Tretia najlepšia v efektívnosti konverzií na svete! Spoločnosť Risen Energy HJT dominuje na čele novej éry vesmírnej energie
Jan 23, 2026, 10:21 ET
NING-PO, Čína, 23. januára 2026 /PRNewswire/ -- Svetová autorita v oblasti fotovoltiky, platforma TaiyangNews nedávno zverejnila svoj prvý zoznam NAJLEPŠÍCH SOLÁRNYCH MODULOV pre rok 2026. Moduly Hyper-ion Pro HJT od spoločnosti Risen Energy si zaistili svoje miesto medzi tromi najlepšími na svete, a to vďaka vysokému menovitému výkonu 740 Wp určenému pre hromadnú výrobu a účinnosti konverzie 23,8 %.
Zoznam NAJLEPŠÍCH SOLÁRNYCH MODULOV sa zameriava na komerčné fotovoltické moduly pre hromadnú výrobu a systematicky predstavuje ich kľúčový výkon. Vďaka prísnym kritériám pre zaradenie prijíma iba produkty, ktoré dosiahli hromadnú výrobu, majú kompletné technické údaje a udržiavajú si účinnosť konverzie ≥21,5 %, čo zabezpečuje, že výsledky majú vysokú referenčnú hodnotu a dôveryhodnosť v danom odvetví.
Moduly HJT Hyper-ion Pro od spoločnosti Risen Energy integrujú základné technológie – vrátane technológie článkov OBB, technológie spájania Hyper-link bez použitia tlaku a technológie ultratenkých článkov – čím výrazne zvyšujú výkon aj nákladovú efektívnosť. Vďaka mimoriadne vysokej bifacialite na úrovni 90 % ± 5 % a extra nízkemu teplotnému koeficientu -0,24 %/°C sú moduly stále lídrami, čo sa týka výkonu v rámci rôznych aplikačných scenárov. Do konca roka 2025 kumulatívne dodávky produktov série Hyper-ion HJT prekročili 12 GW a exportovali sa do viac ako 80 krajín a regiónov po celom svete.
Spoločnosť Risen Energy sa aktívne zapojila do vesmírneho hospodárstva a jej vlastnoručne vyvinuté 50 μm ultratenké články HJT typu p dosahujú množstevné dodávky na úrovni šarží. Tieto články, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim výkonom z hľadiska ľahkej konštrukcie a odolnosti voči žiareniu, sú dokonale kompatibilné s flexibilnými solárnymi panelmi. Výskum a vývoj tandemových solárnych článkov s perovskitovým/kremíkovým HJT systémom od spoločnosti Risen Energy dosiahol účinnosť konverzie 30,99 %, čo otvára obrovský priestor pre vývoj účinnosti v budúcich vesmírnych fotovoltických systémoch.
Spoločnosť Risen Energy nanovo definuje hranice energetiky prostredníctvom inovácií od pozemných elektrární až po rozľahlú hviezdnu oblohu. Znamená to nielen vývoj fotovoltickej technológie, ale aj solídny vedecký základ pre pokrok ľudskej civilizácie v ére medzihviezdnej energie.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2867861/111.jpg
