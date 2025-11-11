Новое исследование от партнера Workday показывает, что прорыв ИИ приводит к большим изменениям в сфере HR-консалтинга

Kognitiv Inc.

Nov 11, 2025, 15:18 ET

80 % HR-руководителей хотят, чтобы консальтинговые агентства лучше интегрировали ИИ

ЛОНДОН, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Новое исследование консалтинговой компании Kognitiv, специализированного партнера Workday, показало, что 80 % HR-руководителей в Великобритании хотят, чтобы консалтинговые компании лучше интегрировали ИИ, в то время как почти половина из них (44 %) считают, что консалтинговые компании медленно внедряют или адаптируются к технологии ИИ.

Исследование , проведенное среди 500 HR-руководителей в Великобритании и Германии, опубликованное сегодня в рамках совершенно нового отчета «The New Age of Consulting» от Kognitiv, демонстрирует растущее разочарование традиционными партнерствами в области консалтинга и несоответствие между тем, что HR-руководители хотят от консультационных агентств, и тем, что получают.

В Великобритании 46 % HR-лидеров считают, что ИИ может заменить большую часть работы, выполняемой консультантами, в то время как 70 % признались, что ИИ уже помог им сократить расходы на консалтинговые услуги. HR-руководители не только признают, что хотят, чтобы ИИ был внедрен, но и уже сокращают расходы на традиционный консалтинг в пользу ИИ.

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с отраслью, руководители отделов по работе с персоналом ожидают большего внедрения ИИ, больше прозрачности и меньше традиционных консультантов. Более половины (59 %) считают, что будущее консалтинговой модели будет включать в себя сочетание ИИ и опыта человека, поэтому предполагают, что ИИ будет направляться человеком и контролироваться им, а не заменит человека.

Марк Гриньон (Mark Grignon), генеральный директор Kognitiv, сказал: «Наша единственная цель — решение задач клиентов, точка. Это означает, что мы должны использовать все наши обширные знания и наборы данных для создания моделей и решений ИИ, которые делают нашу поддержку умнее и быстрее. Это не научная фантастика; для этого требуется человек, который руководит такой работой и осуществляет контроль. Фирмы, которые не понимают этого, не просто ограничивают то, что ИИ может сделать для вас; они выставляют вам счет за свою медленную и дорогую работу.»

Оплата налога за сложность
 Исследование также показывает, что существует явное несоответствие между ожиданиями и выполнением работы со стороны традиционных консультантов. Почти каждый опрошенный руководитель подразделения по управлению персоналом в Великобритании (95 %) все еще тем или иным образом работает с консультационными фирмами, но только 26 % считают, что они имеют важное значение для их работы. В то время как более половины (58 %) признают, что консалтинговые агенства могут быть полезны для решения конкретных задач, 16 % описывают свой опыт как разочарование.

HR-руководителей также спрашивали о самых больших болевых точках, когда дело доходит до консалтинговых компаний. Наиболее популярными ответами были:

  • Отсутствие прозрачности затрат (44 %)
  • Ограниченная гибкость услуг (42 %)
  • Неэффективность (41 %)
  • Непонимание потребностей бизнеса (40 %)
  • Долгосрочные ограничительные контракты (29 %).

Эти разочарования создают то, что Kognitiv называет «налогом за сложность», скрытой стоимостью, которую организации платят консультантам, когда партнерские отношения запутываются в медленных утверждениях, устаревших системах и бесконечной волоките. Это налог на время, бюджеты и креативность и это значит, что традиционная модель консультирования больше не отвечает потребностям HR-руководителей, что подталкивает клиентов к использованию ИИ в качестве альтернативы.

Полная версия исследовательского отчета Kognitiv «The New Age of Consulting: Powered by AI, Driven by People», можно скачать здесь.

О компании Kognitiv
Kognitiv — сертифицированный партнер Workday AMS Services, предоставляющий гибкий консалтинг с моделью оплаты по мере использования консультационных услуг, который соответствует инновационному подходу и гибкости Workday. С 2016 года модель постпроизводственной поддержки (PPS) от Kognitiv позволяет клиентам Workday получать необходимые им услуги, когда им это нужно, без заключения соглашений о фиксированных расходах. Kognitiv поддерживает все этапы жизненного цикла продукта Workday — от работы с разовыми заявками и услуг с полным администрированием до внедрения новых SKU, разработки пользовательских приложений, управления проектами и изменениями. Поддержка клиентов осуществляется консалтинговыми командами мирового класса с правильным сочетанием навыков по всему спектру функциональных возможностей Workday.

Методология
Опрос проводился среди 500 HR-руководителей в Германии и Великобритании. Интервью проводились онлайн компанией Sapio Research в октябре 2025 года с использованием приглашения по электронной почте и онлайн-опроса.

