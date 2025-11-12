Une nouvelle étude de Workday Partner révèle que l'IA bouleverse le secteur et contraint les cabinets RH à opérer de grands changements

80 % des responsables RH souhaitent que les cabinets de conseil intègrent l'IA de manière plus efficace

LONDRES, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude effectuée par le cabinet de conseil Kognitiv , partenaire dédié aux services Workday, a révélé que 80 % des responsables RH au Royaume-Uni souhaitent que les cabinets de conseil intègrent plus efficacement l'IA, tandis que près de la moitié (44 %) pensent que les cabinets de conseil ont tardé à intégrer ou à s'adapter aux technologie d'IA.

L' étude menée auprès de 500 décideurs RH au Royaume-Uni et en Allemagne et publiée aujourd'hui dans le cadre du tout nouveau rapport de Kognitiv The New Age of Consulting révèle une frustration croissante à l'égard des partenariats de conseil traditionnels et un décalage entre les attentes des responsables RH vis-à-vis des cabinets de conseil et les prestations fournies.

Au Royaume-Uni, 46 % des responsables RH pensent que l'IA peut remplacer la plupart des tâches effectuées par les consultants, tandis que 70 % avouent que l'IA a déjà permis de réduire les dépenses liées aux services de conseil. Non seulement les responsables RH admettent qu'ils veulent que l'IA soit adoptée, mais ils réduisent déjà les dépenses au profit de l'IA.

Interrogés sur l'avenir du secteur, les dirigeants RH anticipent une utilisation accrue de l'IA, une plus grande transparence et une diminution du recours aux consultants traditionnels. Plus de la moitié (59 %) pensent que l'avenir du modèle de conseil impliquera une combinaison d'IA et d'expertise humaine, suggérant ainsi que l'IA sera facilitée par la direction et la supervision humaines, et ne les remplacera pas.

Mark Grignon, PDG de Kognitiv, a déclaré : « Notre seul objectif est de résoudre les problèmes des clients, point final. Cela signifie que nous devons exploiter toute notre expertise et nos ensembles de données pour développer des modèles et solutions d'IA capables de rendre notre accompagnement plus intelligent et plus rapide. Ce n'est pas de la science-fiction ; cela requiert la présence d'un responsable humain, qui supervise le travail et garde le contrôle. Les entreprises qui n'ont pas compris cela n'entravent pas seulement le potentiel de l'IA pour vous, elles vous font payer leur propre organisation lourde et onéreuse ».

La taxe liée à la complexité

L'étude suggère également qu'il existe un décalage évident entre les attentes et la réalisation du travail par les cabinets de conseil traditionnels. Presque tous les décideurs RH britanniques interrogés (95 %) travaillent encore avec des cabinets de conseil d'une manière ou d'une autre, mais seulement 26 % d'entre eux les considèrent comme essentiels à leur travail. Si plus de la moitié (58 %) reconnaissent que les cabinets de conseil peuvent être utiles pour relever des défis spécifiques, 16 % décrivent leur expérience comme décevante.

Les responsables RH ont également été interrogés sur les plus grands défis en ce qui concerne les cabinets de conseil. Les réponses les plus populaires sont les suivantes :

Manque de transparence des coûts (44 %)

Flexibilité limitée des services (42 %)

Inefficacité (41 %)

Incapacité à comprendre les besoins de l'entreprise (40 %)

Contrats restrictifs de longue durée (29 %)

Ces frustrations créent ce que Kognitiv appelle la « taxe liée à la complexité », le coût caché que les organisations paient aux cabinets de conseil lorsque les partenariats s'enlisent dans des approbations lentes, des systèmes obsolètes et une bureaucratie sans fin. Il s'agit d'une taxe sur le temps, les budgets et la créativité qui signifie que le modèle traditionnel de conseil ne répond plus aux besoins des responsables RH qui les emploient, les poussant vers l'IA comme alternative.

Le rapport de recherche complet de Kognitiv, The New Age of Consulting: Powered by AI, Driven by People, peut être téléchargé ici .

À propos de Kognitiv

Kognitiv est un partenaire certifié de Workday AMS Services Partner qui propose des services de conseil flexibles et facturés à l'utilisation qui s'alignent sur l'innovation et l'agilité de Workday. Depuis 2016, le modèle Post Production Support (PPS) de Kognitiv a permis aux clients de Workday d'obtenir le support dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, sans être enfermés dans des accords de dépenses fixes. De la résolution de problèmes ad hoc aux services entièrement gérés, en passant par les déploiements de nouvelles SKU, le développement d'applications personnalisées, la gestion de projets et la gestion du changement, Kognitiv prend en charge toutes les phases du cycle de vie des produits Workday. Les clients sont soutenus par des équipes de consultants de classe mondiale disposant de la bonne combinaison de compétences pour prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités de Workday.

Méthodologie

L'enquête a été menée auprès de 500 décideurs RH en Allemagne et au Royaume-Uni. Les entretiens ont été réalisés en ligne par Sapio Research à l'aide d'une invitation par courrier électronique et d'une enquête en ligne, en octobre 2025.

