Nowe badania Partnera Workday wskazują, że rewolucja AI wymusza duże zmiany na firmach z branży doradztwa HR

LONDYN, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Nowe badania przeprowadzone przez partnerską firmę konsultingową świadczącą usługi dla platformy Workday Kognitiv wykazały, że 80% kierowników ds. HR w Wielkiej Brytanii chciałoby, aby firmy konsultingowe zadbały o lepszą integrację z AI, a prawie połowa (44%) uważa, że firmy konsultingowe zbyt wolno adaptują się do technologii AI i ją wdrażają.

Badanie przeprowadzone wśród 500 decydentów z branży HR w Wielkiej Brytanii i Niemczech, opublikowane dzisiaj w ramach najnowszego raportu Kognitiv, The New Age of Consulting (Nowa era doradztwa), pokazuje rosnącą frustrację związaną z tradycyjnymi firmami z branży doradztwa oraz brak dopasowania między tym, czego kierownicy ds. HR wymagają od tych firm, a tym, co faktycznie otrzymują.

W Wielkiej Brytanii 46% kierowników ds. HR uważa, że AI może zastąpić większość pracy wykonywanej przez doradców, a 70% przyznało, że AI już pomogło ograniczyć wydatki na firmy oferujące doradztwo. Kierownicy ds. HR nie tylko przyznają, że wolą, aby AI było stosowane, ale już teraz obniżają koszty dzięki AI.

Na pytanie, co czeka branżę w przyszłości, kierownicy ds. HR oczekują większego wykorzystania AI, większej przejrzystości i mniejszej liczby tradycyjnych doradców. Ponad połowa (59%) uważa, że przyszłość modelu doradztwa obejmuje połączenie AI i wiedzy ludzi, sugerując, że korzystanie z AI będzie działać lepiej pod kierunkiem i nadzorem ludzi, a nie zamiast niego.

Mark Grignon, dyrektor generalny Kognitiv, powiedział: „Skupiamy się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów klientów, nic innego się nie liczy". Oznacza to, że musimy wykorzystać całą naszą pogłębioną wiedzę i dane do tworzenia modeli i rozwiązań AI, które sprawiają, że nasze wsparcie jest bardziej inteligentne i szybkie. To nie science fiction; potrzebny jest człowiek, który będzie zarządzał i kierował pracą, utrzymując nadzór. Firmy, które nie idą w tym kierunku nie tylko ograniczają korzyści z AI dla swoich klientów, ale wystawiają im rachunek, za swoją powolną i kosztowną obsługę płac.

Podatek od złożoności

Badanie sugeruje również, że występuje wyraźna rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami wobec pracy tradycyjnych firm doradczych a jej faktycznymi efektami. Prawie każdy z badanych brytyjskich decydentów zajmujących się dziedziną HR (95%) nadal współpracuje z firmami doradczymi w jakiejś formie, ale tylko 26% uważa, że są one kluczowe dla ich pracy. Chociaż ponad połowa (58%) przyznaje, że firmy doradcze mogą być pomocne w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami, 16% opisuje swoje doświadczenia w tym zakresie jako rozczarowujące.

Liderzy HR zostali również zapytani o największe bolączki związane z korzystaniem z firm doradczych. Najczęściej wymieniane odpowiedzi to:

Brak przejrzystości kosztów (44%)

Ograniczona elastyczność usług (42%)

Nieskuteczność (41%)

Brak zrozumienia potrzeb biznesowych (40%)

Długie, restrykcyjne umowy (29%).

Te frustracje składają się na to, co Kognitiv nazywa „podatkiem od złożoności" - ukryty koszt, który organizacje ponoszą wobec firm doradczych, gdy współpracę utrudniają powolne procesy zatwierdzania, przestarzałe systemy i niekończąca się biurokracja. To podatek od czasu, budżetu i kreatywności, który sprawia, że tradycyjny model doradztwa nie odpowiada już na potrzeby liderów HR, skłaniając ich do szukania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jako alternatywy.

Kognitiv jest certyfikowanym partnerem usług AMS Workday zapewniającym elastyczne, oparte o model pay-as-you-use, czyli płatności za faktycznie wykorzystane zasoby, usługi doradcze zgodne z innowacją i zwinnością, które cechują Workday. Od 2016 r. model wsparcia posprzedażowego Kognitiv Post Production Support (PPS) pozwala klientom Workday uzyskiwać wsparcie, którego potrzebują, wtedy kiedy go potrzebują, bez związania umowami na stałe kwoty wydatków. Od rozwiązywania pojedynczych zgłoszeń i w pełni zarządzanych usług po wdrożenia nowych jednostek magazynowych, tworzenie aplikacji na zamówienie, zarządzanie projektami oraz zarządzanie zmianą - Kognitiv wspiera każdą fazę cyklu życia produktów Workday. Klienci mają zapewniony dostęp do światowej klasy zespołów doradczych, które dysponują odpowiednią kombinacją umiejętności, by wspierać pełne spektrum funkcjonalności Workday.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone wśród 500 decydentów w zakresie HR w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Odpowiedzi zbierane były przez Internet przez Sapio Research w październiku 2025 r. przy pomocy zaproszenia przesyłanego pocztą elektroniczną i ankiety online.

