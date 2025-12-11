Bybit et DL Research dévoilent leur classement des pays en matière de crypto-actifs : les petits États d'Europe en pointe dans un secteur remodelé au niveau régional par le règlement MiCA

VIENNE, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le rapport World Crypto Rankings 2025 (Classement 2025 des pays en matière de crypto-actifs), publié par Bybit et DL Research , révèle que la Lituanie, l'Estonie et l'Irlande sont devenues les économies numériques les plus agiles, qui stimulent l'adoption des crypto-actifs dans toute l'Europe. Alors que les grandes économies telles que la France et l'Allemagne progressent grâce à l'intégration des crypto-actifs à la finance traditionnelle, les marchés plus petits les surpassent grâce à une meilleure efficacité et à une plus grande souplesse dans l'exploitation d'une réglementation claire et des régimes d'autorisation.

Bybit x DL Research World Crypto Rankings: Europe’s Small States Lead Adoption as MiCA Reshapes the Region

Le rapport compare l'adoption des crypto-actifs à travers quatre piliers (taux de pénétration, utilisation pour les transactions, niveau de préparation institutionnelle, pénétration culturelle) pour mettre en lumière la façon dont les crypto-actifs s'implantent dans la vie quotidienne à travers le monde.

Les petits États européens prouvent que l'agilité l'emporte sur le volume

Portées par des cadres réglementaires complets et évolutifs, une acceptation institutionnelle croissante et des écosystèmes innovants, les économies européennes se démarquent à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'adoption des crypto-actifs. La Lituanie se classe au troisième rang mondial, juste derrière Singapour (1) et les États-Unis (2), grâce à son rôle de passerelle de l'UE dans le cadre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR). Ses performances sont alimentées par une réglementation tournée vers l'avenir, un système financier ouvert et une population à l'aise avec le numérique, qui s'engage activement sur les plateformes de crypto-actifs. La plupart des entreprises agréées en Lituanie opèrent davantage au niveau mondial qu'elles ne se concentrent sur le marché local.

L'Irlande (nº 6) et l'Estonie (nº 12) se classent également dans le top 15 mondial. Accueillant des entreprises telles que Stripe aux côtés de jeunes pousses de la chaîne de blocs, l'Irlande s'est imposée comme un pôle européen de la technologie et de la fintech. L'Estonie, quant à elle, bénéficie d'une gouvernance numérique avancée et de son adoption précoce de l'infrastructure de chaîne de blocs.

L'Autriche se classe au 15e rang grâce à une forte combinaison de leadership culturel, d'engagement universitaire et d'alignement sur le cadre du règlement MiCAR de l'UE. Soutenu par la participation active des universités, de groupes de réflexion et d'un public informé, le taux de pénétration culturelle des crypto-actifs (0,69) y dépasse la moyenne mondiale. Le rôle historique de Vienne comme centre financier de l'Europe centrale, associé à un dynamisme accru de la ville dans le secteur des crypto-actifs, positionne l'Autriche comme un territoire attrayant pour l'activité réglementée liée aux actifs numériques. Si l'adoption institutionnelle et le taux de pénétration restent modestes par rapport aux niveaux enregistrés sur les marchés de premier plan, la base réglementaire solide de l'Autriche et la progression de la participation des universités laissent entrevoir un potentiel de hausse significatif à mesure du développement du paysage européen des crypto-actifs.

« Ces classements confirment la force unique de l'Europe. En réunissant certitude réglementaire et agilité technologique, l'UE revendique à juste titre sa place parmi les centres mondiaux du secteur », a déclaré Georg Harer, Co-CEO de Bybit EU.

Ces pays confirment que les petits États peuvent mettre à profit leur souplesse réglementaire pour devenir des nœuds d'influence au sein de l'économie mondiale des crypto-actifs. Les populations modestes de la Lituanie, de l'Estonie et de l'Irlande impliquent des volumes limités de transactions nationales, mais les cadres de ces pays attirent des plateformes d'échange et des entreprises de technologie financière qui desservent des marchés beaucoup plus importants.

Une Europe occidentale construite pour le long terme, pas pour des cycles d'engouement

L'Europe occidentale intègre les crypto-actifs dans les systèmes financiers établis à travers les stratégies, les infrastructures et l'innovation. La région présente une forte convergence entre l'intérêt public, la confiance institutionnelle et l'état de préparation stratégique, confirmée dans de grandes économies telles que l'Allemagne et la France.

Selon le rapport, la Suisse se distingue comme le pays d'Europe occidentale qui a adopté les crypto-actifs de la manière la plus complète sur le plan structurel. Elle peut se prévaloir d'une infrastructure d'élite, d'un cadre réglementaire solide et indépendant de l'EEE, d'une légitimité culturelle inégalée et d'un système financier respecté dans le monde entier.

Outre la Suisse, les Pays-Bas sont un exemple de centre dirigé par des institutions pour tirer parti d'une réglementation complexe et d'une forte sensibilisation du public. Les Pays-Bas font état de la plus grande curiosité du public au monde, soutenue par des prestataires de services de paiement modernes et une base de consommateurs maîtrisant le numérique.

Le déploiement complet du règlement MiCAR en 2026 consolidera la position de l'Europe comme organisme de normalisation réglementaire mondial, en renforçant les centres conformes et en clarifiant les voies d'accès à l'investissement institutionnel.

L'analyse complète est disponible dans le rapport de Bybit et DL Research sur le classement des pays en matière de crypto-actifs .

Ce rapport est produit par DL Research en toute indépendance éditoriale et de recherche. Les informations qu'il contient sont compilées à partir de sources publiquement disponibles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce rapport et ces classements sont fournis à titre d'information uniquement et ne constituent pas un conseil financier, juridique, d'investissement ou de transaction. Les lecteurs et les opérateurs sont invités à effectuer leurs propres recherches, à consulter des conseillers qualifiés et à veiller au respect des lois en vigueur avant de prendre toute décision.

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est une société autrichienne qui répond aux besoins de ses clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE*), à l'exception de Malte, via sa plateforme Bybit.eu . Exploitée par Bybit EU GmbH, un fournisseur de services de crypto-actifs agréé en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR), la plateforme Bybit EU propose des services entièrement réglementés, notamment la garde, l'échange de crypto-actifs, des produits de récompense en crypto-actifs et plus encore, en totale conformité avec les réglementations européennes relatives à la protection des investisseurs et à l'intégrité du marché.

La société Bybit EU GmbH est autorisée à fournir les services suivants aux résidents de l'Espace économique européen (à l'exception de Malte) :

garde et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

échange de crypto-actifs contre des fonds ;

échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

placement de crypto-actifs ; et

prestation de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans ce document sont soumis aux lois et réglementations en vigueur sur les territoires concernés et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

À propos de DL Research

Société sœur de DefiLlama, DL Research est la branche de DL News spécialisée dans la recherche. Elle fournit à ses clients des rapports sur mesure, des études, des analyses approfondies et des campagnes promotionnelles ciblant l'ensemble du secteur des actifs numériques.

