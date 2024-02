Spoločnosť Huawei uvádza na trh inteligentné distribučné riešenie (IDS) na zrýchlenie inteligencie v oblasti elektrickej energie

BARCELONA, Španielsko, 29. februára 2024 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Mobile World Congress 2024 sa stretli zákazníci elektrickej energie a vedúci predstavitelia medzinárodných organizácií, aby diskutovali o najnovších postupoch a inováciách. Spoločnosť Huawei predstavila svoje inteligentné distribučné riešenie (IDS) počas samitu s názvom „Vedúca infraštruktúra na urýchlenie inteligencie v oblasti elektrickej energie".

David Sun launches Intelligent Distribution Solution (IDS)

David Sun, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ oddelenia digitalizácie elektrickej energie spoločnosti Huawei, predniesol hlavný prejav a spustil IDS. Spoločnosť Huawei spolupracovala s partnermi z ekosystému na vývoji riešenia, ktoré rieši vysoké straty na vedení, nízku spoľahlivosť a veľký tlak na riadenie nového energetického zaťaženia. Umožňuje elektroenergetickým podnikom prechod od jednobodovej digitalizácie k digitalizácii s podporou architektúry, otvorenej, rozvíjateľnej a systematickej, využívajúcej rôzne kľúčové technológie založené na architektúre cloud-pipe-edge-pipe-device. Spoločnosť Huawei navrhuje používať lokálny súkromný cloud ako digitálny základ na strane cloudu. K dispozícii sú káblové aj bezdrôtové riešenia pre prenosovú sieť. Na okrajovej strane funguje univerzálny terminál nazývaný okrajová výpočtová jednotka (ECU) ako nosič štíhleho riadenia a kombinuje funkcie komunikácie, percepcie a výpočtovej techniky. Vysokorýchlostná komunikácia s nosičom elektrického vedenia (HPLC) novej generácie na strane nízkonapäťového komunikačného potrubia podporuje zber údajov na úrovni minút, masívne interaktívne pripojenia a 99 % úspešnosť zberu.

IDS bolo úspešne implementované v Číne. Umožňuje monitorovanie distribučných sietí, zisťovanie stavu 10 kV vedení v reálnom čase a inteligentné riadenie novej distribuovanej energie nízkeho napätia. Riešenie kombinuje HPLC a ďalšie nové technológie. Zlepšuje transparentné vnímanie a digitalizáciu služieb v okresoch s elektrickými transformátormi. Systém IDS priniesol pozitívne prvé výsledky testov aj v niekoľkých krajinách mimo Číny.

Na samite vystúpil Sigit Witjaksono, riaditeľ divízie Connectivity Business spoločnosti PT. PLN Icon Plus, sa podelili o svoju spoluprácu a inovatívne postupy so spoločnosťou Huawei v jednom vlákne pre viaceré služby a digitálnu distribúciu. Mahmoud BinAhmed, zastupujúci obchodný riaditeľ spoločnosti Integrated Dawiyat, sa podelil o to, ako speňažiť aktíva elektrickej spoločnosti. Riaditeľ prenosovej siete spoločnosti Senelec Mam Singui Sarr predstavil koncept siete Senelec Smart Grid ONE. Vychádzala z výziev a kľúčových ukazovateľov v oblasti prenosu, transformácie a distribúcie energie.

V budúcnosti bude spoločnosť Huawei pokračovať v rozvíjaní a zdieľaní metodík digitálnej transformácie so zákazníkmi a partnermi, čím pomôže zlepšiť digitálne základy elektroenergetických spoločností na celom svete, urýchliť inteligentný vývoj a poskytnúť atraktívnu možnosť pre globálny trh.

