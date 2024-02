Huawei bringt intelligente Verteilungslösung (IDS) auf den Markt, um die Intelligenz der Stromversorgung zu verbessern

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress 2024 kamen Stromkunden und führende Vertreter internationaler Organisationen zusammen, um die neuesten Praktiken und Innovationen zu diskutieren. Huawei stellte seine intelligente Verteilungslösung (IDS) während des Gipfels unter dem Motto „Leading Infrastructure to Accelerate Electric Power Intelligence" vor.

David Sun launches Intelligent Distribution Solution (IDS)

David Sun, Vizepräsident von Huawei und Geschäftsführer von Electric Power Digitalization BU, Huawei, hielt eine Grundsatzrede und eröffnete die IDS. Huawei hat gemeinsam mit Partnern aus dem Ökosystem eine Lösung entwickelt, die sich mit hohen Leitungsverlusten, schlechter Zuverlässigkeit und dem hohen Druck auf das neue Energielastmanagement befasst. Es ermöglicht Stromversorgungsunternehmen den Übergang von der Ein-Punkt-Digitalisierung zu einer architekturgestützten, offenen, entwicklungsfähigen und systematischen Digitalisierung, die verschiedene Schlüsseltechnologien auf der Grundlage einer Cloud-Pipe-Edge-Pipe-Device-Architektur nutzt. Huawei schlägt vor, die private Cloud vor Ort als digitale Grundlage für die Cloud zu nutzen. Für das Backhaul-Netz sind sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Lösungen verfügbar. Auf der Edge-Seite fungiert ein All-in-One-Terminal, die so genannte Edge Computing Unit (ECU), als schlanker Verwaltungsträger und vereint Kommunikations-, Wahrnehmungs- und Rechenfunktionen. Die Hochgeschwindigkeits-Powerline-Carrier-Kommunikation (HPLC) der nächsten Generation auf der Niederspannungsseite der Kommunikationsleitung unterstützt die Datenerfassung im Minutentakt, massive interaktive Verbindungen und eine Erfolgsquote von 99 % bei der Erfassung.

Das IDS wurde in China bereits erfolgreich eingeführt. Es ermöglicht die Überwachung von Verteilungsnetzen, die Echtzeit-Erkennung des Zustands von 10-kV-Leitungen und die intelligente Verwaltung von verteilter neuer Energie im Niederspannungsbereich. Die Lösung kombiniert HPLC und andere neue Technologien. Sie fördert die transparente Wahrnehmung und die Digitalisierung von Dienstleistungen in Umspannwerken. Das IDS hat auch in mehreren Ländern außerhalb Chinas erste positive Testergebnisse geliefert.

Auf dem Gipfeltreffen sprach Sigit Witjaksono, Direktor des Geschäftsbereichs Konnektivität von PT. PLN Icon Plus berichtete über die Zusammenarbeit und die innovativen Praktiken mit Huawei bei einer Glasfaser für mehrere Dienste und die digitale Verteilung. Mahmoud BinAhmed, amtierender kommerzieller Leiter, Integrated Dawiyat, erläuterte, wie sich die Vermögenswerte eines Stromversorgungsunternehmens vermarkten lassen Der Leiter des Übertragungsnetzes von Senelec, Mam Singui Sarr, stellte das Konzept des Senelec Smart Grid ONE Network vor. Sie basierte auf den Herausforderungen und Schlüsselindikatoren in der Stromübertragung, -umwandlung und -verteilung.

Huawei wird auch in Zukunft Methoden für die digitale Transformation entwickeln und mit Kunden und Partnern teilen, um die digitalen Grundlagen von Stromversorgungsunternehmen weltweit zu verbessern, die intelligente Entwicklung zu beschleunigen und eine attraktive Option für den globalen Markt zu bieten.

