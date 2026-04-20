CoCo annonce un partenariat stratégique en Belgique pour accélérer son expansion en Europe

CHARLEROI, Belgique, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- La célèbre marque de thé boba CoCo Bubble Tea a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Bubble Bar en vue de sa prochaine phase de croissance dans les principales villes de la région du Benelux. Ce partenariat vise à approfondir la stratégie de localisation de CoCo en Europe en associant l'innovation des produits, la standardisation des opérations et la connaissance du marché local pour offrir une expérience du thé qui suscite l'intérêt des consommateurs européens.

CoCo Bubble Bar in Charleroi

Établi en 2014, le Bubble Bar d'Anvers, est largement considéré comme un pionnier de la scène du thé à bulles en Belgique. « Dès le départ, nous avons eu pour objectif de faire découvrir aux consommateurs belges la créativité et la qualité qui caractérisent le thé à bulles. Le partenariat avec CoCo nous permet de développer cette vision tout en préservant la pertinence locale qui est au cœur de notre identité », a déclaré le directeur du Bubble Bar.

En collaborant avec un partenaire régional de confiance, CoCo associe ses systèmes d'exploitation mondiaux et ses capacités de développement de produits à la connaissance des consommateurs sur le terrain, ce qui favorise un modèle d'expansion plus réactif et plus axé sur les consommateurs, ainsi qu'une plus grande pertinence sur le marché.

La croissance européenne de CoCo et la montée en puissance du marché

CoCo a fait son entrée sur le marché du Benelux il y a trois ans et exploite désormais cinq magasins aux Pays-Bas. L'entreprise prévoit de s'étendre à 17 magasins dans le pays. En Belgique, CoCo possède trois magasins, à Bruxelles, Anvers et Louvain, et prévoit d'atteindre 14 sites. Au-delà du Benelux, CoCo a ouvert des magasins à Berlin et à Düsseldorf et prévoit l'ouverture d'un magasin à Francfort au cours du premier semestre 2026, ce qui témoigne d'une progression constante sur le marché allemand.

D'autres sites devraient ouvrir en milieu d'année, notamment à Budapest, Hongrie, à Bijlmer, à Amsterdam et à Malaga, en Espagne. CoCo s'est également implantée cette année en Arménie et en Égypte, élargissant ainsi sa présence internationale.

Selon Research & Markets, le marché européen du thé à bulles devrait passer de 686 millions USD en 2025 à 1,22 milliard USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,6 %. Persistence Market Research souligne que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont les marchés les plus dynamiques, dans lesquels les boissons de style asiatique gagnent en popularité. Les analystes notent également le rôle de la génération Z dans la croissance de la demande de boissons visuellement attrayantes, personnalisables et partageables, contribuant ainsi a la popularisation du thé à bulles.

« Nous sommes encouragés par la dynamique du marché et confiants dans notre vision à long terme pour l'Europe », a déclaré Warren Chen, directeur général de CoCo Bubble Tea. « En travaillant avec des partenaires régionaux établis, nous mettons en place un réseau ancré à la fois dans la pertinence culturelle et l'excellence opérationnelle. »

L'expansion de CoCo s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et l'innovation locale

CoCo soutient son expansion grâce à une chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée et à une optimisation régionale. Un centre de dédouanement et de distribution aux Pays-Bas permet d'améliorer la rentabilité, de respecter les normes alimentaires européennes et de maintenir une rotation stable des stocks. Aujourd'hui, le réseau européen de logistique et de chaîne d'approvisionnement de CoCo couvre la majeure partie de la région et est bien placé pour soutenir les plans d'expansion actuels de l'entreprise. L'entreprise investit également dans le développement des capacités locales. Un centre de formation dédié aux Pays-Bas organise des formations opérationnelles et de barista afin que les partenaires puissent appliquer les meilleures pratiques et maintenir une qualité de service constante.

La diversité des produits reste un atout majeur. CoCo propose une large gamme de boissons, notamment des boissons aux perles, des thés au lait et des thés aux fruits. Ses équipes de recherche et de développement associent l'innovation mondiale à l'intégration des saveurs locales, ce qui permet à la marque de s'adresser à des consommateurs d'horizons culturels différents.

Les entrepreneurs et les opérateurs intéressés par les possibilités de franchise peuvent en savoir plus à l'adresse suivante : https://www.coco-tea.com/Franchise.

À propos de CoCo Bubble Tea

Fondée en 1997, CoCo Bubble Tea est une marque mondiale de thé à bulles connue pour son engagement en faveur d'ingrédients de qualité, de normes de préparation cohérentes et d'une innovation continue en matière de produits. L'entreprise continue d'étendre sa présence internationale en combinant des opérations en propre et des partenariats de franchise. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.coco-tea.com/.

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