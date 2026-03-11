Shanghai présente des expériences de tourisme culturel à l'ITB Berlin 2026

SHANGHAI, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- La délégation culturelle et touristique de Shanghai a présenté une gamme d'expériences de voyage à ITB Berlin 2026, qui s'est tenue du 3 au 5 mars. Cet événement, l'un des plus grands salons du tourisme au monde, a permis à Shanghai de mettre en avant ses attractions culturelles et ses offres touristiques sur le marché européen.

photo

Du 3 au 5 mars 2026, ITB Berlin a marqué son 60e anniversaire avec une édition du jubilé de diamant qui a rassemblé des exposants de plus de 180 pays et régions, ainsi que plus de 100 000 professionnels du secteur. Cet événement, qui est l'un des rassemblements les plus influents de l'industrie mondiale du voyage, a permis aux destinations, aux agences de voyage et aux autorités touristiques d'explorer de nouveaux partenariats et les tendances émergentes du marché.

Au sein du pavillon chinois de 459 mètres carrés, organisé conjointement par les autorités touristiques de 15 provinces et municipalités, dont Pékin, Shanghai, Zhejiang et Hubei, les exposants ont présenté un large éventail de l'offre culturelle et touristique de la Chine aux professionnels du voyage internationaux.

L'administration municipale de la culture et du tourisme de Shanghai est revenue à l'ITB Berlin pour diriger une délégation représentant le Shanghai China International Travel Service (SCITS), le Shanghai Film Park et le Shanghai Han Tang Tour. La délégation a présenté des expériences touristiques reflétant le patrimoine culturel et la vie urbaine contemporaine de Shanghai.

Le Shanghai Film Park, l'un des principaux sites de production cinématographique et télévisuelle de Chine et une attraction touristique classée AAAA au niveau national, est apparu pour la première fois à l'ITB Berlin. Le parc présente des ensembles d'architecture centenaire de style shanghaïen et a développé des programmes touristiques qui combinent la culture cinématographique avec les arts du spectacle, les visites éducatives, les expériences à thème et les festivals saisonniers. Des programmes tels que Immersive Blossoms Shanghai Journey et le théâtre New World Manor reflètent les efforts du parc pour intégrer le patrimoine cinématographique aux expériences de tourisme culturel.

SCITS, un voyagiste qui compte plus de 70 ans d'expérience, a été la première société de voyage chinoise à recevoir la certification internationale de qualité ISO9001. Avec plus de 30 années consécutives de participation à l'ITB Berlin, l'entreprise a établi des liens durables avec les voyagistes des marchés germanophones. S'appuyant sur sa vaste expérience en matière d'accueil des visiteurs, SCITS a élaboré des itinéraires haut de gamme combinant Shanghai et des destinations situées dans le delta du fleuve Yangtze. Rien que l'année dernière, l'entreprise a accueilli plus de 15 000 visiteurs des régions germanophones. Cette année, grâce à sa marque "Découvrir l'Orient", SCITS propose des programmes de voyage qui associent la culture chinoise traditionnelle à des expériences de voyage plus larges en Asie.

De retour à l'ITB Berlin pour la sixième fois, Shanghai Han Tang Tour avait pour objectif d'élargir son réseau de partenaires internationaux et d'échanger des informations avec des voyagistes du monde entier. L'entreprise intègre également l'IA et les outils numériques dans les opérations quotidiennes et les services touristiques.

Pendant le salon, la délégation de Shanghai a participé à des sessions de rencontres d'acheteurs organisées dans le pavillon de la Chine, en organisant des réunions individuelles avec des professionnels européens du voyage afin d'explorer des collaborations potentielles. Shanghai Han Tang Tour et SCITS ont identifié des possibilités d'itinéraires communs, d'échanges de visiteurs et d'initiatives de co-marketing avec des partenaires européens. Le Shanghai Film Park est également en discussion avec des organisations culturelles et touristiques internationales pour développer des projets créatifs sur le thème de Shanghai dans des théâtres immersifs et des hôtels sur le thème du cinéma.

En amont de l'ITB Berlin, l'Office national du tourisme de Chine à Francfort a collaboré avec des chaînes régionales telles que TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) et Hamburg 1 pour diffuser des reportages sur des destinations chinoises, notamment Shanghai. Dans le cadre de l'émission Brückenblick, les segments ont mis en lumière des expériences culturelles et de voyage dans plusieurs provinces et villes chinoises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931204/photo.jpg