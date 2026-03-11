Szanghaj prezentuje atrakcje turystyki kulturowej na targach ITB Berlin 2026

SZANGHAJ, 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Przedstawiciele branży kultury i turystyki z Szanghaju zaprezentowali szereg atrakcji turystycznych podczas targów ITB Berlin 2026, które odbyły się w dniach 3-5 marca. Wydarzenie, które jest jedną z największych imprez targowych poświęconych turystyce na świecie, stało się dla Szanghaju platformą, na której miasto mogło zaprezentować europejskiemu rynkowi swoje atrakcje kulturalne i przedstawić ofertę turystyczną.

photo

W dniach 3-5 marca 2026 r. targi ITB Berlin świętowały swoje 60-lecie, gromadząc wystawców z ponad 180 krajów i regionów oraz ponad 100 000 profesjonalistów z branży. Jako jedno z najbardziej wpływowych spotkań światowej branży turystycznej, wydarzenie to było okazją do nawiązania nowych partnerstw przez miejscowości turystyczne, biura podróży i instytucje turystyczne oraz zapoznania się z nowymi trendami rynkowymi.

W pawilonie chińskim o powierzchni 459 m2, zorganizowanym wspólnie przez instytucje turystyczne z 15 prowincji i miast, w tym Pekinu, Szanghaju, Zhejiang i Hubei, wystawcy zaprezentowali międzynarodowym profesjonalistom z branży turystycznej szeroką gamę chińskich atrakcji kulturalnych i turystycznych.

Miejska Administracja Kultury i Turystyki w Szanghaju powróciła na targi ITB Berlin, aby stanąć na czele delegacji, w skład której weszły: państwowa agencja turystyczna działająca w ramach grupy Shanghai China International Travel Service (SCITS), studio filmowe i telewizyjne Shanghai Film Park i firma turystyczna Shanghai Han Tang Tour. Delegacja zaprezentowała atrakcje turystyczne odzwierciedlające dziedzictwo kulturowe Szanghaju i współczesne życie miejskie.

Shanghai Film Park, jeden z największych ośrodków produkcji filmowej i telewizyjnej w Chinach oraz atrakcja turystyczna o krajowym standardzie AAAA, po raz pierwszy pojawił się na targach ITB Berlin. W parku znajdują się skupiska stuletniej architektury w stylu szanghajskim. Opracowano tu programy turystyczne łączące kulturę filmową ze sztukami scenicznymi, wycieczkami edukacyjnymi, atrakcjami tematycznymi i festiwalami sezonowymi. Programy takie jak „Immersive Blossoms Shanghai Journey" i teatr „New World Manor" odzwierciedlają wysiłki parku na rzecz integracji dziedzictwa filmowego z doświadczeniami turystyki kulturowej.

SCITS, organizator wycieczek zagranicznych z ponad 70-letnim doświadczeniem, był pierwszą chińską firmą turystyczną, która otrzymała międzynarodowy certyfikat jakości ISO9001. Firma, która od ponad 30 lat uczestniczy w targach ITB Berlin, nawiązała trwałe kontakty z organizatorami wycieczek na rynkach niemieckojęzycznych. Korzystając z bogatego doświadczenia w przyjmowaniu gości, SCITS opracowało wysokiej jakości trasy łączące Szanghaj z miejscami położonymi w delcie rzeki Jangcy. Tylko w zeszłym roku firma przyjęła ponad 15 000 gości z regionów niemieckojęzycznych. W tym roku, poprzez swoją markę „Discover the East", SCITS oferuje programy turystyczne łączące tradycyjną chińską kulturę z bogatszymi doświadczeniami turystycznymi w Azji.

Powracając po raz szósty na targi ITB Berlin, firma Shanghai Han Tang Tour postawiła sobie za cel rozszerzenie międzynarodowej sieci partnerów i wymianę doświadczeń z globalnymi operatorami turystycznymi. Firma wdraża również sztuczną inteligencję i narzędzia cyfrowe do codziennej działalności i usług turystycznych.

Podczas targów delegacja z Szanghaju wzięła udział w sesjach kojarzenia kupujących zorganizowanych w pawilonie chińskim, odbywając indywidualne spotkania z europejskimi profesjonalistami z branży turystycznej w celu zbadania możliwości współpracy. Shanghai Han Tang Tour i SCITS dostrzegły możliwości wspólnych tras wycieczek, wymiany turystów i wspólnych inicjatyw marketingowych z europejskimi partnerami. Shanghai Film Park prowadzi również rozmowy z międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi i turystycznymi w celu opracowania kreatywnych projektów o tematyce związanej z Szanghajem w teatrach immersyjnych i hotelach o tematyce filmowej.

Przed targami ITB Berlin Chińskie Narodowe Biuro Turystyki we Frankfurcie współpracowało z regionalnymi nadawcami, w tym TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) i Hamburg 1, w celu emisji programów podróżniczych poświęconych kierunkom turystycznym w Chinach, w tym Szanghajowi. W programie Brückenblick przedstawiono atrakcje kulturalne i turystyczne kilku chińskich prowincji i miast.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2931204/photo.jpg