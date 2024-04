Legendarny bramkarz Manuel Neuer zostaje ambasadorem kampanii „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024™ firmy Hisense

QINGDAO, Chiny, 15 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowy producent sprzętu gospodarstwa domowego, firma Hisense, rozpoczęła dziś kampanię „BEYOND GLORY" UEFA EURO 2024™, zawierając kontrakt z niemieckim bramkarzem, zdobywcą Pucharu Świata i kapitanem FC Bayern Monachium Manuelem Neuerem.

Manuel Neuer Signs as Hisense UEFA EURO 2024™ Brand Ambassador

Niemiecki piłkarz, zdobywca Pucharu Świata FIFA oraz 11 koron Bundesligi dołącza do Hisense jako oficjalny ambasador kampanii. Projekt „BEYOND GLORY" jest wyrazem uznania dla niestrudzonego dążenia do doskonałości, które podzielają zawodowi piłkarze zdobywający zaszczyty na Mistrzostwach Europy, a także dla starań firmy Hisense, by przesuwać granice w segmencie urządzeń gospodarstwa domowego.

Podobnie jak bramkarze tacy jak Manuel stanowią ostatnią linię obrony, marka Hisense jest niezawodnym wsparciem, konsekwentnie oferując najnowocześniejsze technologie i niezrównaną jakość.

Pięciokrotny zdobywca nagrody Międzynarodowej Federacji Historii i Statystyki Piłki Nożnej (IFFHS) „Najlepszy bramkarz świata" Manuel Neuer, oświadczył: „Z ogromną przyjemnością wspieram kampanię Hisense >>BEYOND GLORY<< UEFA EURO 2024™ jako jej ambasador. Jednocześnie z ekscytacją czekam na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, stanowiące ostateczne wyzwanie dla najlepszych europejskich piłkarzy".

Działania promocyjne podkreślają również dążenie firmy do przekraczania własnych granic, stawiania sobie wyzwań w oparciu o długoterminową wizję technologiczną w ramach realizacji ambitnych celów i niezachwianego zaangażowania w pionierską technologię o niezrównanej jakości dążąc do udoskonalania codziennego życia.

Jako oficjalny partner UEFA EURO 2024™ i światowy pionier w dziedzinie technologii wyświetlaczy, koncern Hisense stawia sobie za cel zagwarantowanie doskonałych wrażeń podczas oglądania meczów i korzystania z inteligentnych rozwiązań dzięki swoim najnowocześniejszym telewizorom i urządzeniom gospodarstwa domowego.

Bob Wang, dyrektor generalny międzynarodowego działu marketingu Hisense, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy powitać Manuela jako ambasadora naszej marki UEFA EURO 2024™ i wierzymy, że jest on idealnym symbolem tego nowego przedsięwzięcia. Bramkarz cieszy się ogromnym zaufaniem swojej drużyny, która zawsze na niego może liczyć i jest w stanie zapewnić jej sukces. Naszym celem jest dążenie do podobnych sukcesów w zakresie poprawy jakości życia naszych klientów dzięki innowacyjnej i niezawodnej technologii".

„Tegoroczne rozgrywki UEFA EURO są już trzecim z rzędu sponsorowanym przez Hisense wydarzeniem, co zapewnia ogromną szansę na kontynuowanie dialogu marki z konsumentami na całym świecie".

„Naszym celem jest podnoszenie jakości i komfortu codziennego życia. Wraz z Manuelem z niecierpliwością wyczekujemy okazji, aby zapewnić kibicom na całym świecie niepowtarzalne wrażenia z UEFA EURO 2024™".

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2386568/image1.jpg