten vorgestellt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931204/photo.jpg