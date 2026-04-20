CoCo uzavírá strategické partnerství v Belgii, chce urychlit růst v Evropě

CoCo Bubble Tea

Apr 20, 2026, 04:00 ET

CHARLEROI, Belgie, 20. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Přední značka bublinkového čaje CoCo Bubble Tea dnes oznámila strategické partnerství se společností Bubble Bar, jehož cílem je podpořit další fázi jejího růstu v klíčových městech regionu Beneluxu. Partnerství má posílit lokalizační strategii společnosti CoCo v Evropě propojením produktových inovací, standardizovaných provozních postupů a znalosti místního trhu, aby nabídlo zážitek z čaje, který osloví evropské spotřebitele.

CoCo Bubble Bar in Charleroi
Společnost Bubble Bar, založená v roce 2014 v Antverpách, je obecně považována za průkopníka belgické scény bublinkového čaje (bubble tea). „Od samého začátku se snažíme belgickým zákazníkům přiblížit kreativitu a kvalitu, které se za bublinkovým čajem stojí. Partnerství se společností CoCo nám umožňuje tuto vizi rozvíjet a zároveň zachovat místní specifika, která nás charakterizují," uvedl ředitel společnosti Bubble Bar.

Díky spolupráci s důvěryhodným regionálním partnerem propojuje společnost CoCo své globální provozní systémy a schopnosti v oblasti vývoje produktů s praktickými poznatky o spotřebitelích, čímž podporuje přizpůsobivější a na zákazníka orientovaný model expanze a posiluje svou pozici na trhu.

Mapování růstu společnosti CoCo v Evropě a sílící dynamiky trhu

Společnost CoCo vstoupila na trh Beneluxu před třemi lety a v současnosti provozuje pět prodejen v Nizozemsku. Firma plánuje jejich počet v zemi zvýšit na 17. V Belgii provozuje CoCo tři provozovny v Bruselu, Antverpách a Lovani a očekává, že jejich počet dosáhne 14. Mimo Benelux otevřela CoCo prodejny v Berlíně a Düsseldorfu, přičemž na první polovinu roku 2026 je plánováno otevření provozovny ve Frankfurtu, což odráží stabilní pokrok na německém trhu.

Mezi další lokality, kde je plánováno otevření poboček v polovině roku, patří Budapešť, Bijlmer v Amsterdamu a Malaga ve Španělsku. Společnost CoCo letos vstoupila také do Arménie a Egypta, čímž dále rozšířila svou mezinárodní působnost.

Podle společnosti Research & Markets se očekává, že evropský trh s bublinkovým čajem vzroste z 686 milionů USD v roce 2025 na 1,22 miliardy USD do roku 2032, přičemž průměrný roční růst (CAGR) dosáhne 8,6 %. Společnost Persistence Market Research označuje Německo, Francii, Spojené království a Nizozemsko za nejdynamičtější trhy, kde nápoje v asijském stylu získávají na popularitě. Analytici také poukazují na roli generace Z, která podporuje poptávku po vizuálně atraktivních, přizpůsobitelných a sdílitelných nápojích, což posouvá bublinkový čaj do hlavního proudu.

„Jsme povzbuzeni dynamikou trhu a věříme v naši dlouhodobou vizi pro Evropu," uvedl Warren Chen, generální manažer společnosti CoCo Bubble Tea. „Spoluprací se zavedenými regionálními partnery budujeme síť, která stojí na kulturní blízkosti zákazníkům a provozní kvalitě."

Expanze společnosti CoCo stojí na globálním dodavatelském řetězcki a místních inovacích

Společnost CoCo podporuje svou expanzi prostřednictvím integrovaného globálního dodavatelského řetězce a regionální optimalizace. Centralizované celní a distribuční centrum v Nizozemsku pomáhá zvyšovat nákladovou efektivitu, plnit evropské potravinářské normy a udržovat stabilní obrat zásob. V současné době pokrývá logistická a dodavatelská síť společnosti CoCo většinu Evropy a je dobře připravena podporovat pokračující expanzní plány společnosti. Společnost také investuje do budování místních kapacit. Specializované školicí centrum v Nizozemsku poskytuje provozní školení a školení baristů, aby partneři mohli uplatňovat osvědčené postupy a udržovat konzistentní kvalitu služeb.

Rozmanitost produktů zůstává klíčovou silnou stránkou. CoCo nabízí širokou škálu nápojů, včetně nápojů s praskajícími kuličkami, mléčných čajů a ovocných čajů. Její týmy pro výzkum a vývoj kombinují globální inovace s přizpůsobením chutí místním zvyklostem, což značce pomáhá oslovovat spotřebitele z různých kulturních prostředí.

Podnikatelé a provozovatelé, kteří mají zájem o franšízové příležitosti, se mohou dozvědět více na adrese https://www.coco-tea.com/Franchise.

O společnosti CoCo Bubble Tea

Společnost CoCo Bubble Tea, založená v roce 1997, je globální značkou bublinkového čaje, která je známá důrazem na kvalitní suroviny, jednotné standardy přípravy a neustálé inovace produktů. Společnost nadále rozšiřuje svou mezinárodní působnost kombinací vlastních provozoven a franšízových partnerství. Více informací najdete na stránkách https://www.coco-tea.com/.

CoCo Announces Strategic Partnership in Belgium to Accelerate European Expansion

CoCo Announces Strategic Partnership in Belgium to Accelerate European Expansion

Leading boba tea brand CoCo Bubble Tea today announced a strategic partnership with Bubble Bar to support its next phase of growth across key cities...
CoCo impulsa su expansión en Europa con una alianza estratégica en Bélgica y abre nuevas oportunidades de franquicia

CoCo impulsa su expansión en Europa con una alianza estratégica en Bélgica y abre nuevas oportunidades de franquicia

La reconocida marca internacional de té boba CoCo Bubble Tea ha anunciado una asociación estratégica con Bubble Bar, con el objetivo de impulsar su...
