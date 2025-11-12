Nový výskum od Workday Partner odhaľuje, že narušenie v oblasti umelej inteligencie si vyžaduje veľké zmeny, čo sa týka konzultačných spoločností v oblasti ľudských zdrojov
Nov 12, 2025, 12:03 ET
80 % manažérov ľudských zdrojov si želá, aby konzultačné spoločnosti lepšie integrovali umelú inteligenciu
LONDÝN, 12. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Nový výskum od konzultačnej spoločnosti Kognitiv, ktorá sa špecializuje na služby Workday, odhalil, že 80 % manažérov ľudských zdrojov v Spojenom kráľovstve si želá, aby konzultačné spoločnosti lepšie integrovali umelú inteligenciu, zatiaľ čo takmer polovica z nich (44 %) sa domnieva, že konzultačné spoločnosti pomaly prijímajú alebo sa prispôsobujú technológii umelej inteligencie.
Výskum , ktorý sa uskutočnil medzi 500 osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti ľudských zdrojov v Spojenom kráľovstve a Nemecku a ktorý bol dnes publikovaný ako súčasť úplne novej správy spoločnosti Kognitiv Nový vek konzultácií, odhaľuje rastúcu frustráciu z tradičných konzultačných partnerstiev a nesúlad medzi tým, čo manažéri ľudských zdrojov od konzultačných spoločností očakávajú, a tým, čo sa im poskytuje.
V Spojenom kráľovstve si 46 % manažérov ľudských zdrojov myslí, že umelá inteligencia môže nahradiť väčšinu práce vykonávanej konzultantmi, zatiaľ čo 70 % priznalo, že umelá inteligencia už pomohla znížiť výdavky na konzultačné služby. Manažéri ľudských zdrojov nielenže priznávajú, že si želajú, aby bola prijatá umelá inteligencia, ale už aj znižujú výdavky v prospech umelej inteligencie.
Keď sa manažérov ľudských zdrojov opýtali, čo bude ďalej v tomto odvetví, očakávajú viac umelej inteligencie, väčšiu transparentnosť a menej tradičných konzultantov. Viac ako polovica (59 %) verí, že budúcnosť konzultačného modelu bude zahŕňať kombináciu umelej inteligencie a ľudských znalostí, a preto naznačuje, že umelá inteligencia bude podporená ľudským riadením a dohľadom, nie že ich nahradí.
Mark Grignon, generálny riaditeľ spoločnosti Kognitiv, povedal: „Naším jediným cieľom je riešenie problémov klientov, bodka. To znamená, že musíme využiť všetky naše rozsiahle znalosti a súbory údajov na vytvorenie modelov a riešení umelej inteligencie, vďaka ktorým bude naša podpora inteligentnejšia a rýchlejšia. Toto nie je sci-fi; vyžaduje si to človeka, ktorý má na starosti prácu, riadi ju a dohliada na ňu. Firmy, ktoré si to neuvedomujú, nielenže obmedzujú, čo pre vás umelá inteligencia dokáže, ale ešte vám vystavujú účet za vlastné pomalé a drahé mzdy."
Platenie dane za zložitosť
Výskum tiež naznačuje, že existuje jasný rozpor medzi očakávaniami a prácou, ktorú poskytujú tradičné konzultačné spoločnosti. Takmer každý opýtaný pracovník v oblasti ľudských zdrojov s rozhodovacou právomocou v Spojenom kráľovstve (95 %) stále nejakým spôsobom spolupracuje s konzultačnými spoločnosťami, no iba 26 % ich považuje za nevyhnutné pre svoju prácu. Zatiaľ čo viac ako polovica (58 %) uznáva, že konzultačné služby môžu byť užitočné pri riešení konkrétnych problémov, 16 % označuje svoju skúsenosť za sklamanie.
Manažérov v oblasti ľudských zdrojov sa tiež pýtali na najväčšie problémy v oblasti konzultačných služieb. Najčastejšie odpovede boli:
- nedostatočná transparentnosť nákladov (44 %),
- obmedzená flexibilita služieb (42 %),
- neefektívnosť (41 %),
- nepochopenie obchodných potrieb (40 %),
- dlhodobé obmedzujúce zmluvy (29 %).
Tieto frustrácie vytvárajú to, čo Kognitiv nazýva „daň zo zložitosti", skryté náklady, ktoré organizácie platia konzultačným spoločnostiam, keď sa partnerstvá zamotajú do pomalého schvaľovania, zastaraných systémov a nekonečnej byrokracie. Je to daň za čas, rozpočty a kreativitu, čo znamená, že tradičný konzultačný model už nespĺňa potreby manažérov ľudských zdrojov, ktorí ich zamestnávajú, a núti ich uprednostňovať umelú inteligenciu ako alternatívu.
Celú výskumnú správu spoločnosti Kognitiv s názvom Nový vek poradenstva: podporovaný umelou inteligenciou, poháňaný ľuďmi" si môžete stiahnuť tu.
O spoločnosti Kognitiv
Spoločnosť Kognitiv je certifikovaný partner služieb Workday AMS, ktorý poskytuje flexibilné poradenstvo s platbami podľa spotreby, čo je v súlade s inováciami a agilitou Workday. Od roku 2016 model postprodukčnej podpory (PPS) od spoločnosti Kognitiv umožňuje zákazníkom Workday získať potrebnú podporu – vtedy, keď ju potrebujú – bez toho, aby boli viazaní zmluvami s fixnými výdavkami. Kognitiv podporuje každú fázu životného cyklu produktu Workday, od riešenia ad-hoc tiketov a plne spravovaných služieb až po nasadenie nových SKU, vývoj vlastných aplikácií, riadenie projektov a riadenie zmien. Klientov podporujú konzultačné tímy svetovej úrovne so správnou kombináciou zručností na podporu celého spektra funkcií Workday.
Metodika
Prieskum sa uskutočnil medzi 500 osobami s rozhodovacou právomocou v oblasti ľudských zdrojov v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Rozhovory uskutočnila online spoločnosť Sapio Research v októbri 2025 prostredníctvom e-mailovej pozvánky a online prieskumu.
