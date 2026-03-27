Воры скрылись, а 12 тонн KITKAT пропали

Более 400 000 шоколадных конфет KITKAT исчезли во время транспортировки и теперь могут распространяться по всей Европе

ВЕВЕ, Швейцария, 27 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- KITKAT сегодня подтвердил, что грузовик, перевозивший 413 793 единицы нового ассортимента шоколада, был украден во время транзита по Европе.

Thieves Make a Break For It as 12 Tonnes of KITKAT Go Missing (© KitKat)

Груз весом около 12 тонн исчез на прошлой неделе в пути между производственными и распределительными пунктами. Покинув центральную Италию на прошлой неделе, батончики должны были быть распределены по всей Европе — маршрут протяженностью 1250-1350 км в конечном итоге заканчивается в Польше. Транспортное средство и его содержимое остаются неучтенными, и расследование продолжается в тесном сотрудничестве с местными властями и партнерами по цепочке поставок.

Хотя нет никакого риска, связанного с самим продуктом, и партнеры были предупреждены, KITKAT считает, что недостающие товары могут поступить в неофициальные каналы продаж на европейских рынках. Если это произойдет, все продукты можно проследить с помощью уникального кода партии, присвоенного отдельным батончикам.

В результате потребители, розничные торговцы и оптовики смогут определить, является ли продукт частью украденной партии, отсканировав номера партий на упаковке. В случае обнаружения совпадения сканер получит четкие инструкции о том, как предупредить KITKAT, который затем соответствующим образом поделится доказательствами.

Кража произошла вскоре после совместного отчета¹ Международного союза морского страхования (IUMI) и Ассоциации защиты перевозимых активов (TAPA) EMEA, в котором говорится о тревожном росте кражи грузов и мошенничества с грузами — все более изощренные методы обмана становятся все более распространенными.

Представитель KITKAT сказал:

«Мы всегда призывали людей сделать перерыв с KITKAT, но, похоже, воры восприняли сообщение слишком буквально и сделали перерыв с более чем 12 тонн нашего шоколада.

Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера. С более изощренными схемами, которые развертываются на регулярной основе, мы решили обнародовать наш собственный опыт в надежде, что это повысит осведомленность о все более распространенной криминальной тенденции».

Потребителям рекомендуется не пытаться найти, обработать или вернуть какие-либо украденные товары и не предпринимать никаких прямых действий.

Любая соответствующая информация должна передаваться по указанному выше каналу или местным правоохранительным органам.

KITKAT продолжит поддерживать расследование и предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости.

Примечания для редакторов

1. Отчет IUMI и TAPA EMEA

