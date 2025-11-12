Nový výskum od Workday Partner odhaľuje, že narušenie v oblasti umelej inteligencie si vyžaduje veľké zmeny, čo sa týka konzultačných spoločností v oblasti ľudských zdrojov

News provided by

Kognitiv Inc.

Nov 12, 2025, 12:03 ET

80 % manažérov ľudských zdrojov si želá, aby konzultačné spoločnosti lepšie integrovali umelú inteligenciu

LONDÝN, 12. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Nový výskum od konzultačnej spoločnosti Kognitiv, ktorá sa špecializuje na služby Workday, odhalil, že 80 % manažérov ľudských zdrojov v Spojenom kráľovstve si želá, aby konzultačné spoločnosti lepšie integrovali umelú inteligenciu, zatiaľ čo takmer polovica z nich (44 %) sa domnieva, že konzultačné spoločnosti pomaly prijímajú alebo sa prispôsobujú technológii umelej inteligencie.

Výskum , ktorý sa uskutočnil medzi 500 osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti ľudských zdrojov v Spojenom kráľovstve a Nemecku a ktorý bol dnes publikovaný ako súčasť úplne novej správy spoločnosti Kognitiv Nový vek konzultácií, odhaľuje rastúcu frustráciu z tradičných konzultačných partnerstiev a nesúlad medzi tým, čo manažéri ľudských zdrojov od konzultačných spoločností očakávajú, a tým, čo sa im poskytuje.

V Spojenom kráľovstve si 46 % manažérov ľudských zdrojov myslí, že umelá inteligencia môže nahradiť väčšinu práce vykonávanej konzultantmi, zatiaľ čo 70 % priznalo, že umelá inteligencia už pomohla znížiť výdavky na konzultačné služby. Manažéri ľudských zdrojov nielenže priznávajú, že si želajú, aby bola prijatá umelá inteligencia, ale už aj znižujú výdavky v prospech umelej inteligencie.

Keď sa manažérov ľudských zdrojov opýtali, čo bude ďalej v tomto odvetví, očakávajú viac umelej inteligencie, väčšiu transparentnosť a menej tradičných konzultantov. Viac ako polovica (59 %) verí, že budúcnosť konzultačného modelu bude zahŕňať kombináciu umelej inteligencie a ľudských znalostí, a preto naznačuje, že umelá inteligencia bude podporená ľudským riadením a dohľadom, nie že ich nahradí.

Mark Grignon, generálny riaditeľ spoločnosti Kognitiv, povedal: „Naším jediným cieľom je riešenie problémov klientov, bodka. To znamená, že musíme využiť všetky naše rozsiahle znalosti a súbory údajov na vytvorenie modelov a riešení umelej inteligencie, vďaka ktorým bude naša podpora inteligentnejšia a rýchlejšia. Toto nie je sci-fi; vyžaduje si to človeka, ktorý má na starosti prácu, riadi ju a dohliada na ňu. Firmy, ktoré si to neuvedomujú, nielenže obmedzujú, čo pre vás umelá inteligencia dokáže, ale ešte vám vystavujú účet za vlastné pomalé a drahé mzdy."

Platenie dane za zložitosť
Výskum tiež naznačuje, že existuje jasný rozpor medzi očakávaniami a prácou, ktorú poskytujú tradičné konzultačné spoločnosti. Takmer každý opýtaný pracovník v oblasti ľudských zdrojov s rozhodovacou právomocou v Spojenom kráľovstve (95 %) stále nejakým spôsobom spolupracuje s konzultačnými spoločnosťami, no iba 26 % ich považuje za nevyhnutné pre svoju prácu. Zatiaľ čo viac ako polovica (58 %) uznáva, že konzultačné služby môžu byť užitočné pri riešení konkrétnych problémov, 16 % označuje svoju skúsenosť za sklamanie.

Manažérov v oblasti ľudských zdrojov sa tiež pýtali na najväčšie problémy v oblasti konzultačných služieb. Najčastejšie odpovede boli:

  • nedostatočná transparentnosť nákladov (44 %),
  • obmedzená flexibilita služieb (42 %),
  • neefektívnosť (41 %),
  • nepochopenie obchodných potrieb (40 %),
  • dlhodobé obmedzujúce zmluvy (29 %).

Tieto frustrácie vytvárajú to, čo Kognitiv nazýva „daň zo zložitosti", skryté náklady, ktoré organizácie platia konzultačným spoločnostiam, keď sa partnerstvá zamotajú do pomalého schvaľovania, zastaraných systémov a nekonečnej byrokracie. Je to daň za čas, rozpočty a kreativitu, čo znamená, že tradičný konzultačný model už nespĺňa potreby manažérov ľudských zdrojov, ktorí ich zamestnávajú, a núti ich uprednostňovať umelú inteligenciu ako alternatívu.

Celú výskumnú správu spoločnosti Kognitiv s názvom Nový vek poradenstva: podporovaný umelou inteligenciou, poháňaný ľuďmi" si môžete stiahnuť tu.

O spoločnosti Kognitiv
Spoločnosť Kognitiv je certifikovaný partner služieb Workday AMS, ktorý poskytuje flexibilné poradenstvo s platbami podľa spotreby, čo je v súlade s inováciami a agilitou Workday. Od roku 2016 model postprodukčnej podpory (PPS) od spoločnosti Kognitiv umožňuje zákazníkom Workday získať potrebnú podporu – vtedy, keď ju potrebujú – bez toho, aby boli viazaní zmluvami s fixnými výdavkami. Kognitiv podporuje každú fázu životného cyklu produktu Workday, od riešenia ad-hoc tiketov a plne spravovaných služieb až po nasadenie nových SKU, vývoj vlastných aplikácií, riadenie projektov a riadenie zmien. Klientov podporujú konzultačné tímy svetovej úrovne so správnou kombináciou zručností na podporu celého spektra funkcií Workday.

Metodika
Prieskum sa uskutočnil medzi 500 osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti ľudských zdrojov v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Rozhovory uskutočnila online spoločnosť Sapio Research v októbri 2025 prostredníctvom e-mailovej pozvánky a online prieskumu.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2716011/Kognitiv_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Une nouvelle étude de Workday Partner révèle que l'IA bouleverse le secteur et contraint les cabinets RH à opérer de grands changements

Une nouvelle étude de Workday Partner révèle que l'IA bouleverse le secteur et contraint les cabinets RH à opérer de grands changements

Une nouvelle étude effectuée par le cabinet de conseil Kognitiv, partenaire dédié aux services Workday, a révélé que 80 % des responsables RH au...
Neue Studie von Workday Partner zeigt, dass KI große Veränderungen für Personalberatungsfirmen mit sich bringt

Neue Studie von Workday Partner zeigt, dass KI große Veränderungen für Personalberatungsfirmen mit sich bringt

Eine neue Studie des auf Workday-Dienstleistungen spezialisierten Beratungsunternehmens Kognitiv hat ergeben, dass 80 % der Personalverantwortlichen...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

News Releases in Similar Topics