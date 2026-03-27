Des voleurs prennent le large avec 12 tonnes de KITKAT

Plus de 400 000 chocolats KITKAT ont disparu pendant leur transport et peuvent maintenant circuler en Europe.

VEVEY, Suisse, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- KITKAT confirme aujourd'hui qu'un camion transportant 413 793 unités de sa nouvelle gamme de chocolats a été volé lors de leur transport en Europe.

Thieves Make a Break For It as 12 Tonnes of KITKAT Go Missing (© KitKat)

La cargaison, d'un poids d'environ 12 tonnes, a disparu la semaine dernière alors qu'elle se trouvait en transit entre les sites de production et de distribution. Après avoir quitté le centre de l'Italie la semaine dernière, les barres devaient être distribuées dans toute l'Europe, le trajet de 1 250 à 1 350 km se terminant finalement en Pologne. Le véhicule et son contenu n'ont toujours pas été retrouvés et l'enquête se poursuit en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement.

Bien qu'il n'y ait aucun risque lié au produit lui-même et que les partenaires aient été alertés, KITKAT pense que les produits volés pourraient entrer dans les circuits de vente non officiels sur les marchés européens. Si cela se produit, tous les produits peuvent être tracés à l'aide du code de lot unique attribué à chaque produit.

En conséquence, les consommateurs, les détaillants et les grossistes seront en mesure d'identifier si un produit fait partie de la cargaison volée en scannant les numéros de lot figurant sur l'emballage. Si une correspondance est trouvée, le scanner recevra des instructions claires sur la manière d'alerter KITKAT, qui communiquera alors une documentation officielle.

Ce vol survient peu après la publication d'un rapport conjoint¹ de l'Union internationale d'assurance maritime (IUMI) et de l'Association pour la protection des marchandises transportées (TAPA) pour la région EMEA, qui fait état d'une augmentation alarmante des vols de marchandises et des fraudes au fret, les méthodes de tromperie les plus sophistiquées devenant de plus en plus courantes.

Un porte-parole de KITKAT déclare :

« Nous avons toujours encouragé les gens à faire une pause avec un KITKAT, mais il semble que ces voleurs aient pris le message trop au pied de la lettre et se soient emparés de plus de 12 tonnes de notre chocolat.

Si nous apprécions les goûts raffinés de ces criminels, il n'en reste pas moins que le vol de cargaison est un problème de plus en plus important pour les entreprises de toutes tailles. Alors que des stratagèmes de plus en plus sophistiqués sont régulièrement déployés, nous avons choisi de rendre publique notre expérience dans l'espoir de sensibiliser le public à une tendance criminelle de plus en plus répandue ».

Les consommateurs sont invités à ne pas tenter de localiser, manipuler ou récupérer les produits volés et de ne pas agir directement.

Toute information pertinente doit être communiquée par le canal susmentionné ou à la police locale.

KITKAT continuera à aider les enquêteurs et à fournir d'autres mises à jour le cas échéant.

Notes aux rédacteurs

1. Rapport de l'IUMI et la TAPA EMEA.

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