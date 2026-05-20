Каспер Рууд возвращается в Стокгольм на фоне расширения присутствия Bybit EU в странах Северной Европы

May 20, 2026, 10:20 ET

СТОКГОЛЬМ, 20 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Каспер Рууд (Casper Ruud) возвращается на турнир Bybit Stockholm Openна этот раз уже в контексте растущего присутствия Bybit EU в Странах Северной Европы.

Норвежская теннисная звезда и действующий чемпион Stockholm Open подтвердил свое участие в турнире 2026 года, что станет одним из первых крупных событий в рамках титульного спонсорства со стороны Bybit EU исторического турнира ATP 250 в Стокгольме.

Casper Ruud Returns to Stockholm as Bybit EU Expands Across the Nordics
Рууд, которого по праву считают одним из самых известных спортсменов Скандинавии, за свою карьеру трижды выходил в финалы турниров Большого шлема.

«Стокгольм — особенное место для меня. Победа здесь в прошлом году стала одним из главных моментов моего сезона, и я рад вернуться, чтобы защитить свой титул», — заявил Рууд.

Для Bybit EU спонсорство турнира Bybit Stockholm Open отражает более широкую стратегию выхода на рынок Северной Европы через спорт, стиль жизни и взаимодействие с болельщиками.

«Возвращение Каспера Рууда на Bybit Stockholm Open — важнейшее событие как для нас, так и для поклонников тенниса во всей Северной Европе», — отметил Густав Будер (Gustav Buder), региональный партнер Bybit EU по странам Северной Европы.

Партнерство является частью более масштабной европейской экспансии Bybit EU в рамках нормативно-правовой базы MiCAR и предполагает сочетание спортивных состязаний премиум-класса с цифровыми финансовыми продуктами нового поколения и мероприятиями для болельщиков.

Stockholm Open, который ежегодно проводится в Королевском теннисном зале (Royal Tennis Hall) Стокгольма, является одним из старейших в Европе профессиональных турниров на крытом корте. В 2026 году Bybit EU становится титульным спонсором турнира, а Рууд возвращается в статусе действующего чемпиона после победы в прошлом году.

Bybit EU также запускает ряд эксклюзивных турнирных предложений и бонусов для пользователей. Более подробная информация доступна здесь: https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen

#BybitEU | #NewFinancialPlatform 

О компании Bybit EU
Bybit EU GmbH — австрийский поставщик услуг в сфере криптоактивов (CASP), авторизованный в соответствии с Регламентом о рынках криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Bybit EU обслуживает клиентов на территори всей Европейской экономической зоны (EEA), за исключением Мальты, через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предоставлять следующие услуги:

  • хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;
  • обмен криптоактивов на денежные средства;
  • обмен криптоактивов на другие криптоактивы;
  • размещение криптоактивов; а также
  • услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]
www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Упомянутые в настоящем документе продукты и услуги регулируются соответствующими законами и иными нормативно-правовыми актами в пределах их административно-территориальной применимости и могут быть недоступны в определенных регионах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2983391/image1.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg

Also from this source

Casper Ruud de retour à Stockholm alors que Bybit EU poursuit son expansion dans les pays nordiques

Casper Ruud répondra présent au Bybit Stockholm Open, cette fois au centre de la présence nordique croissante de Bybit EU. Le joueur de tennis...
Casper Ruud powraca do Sztokholmu, podczas gdy Bybit EU rozszerza działalność w krajach nordyckich

Casper Ruud powraca na Bybit Stockholm Open w momencie, gdy Bybit EU dynamicznie umacnia swoją pozycję w krajach nordyckich. Słynny norweski...
