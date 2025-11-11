Workday Partners: La IA está obligando a realizar grandes cambios en las consultoras de recursos humanos

- Una nueva investigación de Workday Partners revela que la disrupción de la IA está obligando a realizar grandes cambios en las consultoras de recursos humanos

El 80% de los líderes de RR HH quieren que las consultoras integren mejor la IA.

LONDRES, 11 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Una nueva investigación de Kognitiv, consultora asociada especializada en servicios de Workday, ha revelado que el 80% de los líderes de recursos humanos en el Reino Unido quieren que las consultoras integren mejor la IA, mientras que casi la mitad (44%) cree que las consultoras han tardado en adoptar o adaptarse a la tecnología de IA.

La investigación , realizada entre 500 responsables de la toma de decisiones de recursos humanos en el Reino Unido y Alemania, y publicada hoy como parte del nuevo informe de Kognitiv, " La nueva era de la consultoría ", pone de manifiesto una creciente frustración con las asociaciones de consultoría tradicionales y una falta de alineación entre lo que los líderes de recursos humanos esperan de las consultoras y lo que se les ofrece.

En el Reino Unido, el 46% de los responsables de RR. HH. cree que la IA puede reemplazar la mayor parte del trabajo que realizan los consultores, mientras que el 70% reconoce que la IA ya ha contribuido a reducir el gasto en consultoría. Los responsables de RR. HH. no solo admiten que desean que se adopte la IA, sino que también están reduciendo el gasto en este ámbito.

Al ser consultados sobre el futuro del sector, los líderes de RR. HH. prevén un mayor uso de la IA, mayor transparencia y una disminución de los consultores tradicionales. Más de la mitad (59%) cree que el futuro del modelo de consultoría combinará la IA con la experiencia humana, lo que sugiere que la IA se verá facilitada por la dirección y supervisión humanas, en lugar de sustituirlas.

Mark Grignon, consejero delegado de Kognitiv , afirmó: "Nuestro único objetivo es resolver los problemas de nuestros clientes, y punto. Esto significa que debemos aprovechar todo nuestro profundo conocimiento y conjuntos de datos para desarrollar los modelos y soluciones de IA que hagan que nuestro soporte sea más inteligente y rápido. Esto no es ciencia ficción; requiere de una persona al mando, dirigiendo el trabajo y supervisando el proceso. Las empresas que no entienden esto no solo limitan lo que la IA puede hacer por ti, sino que te hacen pagar la factura de su propia nómina lenta y costosa".

Pagar el impuesto de la complejidad

La investigación también sugiere una clara desconexión entre las expectativas y los resultados del trabajo de las consultoras tradicionales. Casi todos los responsables de RR. HH. del Reino Unido encuestados (95%) siguen colaborando con consultoras de alguna manera, pero solo el 26% las considera esenciales para su trabajo. Si bien más de la mitad (58%) reconoce que las consultoras pueden ser útiles para afrontar desafíos específicos, el 16% describe su experiencia como decepcionante.

También se preguntó a los responsables de RR.HH. sobre los principales problemas que encuentran en las consultoras. Las respuestas más frecuentes fueron:

Falta de transparencia en los costes (44%)

Flexibilidad limitada de los servicios (42%)

Ineficiencia (41%)

Falta de comprensión de las necesidades del negocio (40%)

Contratos largos y restrictivos (29%).

Estas frustraciones generan lo que Kognitiv denomina el "Impuesto a la Complejidad", el coste oculto que las organizaciones pagan a las consultoras cuando las colaboraciones se ven envueltas en trámites burocráticos lentos, sistemas obsoletos y una interminable burocracia. Es un impuesto al tiempo, los presupuestos y la creatividad que implica que el modelo de consultoría tradicional ya no satisface las necesidades de los responsables de RR. HH. que las contratan, impulsándolos a buscar alternativas como la IA.

El informe completo de investigación de Kognitiv, La nueva era de la consultoría: impulsada por la IA, dirigida por las personas, se puede descargar aquí .

Acerca de Kognitiv

Kognitiv es un socio certificado de servicios AMS de Workday que ofrece consultoría flexible con pago por uso, alineada con la innovación y la agilidad de Workday. Desde 2016, el modelo de Soporte Post-Producción (PPS) de Kognitiv permite a los clientes de Workday obtener el soporte que necesitan, cuando lo necesitan, sin estar sujetos a contratos de gasto fijo. Desde la resolución de incidencias puntuales y servicios totalmente gestionados hasta la implementación de nuevas SKU, el desarrollo de aplicaciones personalizadas, la gestión de proyectos y la gestión del cambio, Kognitiv ofrece soporte en todas las fases del ciclo de vida del producto Workday. Los clientes cuentan con el respaldo de equipos de consultoría de primer nivel con la combinación idónea de habilidades para dar soporte a toda la funcionalidad de Workday.

Metodología

La encuesta se realizó entre 500 responsables de la toma de decisiones de recursos humanos en Alemania y el Reino Unido. Las entrevistas se llevaron a cabo en línea por Sapio Research en octubre de 2025 mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea.

