Svetové krypto rebríčky podľa Bybit a DL Research: malé európske štáty vedú v zavádzaní, keď nariadenie MiCA transformuje región
Dec 11, 2025, 13:42 ET
VIEDEŇ, 11. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Správa Svetové krypto rebríčky 2025 , ktorú zverejnili spoločnosti Bybit a DL Research, odhaľuje, že Litva, Estónsko a Írsko sa stali najagilnejšími digitálnymi ekonomikami, ktoré poháňajú prijímanie kryptomien v celej Európe. Zatiaľ čo väčšie ekonomiky ako Francúzsko a Nemecko napredujú vďaka integrácii s hlavnými finančnými systémami, menšie trhy ich prekonávajú vďaka lepšej efektívnosti a agilite pri využívaní jasných regulačných a licenčných režimov.
Správa porovnáva prijatie v rámci štyroch pilierov (penetrácia používateľov, transakčné využitie, inštitucionálna pripravenosť, kultúrna penetrácia), aby objasnila, ako sa kryptomeny stávajú súčasťou každodenného života na celom svete.
Malé európske štáty dokazujú, že agilita je dôležitejšia ako rozsah
Vďaka komplexným a progresívnym regulačným rámcom, rastúcej inštitucionálnej akceptácii a inovatívnym ekosystémom prekonávajú európske ekonomiky očakávania v globálnom prijímaní kryptomien. Litva sa umiestnila na treťom mieste na svete, hneď za Singapurom (1) a USA (2), a to vďaka svojej úlohe brány do EÚ v rámci nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR). Jej výkonnosť je poháňaná progresívnou reguláciou, otvoreným finančným systémom a digitálnou plynulosťou obyvateľstva, ktoré aktívne využíva krypto platformy. Väčšina firiem s licenciou v Litve pôsobí globálne a nezameriava sa len na lokálny trh.
Írsko (č. 6) a Estónsko (č. 12) sa tiež umiestnili v prvej pätnástke na svete. Írsko sa etablovalo ako európske centrum technológií a finančných technológií, kde pôsobia firmy ako Stripe spolu s blockchainovými startupmi. Estónsko na druhej strane profituje z pokročilej digitálnej správy a skorého prijatia blockchainovej infraštruktúry.
Rakúsko sa umiestnilo na 15. mieste vďaka silnej kombinácii kultúrneho líderstva, akademickej angažovanosti a zosúladeniu regulačných opatrení s rámcom nariadenia MiCAR Európskej únie. Jeho skóre kultúrnej penetrácie 0,69 prevyšuje celosvetový priemer, čo podporuje aktívna účasť univerzít, skupín odborníkov a informovanej verejnosti. Historická úloha Viedne ako finančného centra strednej Európy v kombinácii s dynamikou rastúcej viedenskej krypto scény stavia Rakúsko do atraktívnej jurisdikcie pre regulované aktivity s digitálnymi aktívami. Zatiaľ čo inštitucionálne prijatie a penetrácia používateľov zostávajú v porovnaní s poprednými trhmi mierne, solídny regulačný základ Rakúska a rastúca akademická angažovanosť naznačujú významný potenciál rastu s dozrievaním európskych podmienok v oblasti kryptomien.
„Tieto rebríčky potvrdzujú jedinečnú silu Európy. Spojením regulačnej istoty s technologickou agilitou si EÚ právom nárokuje miesto medzi centrami globálneho priemyslu," povedal Georg Harer, Co-CEO spoločnosti Bybit EU.
Tieto krajiny potvrdzujú, že malé štáty môžu využiť regulačnú agilitu na to, aby sa stali uzlami vplyvu v rámci globálnej kryptoekonomiky. Skromná populácia Litvy, Estónska a Írska znamená, že objemy domácich transakcií sú obmedzené, no ich rámce priťahujú burzy a spoločnosti v oblasti finančných technológií, ktoré obsluhujú oveľa väčšie trhy.
Západná Európa bola vybudovaná pre dlhovekosť, nie pre hype cykly
Západná Európa integruje kryptomeny do zavedených finančných systémov prostredníctvom politiky, infraštruktúry a inovácií. Región odráža silný súlad medzi verejným záujmom, dôverou v inštitúcie a pripravenosťou na politiku, pričom väčšie ekonomiky ako Nemecko a Francúzsko vykazujú známky súladu.
Podľa správy Švajčiarsko vyniká ako štrukturálne najkompletnejší prijímateľ kryptomien v západnej Európe. Môže sa pochváliť elitnou infraštruktúrou, silným regulačným rámcom nezávislým od EHP a bezkonkurenčnou kultúrnou legitimitou v kombinácii s globálne rešpektovaným finančným systémom.
Okrem Švajčiarska je Holandsko príkladom inštitucionálne riadených centier, ktoré využívajú sofistikovanosť regulácie a vysokú verejnú informovanosť. Holandsko má najvyšší verejný záujem na svete, ktorý podporuje digitálne zdatná spotrebiteľská základňa a progresívni poskytovatelia platobných služieb.
Úplné zavedenie nariadenia MiCAR v roku 2026 upevní pozíciu Európy ako globálneho tvorcu regulačných štandardov, čím sa ďalej posilní postavenie centier, ktoré spĺňajú predpisy, a objasnia sa spôsoby pre inštitucionálne investície.
Úplná analýza je k dispozícii v správe spoločností Bybit a DL Research pod názvom Svetové krypto rebríčky.
Túto správu o svetových krypto rebríčkoch vypracovala spoločnosť DL Research s plnou redakčnou a výskumnou nezávislosťou. Informácie sú zhromaždené z verejne dostupných zdrojov a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Táto správa a rebríčky slúžia len na informačné účely a nepredstavujú investičné, finančné, obchodné ani právne poradenstvo. Čitatelia a obchodníci by si mali pred akýmkoľvek rozhodnutím vykonať vlastný prieskum, poradiť sa s kvalifikovanými poradcami a zabezpečiť súlad s platnými zákonmi.
O spoločnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakúska spoločnosť, ktorá poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP*) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy Bybit.eu. Spoločnosť Bybit EU, prevádzkovaná spoločnosťou Bybit EU GmbH, licencovaným poskytovateľom služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR), poskytuje plne regulované služby vrátane produktov na úschovu kryptomien, výmenu a odmeňovanie a ďalších produktov v plnom súlade s európskymi predpismi na ochranu investorov a integritu trhu.
Bybit EU GmbH je licencovaný poskytovateľ služieb v oblasti kryptografických aktív podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR), ktorý je oprávnený ponúkať obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (okrem Malty) nasledujúce služby:
poskytovanie úschovy a správy kryptoaktív v mene klientov;
výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
ukladanie kryptoaktív a
poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
O spoločnosti DL Research
DL Research je výskumná divízia DL News a sesterská spoločnosť DefiLlama, ktorá poskytuje klientom správy na mieru, výskumy, hĺbkové analýzy a propagačné kampane pokrývajúce odvetvie digitálnych aktív.
