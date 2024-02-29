Интеллектуальное решение для энергораспределения (IDS) Huawei для умной электроэнергетики

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В ходе Международной выставки мобильных технологий MWC 2024 потребители электроэнергии и руководители международных организаций обсудили последние достижения и инновации, касающиеся электроэнергетики. Компания Huawei представила свое интеллектуальное решение для энергораспределения (IDS) на тематическом саммите «Ведущая инфраструктура для ускорения интеллектуального развития электроэнергетики».

David Sun launches Intelligent Distribution Solution (IDS)

Дэвид Сунь (David Sun), вице-президент компании Huawei и генеральный директор подразделения цифровизации электроэнергетики, выступил с программной речью и объявил о запуске IDS. Huawei в сотрудничестве с партнерами по экосистеме разработала решение, которое позволяет преодолеть проблемы, связанные с высокими потерями в сети, низкой надежностью и растущей потребностью в управлении потреблением чистой электроэнергии. Оно позволяет предприятиям электроэнергетики перейти от точечной оцифровки бизнес-процессов к поддерживаемой архитектурой, открытой, расширяемой и систематической цифровизации с помощью различных ключевых технологий, основанных на архитектуре «облако – канал – периферия – канал – устройство». Huawei предлагает использовать локальное частное облако в качестве цифровой основы на стороне облака. Для транзитной сети предлагаются как проводные, так и беспроводные решения. На периферийной стороне многофункциональный терминал, называемый периферийным вычислительным блоком (ECU), действует как средство бережливого управления и сочетает в себе функции связи, восприятия и вычислений. Высокоскоростная линия связи нового поколения (HPLC) на стороне низковольтного канала связи поддерживает сбор данных на уровне минут, массивные интерактивные соединения и вероятность успешного сбора данных 99%.

Система IDS уже успешно внедрена в Китае. Она позволяет выполнять мониторинг распределительных сетей, в режиме реального времени определять состояние линии 10 кВ и осуществлять интеллектуальное управление распределенной чистой энергией низкого напряжения. Решение сочетает в себе HPLC и другие новые технологии. Это повышает прозрачность восприятия и цифровизацию услуг в районах расположения силовых трансформаторов. Система IDS также хорошо проявила себя в предварительных испытаниях в нескольких странах за пределами Китая.

Выступая на саммите, Сигит Витжаксоно (Sigit Witjaksono), директор по связям с общественностью компании PT. PLN Icon Plus, рассказал об опыте сотрудничества и инновационных методах работы с Huawei в области единого канала для множества услуг и цифровой дистрибуции. Махмуд БинАхмед (Mahmoud BinAhmed), исполняющий обязанности коммерческого директора компании Integrated Dawiyat, поделился практикой монетизации активов электроэнергетической компании. Директор сети передачи компании Senelec Мам Сингви Сарр (Mam Singui Sarr) представил концепцию сети Senelec Smart Grid ONE. В ее основу положены проблемы и ключевые показатели в области передачи, трансформации и распределения электроэнергии.

В дальнейшем компания Huawei продолжит развивать и распространять методологию цифровой трансформации среди клиентов и партнеров, помогая укреплять цифровые основы электроэнергетических компаний во всем мире, ускоряя интеллектуальное развитие и предлагая привлекательные решения для мирового рынка.

Дальнейшая информация об интеллектуальном решении для энергораспределения (IDS):

https://e.huawei.com/en/topic/electric-power/intelligent-distribution-solution

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350028/image.jpg