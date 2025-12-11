Мировой крипто-рейтинг от Bybit с DL Research: малые страны Европы стали лидерами по внедрению в условиях изменения региона регламентом MiCA

ВЕНА , 11 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Отчет World Crypto Rankings 2025 (мировой крипто-рейтинг 2025 г.), опубликованный Bybit совместно с DL Research , показывает, что Литва, Эстония и Ирландия стали самыми гибкими цифровыми экономиками, способствующими внедрению криптовалют в Европе. В то время как более крупные экономики, такие как Франция и Германия, продвигаются путем интеграции с традиционными финансовыми инструментами, меньшие рынки опережают их благодаря большей эффективности и гибкости использования четких режимов регулирования и лицензирования.

В отчете сравнивается внедрение по четырем ключевым критериям (распространение среди пользователей, транзакционное использование, институциональная готовность, культурное проникновение), чтобы прояснить, как криптовалюты внедряются в повседневную жизнь по всему миру.

Малые европейские страны доказывают, что гибкость важнее масштаба

Благодаря всеобъемлющей и прогрессивной нормативной базе, растущему институциональному признанию и инновационным экосистемам влияние европейских экономик в рамках глобального внедрения криптовалют превосходит их размер. Литва занимает третье место в мире, уступая только Сингапуру (1) и США (2), благодаря своей роли шлюза ЕС согласно Регламенту о рынках криптоактивов (MiCAR). Ее успехи обусловлены рассчитанным на перспективу законодательством, открытой финансовой системой и хорошо освоившим цифровые технологии населением, которое активно взаимодействует с криптоплатформами. Большинство фирм, получивших лицензию в Литве, работают по всему миру, а не направляют свои усилия в основном на местный рынок.

Ирландия (№ 6) и Эстония (№ 12) также входят в 15 первых стран мира. Ирландия стала признанным европейским центром технологий и финтеха, и здесь зарегистрированы такие фирмы, как Stripe, а также блокчейн-стартапы. Преимуществом Эстонии, с другой стороны, является передовое цифровое управление и внедрение блокчейн-инфраструктуры на ранних этапах развития.

Австрия занимает 15-е место благодаря сильному сочетанию культурного лидерства, участия научно-образовательного сообщества и согласованности нормативно-правовой базы с основами регламента MiCAR ЕС. Показатель культурного проникновения в Австрии достиг 0,69 и превышает средний мировой показатель, чему способствует активное участие университетов, аналитических центров и информированной общественности. Историческая роль Вены как финансового центра Центральной Европы в сочетании с динамичным развитием использования криптоактивов в Вене делает Австрию привлекательной юрисдикцией для регулируемой деятельности, связанной с цифровыми активами. В то время как показатели институционального признания и распространения среди пользователей остаются по сравнению с рынками высшего уровня на скромном уровне, устойчивая нормативная база Австрии и растущее участие научно-образовательного сообщества по мере формирования ландшафта криптоактивов в Европе должны стать важными преимуществами.

«Эти рейтинги подтверждают уникальные преимущества Европы. Объединив нормативно-правовую определенность с технологической гибкостью, ЕС по праву претендует на роль центра мировой индустрии», —сказал Georg Harer, Co-CEO of Bybit EU.

Эти страны подтверждают, что небольшие государства могут использовать гибкость регулирования, чтобы стать узлами влияния мировой криптоэкономики. Небольшая численность населения Литвы, Эстонии и Ирландии означает, что объемы транзакций внутри этих стран ограничены, но их инфраструктура привлекает биржи и финтех-компании, обслуживающие гораздо более крупные рынки.

Западная Европа ориентируется на длительную перспективу, а не циклы хайпа

Западная Европа интегрирует криптоактивы в устоявшиеся финансовые системы посредством политик, инфраструктуры и инноваций. Этот регион отражает хорошую согласованность общественных интересов, институционального доверия и политической готовности, при этом более крупные экономики, такие как Германия и Франция, демонстрируют признаки согласованности.

Согласно отчету Швейцария выделяется как наиболее структурно полный приверженец криптоактивов в Западной Европе. Эта страна может похвастаться элитной инфраструктурой, сильной нормативно-правовой базой, независимой от ЕЭЗ, и непревзойденной культурной узаконенностью в сочетании с уважаемой в мире финансовой системой.

Помимо Швейцарии, примером центров, в которых ведущую роль выполняют государственные структуры и преимуществами служат проработанность нормативно-правовой базы и осведомленность населения, являются Нидерланды. Нидерланды имеют самый высокий показатель общественного интереса в мире, поддерживаемый базой потребителей с хорошим пониманием цифровых технологий и прогрессивными поставщиками услуг обработки платежей.

Полное внедрение регламента MiCAR в 2026 году укрепит позиции Европы как источника мировых нормативно-правовых стандартов и еще больше расширит возможности отвечающих нормативным требованиям центров и прояснит пути для институциональных инвестиций.

Полный анализ приведен в отчете Bybit x DL Research World Crypto Rankings Report (Отчет о мировом крипто-рейтинге 2025 г.).

Этот отчет WCR был подготовлен DL Research при полной редакционной и исследовательской независимости. Информация собиралась из общедоступных источников и может меняться без предварительного уведомления. Этот отчет и рейтинги предоставляются только в информационных целях и не являются инвестиционной, финансовой, трейдинговой или юридической рекомендацией. Читатели и трейдеры должны проводить собственные исследования, советоваться с квалифицированными консультантами и проверять соблюдение требований применимого законодательства, прежде чем принимать какие-либо решения.

